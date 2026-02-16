30 TẾT BÍNH NGỌ 2026 Đón Giao thừa cùng thủ lĩnh thanh niên Nguyễn Hoàng Đan Khanh: 'Chọn đo lường thành công bằng sự thay đổi tích cực'

SVO - Nguyễn Hoàng Đan Khanh (sinh năm 1995) là một trong những gương mặt nổi bật của phường Bình Thạnh (TP. HCM). Gần 10 năm gắn bó với công tác Đoàn, Đan Khanh luôn khẳng định vai trò thủ lĩnh thanh niên thông qua hàng loạt chương trình, hoạt động mang tính giáo dục, lan tỏa tinh thần cộng đồng và khơi dậy trách nhiệm xã hội trong thanh thiếu niên.

Với những nỗ lực không mệt mỏi trong công tác Đoàn, Nguyễn Hoàng Đan Khanh đã được trao tặng nhiều danh hiệu và bằng khen cao quý như: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2019 - 2023) vì có thành tích xuất sắc góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024 của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn; Bằng khen của Thành Đoàn TP. HCM về gương Bí thư Đoàn phường tiêu biểu năm 2023; Top 20 Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi toàn quốc lần 1, năm 2023; Giải thưởng 15 tháng 10 của T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, năm 2023.

Nguyễn Hoàng Đan Khanh đã có cuộc trò chuyện với Sinh Viên Việt Nam xoay quanh những nỗ lực trong nhiều năm gắn bó với công tác Đoàn.

Trong năm qua, nếu nhìn lại thì điều gì khiến chị tự hào nhất trong công việc của mình?

Nhìn lại một năm vừa qua, điều khiến tôi tự hào nhất là đã không bỏ cuộc trước những khó khăn và áp lực trong mọi thứ. Có những thời điểm không dễ dàng, nhưng tôi cố gắng giữ tinh thần tích cực, học hỏi từ thử thách và từng bước vượt qua. Tôi tự hào vì sự kiên trì của bản thân, vì đã dám đối mặt với khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Theo chị, thử thách lớn nhất khi một người trẻ như chị đứng ở vị trí dẫn dắt những người trẻ khác là gì?

Theo tôi, đó là làm sao để truyền được cảm hứng và tạo niềm tin. Mỗi bạn đều có cá tính, mục tiêu và động lực khác nhau, nên không phải lúc nào sự nhiệt huyết của người dẫn dắt cũng tự nhiên lan tỏa. Tôi học cách lắng nghe nhiều hơn, thấu hiểu những trăn trở của các bạn và cố gắng làm gương bằng chính thái độ, sự kiên trì và tinh thần trách nhiệm của mình. Khi mình thật sự chân thành và đồng hành cùng mọi người, cảm hứng sẽ đến một cách tự nhiên và bền vững hơn.

Mỗi vị trí đảm nhiệm đều là một chặng đường thử thách nhưng cũng là cơ hội quý báu để trưởng thành và cống hiến nhiều hơn.

Từ vị trí của mình, Đan Khanh nhìn nhận thế nào về những kỳ vọng xã hội đang đặt lên vai người trẻ hiện nay?

Tôi cho rằng, xã hội đang đặt rất nhiều kỳ vọng lên người trẻ, nhưng điều đó cũng cho thấy niềm tin lớn lao dành cho thế hệ này. Người trẻ hôm nay được mong đợi không chỉ giỏi chuyên môn mà còn dám nghĩ khác, dám thử thách giới hạn của bản thân và tạo ra giá trị cho cộng đồng. Dù áp lực là có thật, tôi tin rằng, chính những kỳ vọng ấy sẽ trở thành động lực nếu người trẻ được trao quyền, được lắng nghe và được chấp nhận cả những lần vấp ngã. Khi người trẻ tin vào con đường mình chọn và không ngừng nỗ lực, họ hoàn toàn có thể vượt qua khuôn mẫu, viết nên định nghĩa thành công của riêng mình và tạo ra những thay đổi tích cực cho xã hội.

Tôi chọn đo lường thành công bằng sự thay đổi tích cực, dù nhỏ, trong tư duy và hành động của người trẻ, chứ không chỉ bằng con số hay danh hiệu.

Chị đặt ra nguyên tắc gì cho bản thân để không bị quá tập trung vào hình thức hay chạy theo thành tích, hướng đến các giá trị thiết thực cho giới trẻ?

Nguyên tắc tôi luôn nhắc mình là tập trung vào giá trị thực và tác động lâu dài, thay vì chạy theo hình thức hay thành tích ngắn hạn. Trước mỗi quyết định hay hoạt động, tôi thường tự hỏi, điều này có thật sự mang lại giá trị cho các bạn trẻ không, có giúp họ học được điều gì hay trưởng thành hơn không. Khi giữ được sự chân thành và mục tiêu ban đầu, tôi tin mình sẽ không bị cuốn theo áp lực bên ngoài và có thể đồng hành với người trẻ một cách bền vững hơn.

Gia đình và những người thân đã ảnh hưởng ra sao đến cách chị lựa chọn và theo đuổi công việc?

Gia đình và những người thân ảnh hưởng rất lớn đến cách tôi lựa chọn và theo đuổi con đường này. Thực tế, công việc khiến tôi ít có thời gian dành cho gia đình, thường đi làm cả ngày và về khá trễ, nhất là khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp được áp dụng thì khối lượng công việc tăng lên rõ rệt. Có những giai đoạn, tôi làm việc xuyên suốt cả ngày lễ, thứ Bảy và Chủ nhật.

