Đừng đợi đến khi đủ giỏi mới bắt đầu

SVO - Từng nhiều lần bị từ chối, Trần Nhật Anh (2002) chưa từng nghĩ, một ngày, mình sẽ nhận học bổng toàn phần để theo học thạc sĩ tại Thái Lan. Với nam sinh, bước ngoặt của hành trình ấy không bắt đầu từ một tấm giấy báo trúng tuyển, mà từ khoảnh khắc đứng bên đường, bật khóc khi nhìn theo một chiếc máy bay và quyết định sẽ không để nỗi sợ ‘mình chưa đủ giỏi’ níu chân thêm một lần nào nữa.

Trần Nhật Anh hiện là học viên cao học chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo và Internet vạn vật (AIoT) tại Trường Đại học Thammasat (Thái Lan). Anh được nhận học bổng toàn phần chương trình thạc sĩ, từng nhận học bổng trao đổi nghiên cứu tại Institute of Science Tokyo (Nhật Bản), đồng thời là Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan.

Có những giấc mơ bắt đầu bằng một lần bật khóc

Chiếc máy bay hôm ấy bay rất nhanh. Nhật Anh vẫn nhớ rõ buổi chiều mình chạy xe trên đường, vô tình ngước lên bầu trời, rồi chậm rãi nhìn theo cho đến khi chiếc máy bay chỉ còn là một chấm nhỏ.

Anh bật khóc: “Mình đã bật khóc ngay trên đường. Không phải vì yếu đuối, mà vì cảm thấy bất lực trước khoảng cách giữa thực tế và những điều mình mơ ước”.

Với Nhật Anh, những cơ hội quốc tế không đến từ một bước ngoặt duy nhất, mà được tạo nên bởi rất nhiều lần dám thử sau những lần thất bại.

Đó là khoảng thời gian hộp thư điện tử của Nhật Anh liên tục xuất hiện những email từ chối, hồ sơ học bổng không được chọn, những chương trình học thuật mà nam sinh dành nhiều tháng chuẩn bị đều khép lại bằng một lời cảm ơn lịch sự.

Càng thất bại, Nhật Anh càng tự hỏi, liệu mình có thực sự đủ khả năng để bước tiếp. Nhưng cũng chính trong khoảnh khắc tưởng như chạm đáy ấy, Nhật Anh tự hứa với bản thân một điều rất đơn giản: “Một ngày nào đó, mình nhất định sẽ được ngồi trên chiếc máy bay tương tự”.

'Mình không còn muốn chứng minh bản thân với người khác'

Có một thời gian dài, Trần Nhật Anh tin rằng, chỉ cần cố gắng đủ nhiều thì mọi cánh cửa rồi sẽ mở ra. Nhưng thực tế không diễn ra như vậy. Có những hồ sơ, anh dành nhiều tháng chuẩn bị vẫn bị từ chối, có những cơ hội tưởng như đã ở rất gần rồi lại vụt mất vào phút cuối. Sau mỗi lần như vậy, Nhật Anh không chỉ thất vọng vì kết quả, mà còn bắt đầu nghi ngờ chính năng lực của mình.

Có một câu nói của Henry Ford mà Nhật Anh nhắc lại nhiều lần trong cuộc trò chuyện: “Dù bạn nghĩ mình có thể hay không thể, bạn đều đúng”. Ngày trước, anh chỉ thấy đó là một câu nói hay. Sau nhiều lần bị từ chối, Nhật Anh mới hiểu điều đáng sợ nhất của sự tự ti không phải là khiến con người thất bại, mà là khiến họ từ bỏ ngay cả trước khi kịp bắt đầu.

Trần Nhật Anh tham gia Đoàn công tác số 10 thăm quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK-1, đầu năm 2026.

Thay vì cố gắng chứng minh bản thân với người khác, anh học cách so sánh mình của hôm nay với chính mình của ngày hôm qua. Một bài thuyết trình tốt hơn, một lá thư ứng tuyển chỉn chu hơn hay việc dám nộp hồ sơ vào những nơi từng nghĩ mình không đủ khả năng... tất cả đều trở thành những bước tiến nhỏ nhưng bền bỉ.

“Mình không còn đánh giá giá trị của bản thân dựa trên số lần thành công hay thất bại nữa. Thay vào đó, mình học cách trân trọng sự tiến bộ của bản thân, dù chỉ là những bước đi rất nhỏ”.

Nhìn lại, Nhật Anh cho rằng, điều quý giá nhất sau những năm tháng đại học không phải là việc mình được chọn bao nhiêu lần, mà là việc bản thân vẫn đủ kiên nhẫn để đứng dậy sau mỗi lần không được chọn.

Dự án xuất phát từ những băn khoăn tuổi trẻ

Đi qua những giai đoạn chông chênh của tuổi trẻ, Nhật Anh bắt đầu nhìn ngành học của mình theo một cách khác. Với anh, công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi giúp giải quyết những vấn đề rất đời của con người.

Trong những hoạt động cộng đồng và các chương trình thanh niên, Nhật Anh có cơ hội gặp gỡ nhiều người trẻ đang đối mặt với áp lực học tập, khủng hoảng tinh thần hay cảm giác cô đơn nhưng không biết chia sẻ cùng ai.

Đó cũng là lý do Nhật Anh sáng lập IAmHere, nền tảng ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ sức khỏe tinh thần cho cộng đồng.

Nhật Anh (ngoài cùng, bên trái) trong lễ ký kết hợp tác dự án 'IAmHere' với Trường Đại học Daegu (Hàn Quốc). Nam sinh mong muốn ứng dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ sức khỏe tinh thần và tạo ra những giá trị thiết thực cho cộng đồng.

“Đi qua nhiều vất vả và cả những vinh quang tuổi trẻ, mình nhận ra, mọi nỗ lực học tập sẽ trở nên vô hồn nếu chỉ phục vụ cho sự thành công của riêng mình. Giá trị lớn nhất không nằm ở những danh hiệu, mà là sự tử tế mình lan tỏa và những giá trị bền vững mình có thể đóng góp cho cộng đồng”.

Có lẽ ,cũng vì từng trải qua cảm giác không biết tìm ai để chia sẻ trong những ngày thất bại, Nhật Anh mong những dòng mã mình viết ra sau này có thể trở thành điểm tựa cho những người đang chông chênh giống mình của nhiều năm trước.

‘Đừng sợ mình chưa đủ giỏi!’

Nếu được quay trở về những ngày đầu bước chân vào giảng đường đại học, Trần Nhật Anh nói, mình sẽ không nhắc bản thân phải học giỏi hơn, cũng không mong cậu tân sinh viên năm ấy kiếm thật nhiều thành tích.

Điều duy nhất nam sinh muốn nói chỉ là một câu rất ngắn: “Đừng sợ mình chưa đủ giỏi!”.

Bởi Nhật Anh hiểu, điều khiến người trẻ bỏ lỡ nhiều cơ hội nhất đôi khi không phải vì họ thiếu năng lực, mà vì họ luôn chờ đến một phiên bản hoàn hảo mới dám bắt đầu.

Theo Nhật Anh, việc học ở nước ngoài không chỉ là tiếp cận tri thức mới mà còn là cơ hội đóng góp cho cộng đồng sinh viên Việt Nam đang sinh sống và học tập tại nước bạn.

Trong khi đó, phần lớn những điều ý nghĩa nhất trong cuộc đời lại đến từ những lần con người chấp nhận bước đi khi vẫn còn đầy hoài nghi.