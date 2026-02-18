Đón Tết Bính Ngọ ở châu Á

SVO - Các quốc gia châu Á đang chào đón năm mới Bính Ngọ với những phong tục độc đáo của riêng mình, bao gồm Tết Nguyên đán của Hàn Quốc, Trung Quốc và Việt Nam. Không ngoa khi nói rằng, Tết Nguyên đán là một phần không thể thiếu trong văn hóa châu Á.
Tết Nguyên đán của Hàn Quốc nhấn mạnh các giá trị hiếu thảo và tình thân gia đình, với các gia đình quây quần bên nhau để tỏ lòng kính trọng tổ tiên và cúi chào người lớn tuổi trong năm mới. Tết Nguyên đán của Trung Quốc là đỉnh cao của sự xa hoa, với những ngôi nhà được trang trí màu đỏ, tượng trưng cho việc xua đuổi vận rủi. Múa lân và múa rồng, cùng với màn bắn pháo hoa ngoạn mục, được coi là điểm nhấn của Tết Nguyên đán. Tết Nguyên đán của Việt Nam bắt đầu bằng việc trang trí nhà cửa rất công phu. Ở miền Bắc, nhà cửa được trang trí bằng hoa Đào, còn ở miền Nam thì bằng hoa Mai vàng, để cầu mong may mắn trong năm mới.
Trong khi đó, các quốc gia Phật giáo như Thái Lan, Myanmar, Campuchia và Lào lại đón Tết vào tháng Tư, đánh dấu sự kết thúc mùa khô và bắt đầu mùa mưa. Khoảng ngày 13 hoặc 14 tháng Tư, kỳ nghỉ Tết kéo dài từ ba đến năm ngày, được gọi là Songkran ở Thái Lan, Thingyan ở Myanmar, Chol Chnam ở Campuchia và Pi Mai ở Lào.