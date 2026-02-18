MÙNG 2 TẾT BÍNH NGỌ 2026 Đón Tết Bính Ngọ ở châu Á

SVO - Các quốc gia châu Á đang chào đón năm mới Bính Ngọ với những phong tục độc đáo của riêng mình, bao gồm Tết Nguyên đán của Hàn Quốc, Trung Quốc và Việt Nam. Không ngoa khi nói rằng, Tết Nguyên đán là một phần không thể thiếu trong văn hóa châu Á.

Tết Nguyên đán của Hàn Quốc nhấn mạnh các giá trị hiếu thảo và tình thân gia đình, với các gia đình quây quần bên nhau để tỏ lòng kính trọng tổ tiên và cúi chào người lớn tuổi trong năm mới. Tết Nguyên đán của Trung Quốc là đỉnh cao của sự xa hoa, với những ngôi nhà được trang trí màu đỏ, tượng trưng cho việc xua đuổi vận rủi. Múa lân và múa rồng, cùng với màn bắn pháo hoa ngoạn mục, được coi là điểm nhấn của Tết Nguyên đán. Tết Nguyên đán của Việt Nam bắt đầu bằng việc trang trí nhà cửa rất công phu. Ở miền Bắc, nhà cửa được trang trí bằng hoa Đào, còn ở miền Nam thì bằng hoa Mai vàng, để cầu mong may mắn trong năm mới.

Trong khi đó, các quốc gia Phật giáo như Thái Lan, Myanmar, Campuchia và Lào lại đón Tết vào tháng Tư, đánh dấu sự kết thúc mùa khô và bắt đầu mùa mưa. Khoảng ngày 13 hoặc 14 tháng Tư, kỳ nghỉ Tết kéo dài từ ba đến năm ngày, được gọi là Songkran ở Thái Lan, Thingyan ở Myanmar, Chol Chnam ở Campuchia và Pi Mai ở Lào.

Vào ngày 16/2 (giờ địa phương), giữa không khí lễ hội Tết Nguyên đán, một màn trình diễn pháo hoa 'ngoạn mục' đã diễn ra trên một con phố được trang trí bằng quốc kỳ Việt Nam. (Nguồn: Tass và Yonhap).

Một người phụ nữ trang trí nhà cửa với chữ "福" (may mắn) ở Bắc Kinh, Trung Quốc, vào ngày 16/2 (giờ địa phương) trước thềm Tết Nguyên đán. (Ảnh AP/Yonhap).

Các vũ công múa rồng trình diễn một tiết mục ngoạn mục tại một trung tâm thương mại ở Bangkok, Thái Lan, vào đêm trước Tết Nguyên đán ngày 16/2 (giờ địa phương). (Nguồn: Reuters)

Ngày 17/2 (giờ địa phương), người dân đã đến thăm đền Hong San Kuti ở Surabaya, Indonesia, để tỏ lòng kính trọng trong ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán. (AFP/Yonhap).

Một tín đồ thắp hương tại một ngôi chùa ở Hồng Kông, Trung Quốc, vào đêm trước Tết Nguyên đán ngày 16/2 (giờ địa phương). (Reuters)

Ngày 16/2 (giờ địa phương), người Campuchia gốc Hoa biểu diễn múa lân trước Cung điện Hoàng gia ở Phnom Penh, Campuchia, trước thềm Tết Nguyên đán. (Ảnh AP/Yonhap)