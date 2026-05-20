Người nước ngoài học tiếng Việt: Hành trình kết nối từ những lớp học miễn phí

SVO - Không chỉ phục vụ giao tiếp hằng ngày, tiếng Việt đang trở thành cầu nối giúp nhiều người nước ngoài hiểu sâu hơn về văn hóa, con người và đời sống tại Việt Nam. Tại các lớp học miễn phí ở Hà Nội, việc học ngôn ngữ được gắn với trải nghiệm thực tế, mở ra thêm cơ hội để người học từng bước thích nghi và kết nối với cộng đồng bản địa.

Từ nhu cầu giao tiếp đến hành trình hiểu văn hóa Việt

Trong bối cảnh ngày càng nhiều người nước ngoài sinh sống, học tập và du lịch tại Việt Nam, nhu cầu học tiếng Việt cũng không ngừng gia tăng. Không chỉ để phục vụ giao tiếp cơ bản, việc học ngôn ngữ còn trở thành cách để họ hiểu sâu hơn về văn hóa, con người và đời sống địa phương. Từ thực tế đó, nhiều mô hình học tập linh hoạt, gắn với trải nghiệm đã được hình thành.

"Hanoi Exploring" là một trong những mô hình như vậy. Dự án phi lợi nhuận này được thành lập năm 2024, hướng tới xây dựng không gian học tập mở, nơi người nước ngoài có thể học tiếng Việt thông qua giao tiếp trực tiếp và trải nghiệm đời sống hằng ngày, thay vì chủ yếu tiếp cận theo phương pháp giảng dạy truyền thống.

Anh Quang Đạt - tình nguyện viên dạy học tại dự án dạy tiếng Việt cho người nước ngoài.

Theo anh Quang Đạt (22 tuổi, giáo viên và điều phối viên lớp học), trở ngại lớn nhất đối với nhiều học viên là hệ thống thanh điệu. Anh cho biết, cấu trúc câu tiếng Việt không quá phức tạp, nhưng phát âm đúng lại là thách thức đáng kể. “Do phát âm của tiếng Việt khá giống tiếng Trung Quốc nhưng mặt chữ lại là chữ La Tinh. Vì vậy, nhiều người nhìn mặt chữ mà phát âm chưa chuẩn”, anh Đạt chia sẻ.

Dù vậy, những khó khăn ban đầu không khiến người học chùn bước. Với nhiều người, nhu cầu sử dụng tiếng Việt trong đời sống hằng ngày lại trở thành động lực để họ tiếp tục học tập. Emma Wylie (25 tuổi, giáo viên mầm non, đã sinh sống tại Việt Nam 6 tháng) cho biết, cô thường cố gắng giao tiếp với hàng xóm bằng tiếng Việt, dù đôi khi chưa thực sự hiểu rõ cách xưng hô. “Tôi cố gắng nói chuyện với hàng xóm bằng tiếng Việt. Dù chưa đúng cách xưng hô, tôi hay đùa và gọi cô ấy bằng ‘chị’. Điều này giúp chúng tôi kết nối với nhau hơn”, Emma chia sẻ.

Chị Collin Richardson, học viên quen thuộc tại lớp học, chia sẻ về trải nghiệm đáng nhớ khi học tiếng Việt.

Cùng lớp với Emma, Collin Richardson cũng ghi nhận sự tiến bộ rõ rệt sau thời gian học. “Tôi có thể hiểu rất nhiều số và từ tiếng Việt. Khi bạn tôi gọi điện và nói chuyện bằng tiếng Việt, tôi có thể hiểu nội dung cuộc hội thoại đó”, cô nói. Trải nghiệm này cho thấy,, việc học ngôn ngữ không chỉ dừng lại ở lý thuyết mà còn tác động trực tiếp tới khả năng giao tiếp thực tế.

Lớp học miễn phí và cách người nước ngoài hòa nhập với đời sống bản địa

Theo chị Nguyễn Minh Hằng (21 tuổi, tình nguyện viên dự án), số lượng học viên quốc tế tham gia lớp học có xu hướng tăng trong thời gian gần đây. Họ đến từ nhiều quốc gia, với những mục đích khác nhau: phục vụ công việc, thuận tiện sinh hoạt, hoặc đơn giản là vì yêu thích văn hóa Việt Nam. “Điều đáng chú ý không chỉ là cách họ bắt đầu học, mà là sự thay đổi dần dần trong quá trình học”, chị Hằng cho biết.

Học viên người Anh cho biết, mỗi ngôn ngữ đều thể hiện văn hoá ở một nơi nhưng thật ra lại có rất nhiều điểm chung.

Các buổi học tại đây thường tập trung vào những mẫu câu giao tiếp ngắn, gắn với tình huống thực tế, như hỏi đường, mua sắm, hay giao tiếp thường ngày. Cách tiếp cận này giúp người học dễ dàng áp dụng ngay vào đời sống, từ đó thuận lợi hơn trong sinh hoạt, cũng như hiểu rõ hơn về cách ứng xử, văn hóa giao tiếp tại Việt Nam.

Ở góc độ rộng hơn, tiếng Việt không chỉ là công cụ giao tiếp mà còn trở thành cầu nối giúp người nước ngoài rút ngắn khoảng cách văn hóa với cộng đồng bản địa. Khi có thể sử dụng ngôn ngữ trong những tình huống thường ngày, họ không chỉ dễ thích nghi hơn mà còn có cơ hội xây dựng những kết nối sâu sắc hơn với môi trường sống xung quanh.

Không gian bên ngoài của lớp học tiếng Việt.

Để duy trì hoạt động, các dự án miễn phí như "Hanoi Exploring" thường nhận được sự hỗ trợ về địa điểm tổ chức. Theo anh Quang Đạt, từ 6 thành viên ban đầu, dự án hiện đã phát triển lên khoảng 20 tình nguyện viên, hỗ trợ hơn 200 người nước ngoài trong hành trình học tiếng Việt và hòa nhập cộng đồng.

Từ những câu nói còn ngập ngừng ban đầu, hành trình học tiếng Việt của nhiều người nước ngoài dần trở thành quá trình thích nghi và gắn bó với đời sống tại Việt Nam. Trong những lớp học giản dị như "Hanoi Exploring", tiếng Việt không chỉ được truyền đạt như một hệ thống ngôn ngữ, mà còn được tiếp cận như một phần của đời sống và văn hóa. Qua đó, việc học tiếng Việt không còn là mục tiêu ngắn hạn mà trở thành nền tảng để người học từng bước hòa nhập, kết nối và gắn bó lâu dài hơn với xã hội Việt Nam.

(Ảnh: Gia Bảo)