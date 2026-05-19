Hai lần đạt Sinh viên 5 tốt cấp Thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên VNUA ghi dấu ấn toàn diện

SVO - Đinh Bá Vương (sinh năm 2003, quê Nghệ An) hiện là sinh viên năm cuối, ngành Bác sĩ Thú y, Khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA) và giữ chức Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện. Nam sinh gây ấn tượng với bảng thành tích nổi bật như hai năm liên tiếp đạt danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt' cấp Thành phố, giải thưởng nghiên cứu khoa học Euréka 2023, nhiều học bổng, chứng nhận Sinh viên Giỏi - Xuất sắc cùng cơ hội tham gia chương trình đào tạo nhân sự trẻ của De Heus.

Từ đam mê động vật đến hành trình trở thành bác sĩ thú y

Từ niềm yêu thích động vật, Bá Vương lựa chọn theo học chuyên ngành Thú y tại Khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Hiện là sinh viên năm cuối, nam sinh duy trì thành tích học tập nổi bật với nhiều học bổng và các danh hiệu Sinh viên Giỏi, Sinh viên Xuất sắc.

Đinh Bá Vương - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Theo Bá Vương, quãng thời gian học tập tại Học viện là hành trình nhiều áp lực nhưng đáng nhớ. Những năm đầu, sinh viên tập trung học các môn nền tảng như giải phẫu, sinh lý, hóa sinh để hiểu cơ chế vận hành của cơ thể động vật. Ở giai đoạn chuyên ngành, chương trình đào tạo chú trọng thực hành với các kỹ năng khám bệnh, tiêm, phẫu thuật cơ bản, lấy mẫu xét nghiệm và thực tập tại phòng nghiên cứu, trại chăn nuôi, phòng khám thú y.

Lý do lựa chọn ngành Thú y của Bá Vương bắt nguồn từ câu nói nổi tiếng của nhà khoa học Ivan Pavlov: “Bác sĩ nhân y cứu con người, bác sĩ thú y cứu cả loài người”. Càng theo học, nam sinh càng nhận thấy, thú y không chỉ là chữa bệnh cho vật nuôi mà còn gắn chặt với an toàn thực phẩm, kiểm soát dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Bá Vương nhận học bổng tại Lễ tổng kết Khoa Thú y, năm học 2024 - 2025.

Theo Bá Vương, trong bối cảnh dịch bệnh trên động vật ngày càng phức tạp, ngành thú y có ý nghĩa xã hội lớn và tác động trực tiếp tới đời sống cộng đồng. Đến hiện tại, khi đã là sinh viên năm cuối, nam sinh cho rằng, lựa chọn theo học ngành này là quyết định đúng đắn, bởi dù nhiều vất vả nhưng nó mang lại cho anh cảm giác đang theo đuổi một công việc thực sự có giá trị.

Bá Vương đánh giá ngành Bác sĩ Thú y là lĩnh vực đòi hỏi kiến thức chuyên môn rộng, kỹ năng thực hành vững, cùng trách nhiệm nghề nghiệp cao. Sinh viên không chỉ phải nắm chắc các môn như bệnh học, vi sinh, ký sinh trùng, dịch tễ học mà còn cần hiểu sâu về các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như dịch tả lợn châu Phi hay cúm gia cầm - những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp tới kinh tế, an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng.

Không chỉ duy trì thành tích học tập nổi bật, Bá Vương liên tiếp nhận học bổng khuyến khích học tập, học bổng C.P Việt Nam, năm học 2025 - 2026 cùng nhiều danh hiệu Sinh viên Giỏi, Sinh viên Xuất sắc.

Bên cạnh học tập, Bá Vương tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, thực tập chuyên môn và hoạt động Đoàn - Hội nhằm tích lũy kinh nghiệm và hiểu rõ hơn trách nhiệm nghề nghiệp. Một trong những dấu ấn đáng nhớ của nam sinh là giải “Poster được yêu thích nhất” tại Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Euréka 2023.

Bá Vương tại Lễ Tổng kết và Trao giải Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka 2023.

Nam sinh cũng đang tham gia thực tập tại Bộ môn Miễn dịch và Dịch tễ Thú y, thuộc Viện Chăn nuôi và Thú y Việt Nam. Trải nghiệm này giúp Bá Vương hiểu rõ hơn vai trò của ngành thú y trong kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng.

