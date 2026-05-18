Giành học bổng toàn phần trị giá 1,4 tỷ đồng tại trường Top 1 kinh tế Trung Quốc, nữ sinh tiết lộ bí quyết phỏng vấn

SVO - Lê Thị Thuỳ Dung (sinh năm 2003) đã xuất sắc giành suất học bổng toàn phần của Chính phủ Trung Quốc trị giá 1,4 tỷ đồng để theo học Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Kinh tế Tài chính Thượng Hải. Đây là ngôi trường danh giá, vinh dự xếp hạng top 1 về nhóm ngành Kinh tế, Tài chính ở đất nước tỷ dân. Hành trình chạm đến học bổng của Dung là kết quả xứng đáng của sự kiên định và định hướng rõ ràng.

Dành thêm thời gian trải nghiệm thực tế thay vì vội vã nộp hồ sơ

Thuỳ Dung cho biết, cô luôn xác định việc xây dựng hồ sơ là một quá trình nỗ lực dài hạn. Suốt 4 năm học chuyên ngành Accounting and Finance (Kế toán và Tài chính) tại Trường Đại học Ngoại thương, Dung tập trung duy trì GPA ở mức điểm xuất sắc trong nhiều kỳ học và ôn luyện IELTS để nâng cao trình độ ngoại ngữ. Việc học các môn yêu cầu tư duy phân tích, logic cao như Quản trị tài chính doanh nghiệp hay Kinh tế học từng khiến cô gặp áp lực, nhưng cũng giúp rèn luyện tính kỷ luật và khả năng quản lý thời gian hiệu quả.

Thuỳ Dung đã tốt nghiệp loại Xuất sắc khi còn theo học tại Trường Đại học Ngoại thương. (Ảnh: NVCC)

Ngay sau khi tốt nghiệp đại học, thay vì nộp hồ sơ xin học bổng lập tức, Dung quyết định dành thêm một năm đi làm để tích lũy vốn sống và kinh nghiệm thực chiến. Nữ sinh làm chuyên viên kinh doanh tại một công ty Trung Quốc và dành thời gian rảnh rỗi để ôn thi lấy Chứng chỉ Năng lực Hán ngữ HSK.

Dung bộc bạch: “Khoảng thời gian đó giúp mình trưởng thành hơn rất nhiều. Việc dành thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng không phải là thất bại hay đi lùi. Nó giúp mình hiểu rõ bản thân thực sự muốn gì, điểm mạnh ở đâu và cần bù đắp điều gì”. Công việc thực tế mở ra cơ hội giao tiếp tiếng Trung mỗi ngày, giúp cô hiểu sâu văn hóa doanh nghiệp Trung Quốc - một điểm cộng lớn cho hồ sơ.

Chiến thuật viết kế hoạch học tập cá nhân và làm chủ vòng phỏng vấn

Về kinh nghiệm viết kế hoạch học tập thuyết phục hội đồng, Dung cho rằng, mấu chốt là tạo sợi dây liên kết giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Thay vì liệt kê thành tích, Dung giới thiệu nền tảng tài chính và trải nghiệm làm việc. Tiếp đó, cô trình bày lý do chọn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, nhấn mạnh quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam và Trung Quốc. Nữ sinh cũng chỉ rõ kỹ năng muốn trau dồi như quản trị chiến lược, lãnh đạo.

“Hội đồng tuyển sinh luôn muốn thấy ứng viên có định hướng cống hiến lâu dài, có tầm nhìn sâu rộng. Mình cố gắng làm cho kế hoạch học tập mang màu sắc cá nhân, chân thực nhất và thể hiện sinh động toàn bộ hành trình phát triển của chính mình”, cô kể.

Vòng phỏng vấn quyết định, Dung khẳng định yếu tố cốt lõi không nằm ở câu trả lời rập khuôn, mà là sự tự tin và chân thành. Hội đồng thường đưa ra câu hỏi tình huống bất ngờ để đánh giá tư duy, do vậy ứng viên cần luyện tập trình bày quan điểm gãy gọn. Đặc biệt, kỹ năng storytelling (kể chuyện) mang lại hiệu quả cực kỳ lớn. Một câu trả lời gắn liền trải nghiệm chân thực sẽ dễ chạm đến trái tim người nghe.

“Khi bạn thành thật chia sẻ về khó khăn từng trải qua và chứng minh cách bản thân vươn lên, hội đồng sẽ đánh giá rất cao”, Dung tâm sự. (Ảnh: NVCC)

Đừng tự giới hạn bản thân mình

Dù xuất phát điểm là lĩnh vực Tài chính, nhưng sau thời gian cọ xát thực tế, Thuỳ Dung nhận ra bản thân có niềm đam mê lớn với cách các tập đoàn công nghệ khổng lồ tại Trung Quốc xây dựng hệ sinh thái số và chiến lược tăng trưởng thần tốc.

Nữ sinh 2003 đã tham gia nhiều buổi trải nghiệm về công nghệ - kỹ thuật tại Trung Quốc. (Ảnh: NVCC)

Đây là động lực để Dung chọn chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh làm bước đệm rẽ hướng sang nền tảng Internet toàn cầu và Thương mại điện tử. Nữ sinh kỳ vọng tương lai làm việc ở các vị trí cốt lõi như phát triển kinh doanh, hoạch định chiến lược số. Mục tiêu dài hạn của cô là trở thành nhân sự chủ chốt, nối nhịp cầu giao thương cho thị trường Việt Nam và Trung Quốc trong bối cảnh nền kinh tế số bùng nổ.

Hiện tại, Thuỳ Dung đang chuẩn bị hoàn thành năm học đầu tiên tại Đại học Kinh tế Tài chính Thượng Hải. (Ảnh: NVCC)

Nhìn lại chặng đường giành học bổng 1,4 tỷ đồng, Thuỳ Dung nhắn nhủ đến những người trẻ ấp ủ ước mơ du học: “Nhiều bạn có năng lực cực kỳ tốt nhưng lại rụt rè, tự giới hạn bản thân vì sợ mình chưa đủ giỏi. Không ai hoàn hảo ngay từ vạch xuất phát. Mỗi trải nghiệm, mỗi lần vấp ngã hay khoảng thời gian chủ động bước chậm lại đều mang ý nghĩa quan trọng. Nếu có ước mơ, hãy mạnh dạn nắm bắt. Dù con đường phía trước đòi hỏi nhiều thời gian hơn dự tính, nhưng chỉ cần kiên định và không bỏ cuộc, bạn chắc chắn vẫn đang tiến về đích”.