Giới trẻ Hà Nội rủ nhau 'check in' đồi hoa hướng dương rộng 3.000 mét vuông tại Hưng Yên

SVO - Những ngày này, nhiều bạn trẻ rủ nhau chạy xe ra ngoại thành Thủ đô để kịp lưu lại những khoảnh khắc đẹp tại đồi hoa hướng dương rộng hơn 3.000 mét vuông đang bung nở rực rỡ.
Các bạn trẻ như đi lạc vào không gian cổ tích khi đứng giữa "biển hoa" hướng dương đang độ rực vàng.
Nằm cách trung tâm thành phố khoảng 15km, đồi hoa gây ấn tượng với quy mô lớn và những bông hướng dương có đường kính từ 20 đến 30cm. Chu kỳ hoa nở đẹp và căng tràn sức sống nhất thường chỉ kéo dài khoảng hai tuần. Để có được những bức ảnh ưng ý nhất và tận hưởng không khí trong lành, thời điểm lý tưởng nhất để chụp hình là từ 7h đến 8h sáng hoặc từ 17h chiều trở đi.
Biết đến địa điểm này qua mạng xã hội, Thiên Khiêm (21 tuổi) quyết định vượt quãng đường hơn một giờ đồng hồ từ huyện Hoài Đức (Hà Nội) để đến trải nghiệm. Đứng giữa cánh đồng hoa lúc 17h chiều, Khiêm chia sẻ: "Vài tháng trước, mình đến đây chưa có gì, nay hoa nở đồng loạt, bao quát cả đồi, nhìn rất ấn tượng. Mọi người đến đây tốt nhất là mang theo nhiều nước để bổ sung cho cơ thể và một chút giấy khô, đồng thời nên đi vào buổi sáng sớm hoặc chiều muộn để có ánh sáng đẹp nhất".
Không chỉ thu hút bởi sắc vàng rực rỡ, đồi hoa hướng dương còn gây ấn tượng thị giác mạnh mẽ nhờ bối cảnh những toà cao ốc hiện đại vươn lên ngay phía sau. Thực tế trong năm qua, khu vực Ecopark và vùng lân cận đã là điểm đến quen thuộc của giới trẻ Hà Nội, với nhiều toạ độ nhiếp ảnh từng "làm mưa làm gió" như cây cầu hoa giấy, công viên mùa Thu hay thảm cỏ lau trải dài.