Ngoài hoạt động học thuật, Bá Vương còn trúng tuyển chương trình “Technical Specialist Trainee” thuộc dự án “Shape Your Own Future” của De Heus. Theo nam sinh, đây là cơ hội để tiếp cận môi trường làm việc chuyên nghiệp và định hình rõ hơn con đường nghề nghiệp tương lai.

Cân bằng học tập, nghiên cứu khoa học và công tác Hội

Bá Vương hai năm liên tiếp đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Thành phố (2023 - 2024). Với nam sinh, danh hiệu này không chỉ ghi nhận thành tích học tập mà còn phản ánh quá trình rèn luyện toàn diện về kỹ năng, thái độ sống và trách nhiệm với cộng đồng.

Bá Vương tham dự Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Học sinh, Sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam.

Không chỉ nổi bật trong học tập, nghiên cứu khoa học và hoạt động phong trào, Đinh Bá Vương hiện là Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Với Bá Vương, công tác Hội không chỉ là môi trường rèn luyện kỹ năng mà còn là cơ hội đồng hành, hỗ trợ sinh viên phát triển trong bối cảnh ngành nông nghiệp và thú y đang chuyển đổi mạnh mẽ.

Chia sẻ về định hướng thời gian tới, Bá Vương cho biết, Hội Sinh viên Học viện hướng đến thông điệp “Sinh viên VNUA: Vững chuyên môn, sáng khởi nghiệp, hội nhập toàn cầu”.

Theo Bá Vương, một trong những mục tiêu trọng tâm là đưa nghiên cứu khoa học đến gần hơn với thực tiễn nghề nghiệp và khởi nghiệp. Hội Sinh viên dự kiến phối hợp xây dựng không gian “Marketplace” trong trường học để sinh viên giới thiệu, kết nối và thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu.

Bá Vương cùng tập thể Ban Chấp hành Hội Sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam, nhiệm kỳ 2025 - 2028.

Bá Vương cho rằng, nghiên cứu khoa học không nên chỉ dừng ở phòng thí nghiệm mà cần trở thành sản phẩm thực tế, qua đó tạo động lực để sinh viên chủ động khởi nghiệp và phát triển nghề nghiệp ngay từ khi còn trên ghế nhà trường.

Bên cạnh đó, nam sinh nhận định, năng lực số và khả năng thích ứng với nông nghiệp công nghệ cao sẽ là yêu cầu quan trọng đối với sinh viên trong tương lai. Vì vậy, Hội Sinh viên định hướng đẩy mạnh các tọa đàm về nông nghiệp 4.0, kỹ năng mềm và đào tạo năng lực số nhằm giúp sinh viên nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ, quản trị dữ liệu và giao tiếp trong môi trường quốc tế.

Theo Bá Vương, phong trào “Sinh viên 5 tốt” tiếp tục là thước đo quan trọng trong quá trình rèn luyện toàn diện của sinh viên. Các hoạt động tình nguyện sẽ được gắn với chuyên môn nhằm đưa kiến thức nông nghiệp, thú y đến các khu vực nông thôn khó khăn, đồng thời tạo thêm cơ hội trải nghiệm thực tế cho sinh viên.

Bá Vương tại Đêm Đại nhạc hội Chào tân “Connection 2025 – Nguyệt Vũ”.

Bên cạnh học tập, Hội Sinh viên Học viện cũng hướng tới xây dựng môi trường năng động hơn thông qua các câu lạc bộ, hoạt động thể thao và kết nối cộng đồng để sinh viên có thêm không gian phát triển kỹ năng, giảm áp lực và mở rộng quan hệ.

Với Bá Vương, mục tiêu lớn nhất của Hội Sinh viên là trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của sinh viên, giúp các bạn trẻ không chỉ vững chuyên môn mà còn có bản lĩnh và trách nhiệm với cộng đồng. Bá Vương cũng đánh giá công tác Đoàn - Hội là môi trường quan trọng giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, tổ chức hoạt động và nâng cao tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Nam sinh cho rằng: “Tuổi trẻ là khoảng thời gian quý giá để thử sức, va chạm và trưởng thành. Mình mong các bạn dám ước mơ, dám hành động và không ngại thay đổi. Thành công không đến ngay lập tức, nhưng sự nỗ lực mỗi ngày chắc chắn sẽ đưa chúng ta đến gần hơn với mục tiêu của mình”.

