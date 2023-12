Đồng hành lâu dài cùng học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số

SVVN - Ngày 26/12 tới đây, 143 gương mặt tiêu biểu sẽ được vinh danh trong Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2023. Tại buổi họp báo chiều ngày 20/12, ông Lê Công Bình – Tổng Biên tập báo Dân tộc và Phát triển, Trưởng Ban tổ chức đã chia sẻ nhiều điểm đổi mới về tiêu chí xét duyệt, quy mô chương trình và những sự kiện kết nối, đồng hành lâu dài cùng những cá nhân xuất sắc được vinh danh.

Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu là sự kiện thường niên do Uỷ ban Dân tộc chủ trì, phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức nhằm tôn vinh truyền thống hiếu học của dân tộc, biểu dương tinh thần vượt qua khó khăn để đạt được những thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động xã hội của học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số.

Lễ Tuyên dương sẽ được truyền hình trực tiếp vào 20h10 ngày 26/12 trên VTC1 và 15 Đài truyền hình địa phương tiếp sóng. Trong khuôn khổ Lễ Tuyên dương, các em học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS còn được trải nghiệm các hoạt động diễn ra trong 2 ngày 25 và 26/12 gồm: Lễ Báo công dâng Bác, thăm quan khu di tích phủ Chủ tịch; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc gặp mặt Đoàn học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu; Chương trình Lễ Tuyên dương tại Nhà hát Hồ Gươm, số 40 phố Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Những đổi mới tại lần thứ 10

Thứ nhất, tiêu chí xét chọn học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS tại kỳ tuyên dương lần thứ 10 sẽ cao hơn so với các kỳ trước. Năm 2023 xét chọn các em trúng tuyển vào đại học đạt số điểm từ 28 điểm trở lên theo tổ hợp ba môn xét tuyển đại học trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2022-2023, không tính điểm ưu tiên, điểm tăng do nhân hệ số theo quy định của một số trường; có học lực xếp loại khá, giỏi, hạnh kiểm xếp loại tốt trong 3 năm học THPT. Năm 2022, tiêu chí xét chọn các em trúng tuyển đại học là từ 27 điểm trở lên. Điều này cho thấy thành tích của học sinh, sinh viên, thanh niên xét chọn tuyên dương được nâng cao so với các năm trước.

Thứ hai, Lễ Tuyên dương năm 2023, thành phần dân tộc, địa phương có học sinh, sinh viên, thanh niên được lựa chọn đưa vào tuyên dương cao nhất từ trước đến nay. Có 51 dân tộc (trong đó, có 12 dân tộc thuộc các dân tộc có khó khăn đặc thù); 50 địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi có học sinh, sinh viên, thanh niên được lựa chọn tuyên dương.

Thứ ba, Ban Tổ chức đã kiểm tra, rà soát đối tượng học sinh, sinh viên, thanh niên đã được tuyên dương qua 9 kỳ tuyên dương trước đây, hầu hết các em đều tiếp tục phát huy năng lực, phấn đấu vươn lên trong học tập, công tác. Nhiều em ra trường đã có việc làm ổn định, có những đóng góp đáng kể cho sự phát triển của địa phương. Ban Tổ chức đã lựa chọn một số em về tham dự Lễ Tuyên dương lần thứ X.

Đồng hành lâu dài cùng học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS

Trong số 143 em học sinh, sinh viên, thanh niên được tuyên dương, có 13 em là người DTTS thuộc các dân tộc có khó khăn đặc thù (Trong đó, học sinh là người DTTS trúng tuyển vào đại học có 9 em; học sinh do các địa phương giới thiệu 3 em; thanh niên do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giới thiệu có 1 em).

Lễ Tuyên dương năm 2023 lựa chọn để tuyên dương các em học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia; Giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia; hoặc đạt giải Nhất, Nhì, Ba (Huy chương Vàng, Bạc, Đồng) trong các cuộc thi nghệ thuật và thi đấu thể thao cấp quốc gia; giải Nhất, Nhì, Ba (hoặc Huy chương Vàng, Bạc, Đồng) trong các kỳ thi nghệ thuật và thi đấu thể thao khu vực Đông Nam Á, Châu Á và quốc tế; Không tuyên dương học sinh, sinh viên đạt giải Khuyến khích trong các cuộc thi cấp quốc gia, khu vực, quốc tế.

Kết quả lựa chọn có 38 em đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia; 04 em đạt giải Nhất, Nhì trong kỳ thi Khoa học, Kỹ thuật cấp quốc gia; 02 sinh viên đạt giải trong thi đấu thể thao cấp quốc gia (năm 2022 không có). Trong đó, tiêu biểu như:

Em Đặng Thị Quyết, dân tộc Dao, đến từ tỉnh Lào Cai, đạt giải Nhất môn Địa lý trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2023. Em Nông Thị Hồng Hoa, dân tộc Tày, đến từ tỉnh Cao Bằng, đạt giải Nhất môn Địa lý trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2023.

Số học sinh DTTS trúng tuyển vào đại học với số điểm 28 điểm trở lên nhiều hơn năm 2022. Có một số em đạt điểm cao nhất như: em Trần Thanh Tú, dân tộc Chơ ro, đến từ tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu trúng tuyển vào Đại học Bà rịa – Vũng Tàu với 29,05 điểm và 3 năm học THPT đạt loại giỏi; em Dư Quốc Thái, dân tộc Hoa, đến từ tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu trúng tuyển vào đại học Tôn Đức Thắng với số điểm 29,62 điểm; Nguyễn Thị Phương Thảo, dân tộc Mường, đến từ Hà Nội trúng tuyển vào Học viện Ngoại giao với số điểm 29 điểm.

Ông Lê Công Bình chia sẻ: “Trong 2 năm trở lại đây, BTC đã bắt đầu triển khai các hoạt động kết nối, đồng hành lâu dài cùng các cá nhân xuất sắc được vinh danh. Hiện nay BTC có 1 nhóm để tập hợp tất cả các gương mặt được tuyên dương qua các kỳ, qua đó nắm bắt được tình hình học tập, rèn luyện và phấn đấu của các em. Nếu các em có những tâm tư, nguyện vọng, chúng tôi sẽ có các biện pháp, các giải pháp để hỗ trợ các em trong quá trình học tập và công tác.”