Điều khiến tôi có thể tiếp tục kiên trì chính là sự thấu hiểu và ủng hộ âm thầm từ gia đình. Dù không nói nhiều, nhưng sự cảm thông và niềm tin của những người thân đã cho tôi thêm động lực để cố gắng, để tin rằng, những hy sinh về thời gian cá nhân là xứng đáng. Chính điều đó giúp tôi vững vàng hơn với lựa chọn của mình và tiếp tục theo đuổi con đường đã chọn bằng sự trách nhiệm và tận tâm.

Có điều gì trong cuộc sống cá nhân mà chị phải hy sinh để toàn tâm cho công việc?

Năm nay, trong cuộc sống cá nhân, tôi có thêm một vai trò rất đặc biệt, đó là tập làm mẹ. Tôi luôn mong muốn có thể dành thật nhiều thời gian để ở bên, để nhìn con lớn lên từng ngày, từng khoảnh khắc. Nhưng thực tế, vì công việc chung, điều đó không phải lúc nào cũng có thể. Có những ngày, tôi phải đi làm từ sáng sớm đến tối muộn, có những dịp lễ hay cuối tuần vẫn chưa thể trọn vẹn bên con. Đó là một trong những điều khiến tôi nhiều lúc trăn trở nhất. Tôi học cách chấp nhận và cân bằng, để mỗi khoảng thời gian ít ỏi bên con đều trở nên ý nghĩa hơn.

Chính vai trò làm mẹ cũng khiến tôi sống chậm lại, trách nhiệm hơn và càng ý thức rõ giá trị của những gì mình đang theo đuổi - không chỉ cho hiện tại, mà còn cho thế hệ tương lai. Tuy nhiên, đó không phải là sự hy sinh, mà là một sự lựa chọn có ý thức, khi nhìn thấy những giá trị tích cực có thể mang lại cho cộng đồng, tôi có thêm niềm tin để tiếp tục cố gắng. Điều đó khiến tôi trân trọng hơn từng khoảnh khắc bên con và nhắc mình sống có trách nhiệm hơn với con đường mình đã chọn.

Đan Khanh có từng bị cuốn vào nhịp so sánh, “sợ bỏ lỡ” (FOMO) như nhiều bạn trẻ khác không và bạn học cách “bỏ qua” nó như thế nào?

Tôi cũng từng bị cuốn vào cảm giác so sánh và sợ bỏ lỡ như rất nhiều bạn trẻ khác. Có lúc lướt mạng xã hội, thấy người khác đạt được điều này điều kia, tôi cũng tự hỏi mình đang đi đúng chưa, có chậm quá không. Cảm giác đó rất thật và không dễ chịu chút nào. Nhưng rồi tôi nhận ra, càng so sánh thì mình càng mệt.

Tôi học cách “bỏ qua” FOMO bằng việc sống chậm lại, tập trung làm tốt những gì mình đang có trong tay và chấp nhận rằng không thể có mặt ở tất cả mọi nơi hay nắm bắt mọi cơ hội. Khi mình hiểu rõ điều gì là quan trọng nhất với bản thân ở từng giai đoạn, mình sẽ bớt chạy theo người khác và thấy vững lòng hơn với con đường của mình.

Dịp Tết Bính Ngọ 2026, chị và Đoàn phường đã có những chuẩn bị như thế nào cho các hoạt động đón Năm mới?

Dịp Tết 2026, Đoàn phường Bình Thạnh đã chủ động xây dựng kế hoạch và chuẩn bị chu đáo cho các hoạt động đón Năm mới, trong đó điểm nhấn là chương trình ra quân 'Xuân Tình nguyện' lần đầu tiên được tổ chức mang tên phường Bình Thạnh. Đây không chỉ là một hoạt động ý nghĩa chào Năm mới, mà còn là dấu mốc thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ Bình Thạnh đối với cộng đồng.

Chúng tôi đã tập trung triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực gắn với nhu cầu thực tế của địa phương, hướng đến chăm lo cho người dân, đặc biệt là các hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tạo không khí Tết ấm áp, sẻ chia. Thông qua các hoạt động này, Đoàn phường mong muốn lan tỏa tinh thần tình nguyện, để mỗi đoàn viên, thanh niên đều cảm nhận được ý nghĩa của việc cho đi và cùng nhau khởi đầu một năm mới bằng những hành động tích cực.

Có nhiều năm công tác Đoàn, có kỷ niệm nào về Tết đã để lại cho chị nhiều cảm xúc còn nhớ đến bây giờ?

Sau nhiều năm gắn bó với công tác Đoàn, mỗi dịp Tết đối với tôi đều mang một cảm xúc rất riêng, nhưng có một kỷ niệm mà đến bây giờ, tôi vẫn nhớ rất rõ. Đó là những cái Tết mà tôi cùng các bạn đoàn viên đi thăm hỏi, trao quà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn ngay những ngày cận Tết. Có khi là một buổi chiều về rất trễ, người mệt nhưng lòng lại ấm, chỉ vì nhìn thấy nụ cười và ánh mắt xúc động của người nhận.

Những khoảnh khắc giản dị đó khiến tôi hiểu rằng, Tết không chỉ là sum vầy, mà còn là sẻ chia. Chính những kỷ niệm ấy đã giữ tôi ở lại với công tác Đoàn đến hôm nay, nhắc tôi trân trọng hơn giá trị của sự cho đi và ý nghĩa thật sự của 'Xuân Tình nguyện' mỗi độ Tết đến.

Trân trọng cảm ơn chị!