Từ đam mê tiếng Anh đến hành trình lan tỏa tri thức tới cộng đồng

SVO - Phùng Quang Thịnh (sinh năm 2005, năm thứ ba, Khoa Văn hóa và Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội) được nhiều bạn trẻ biết đến với những thành tích nổi bật như: Quán quân 'TEDXCELLENCE 2024', Quán quân vòng Chung kết cụm Hà Nội kỳ thi 'Star Awards' (2023), Á quân vòng Chung kết toàn quốc cuộc thi 'Star Awards' (2023),... Thế nhưng, điều khiến anh ghi dấu ấn không chỉ nằm ở những giải thưởng, mà còn ở hành trình dùng tiếng Anh để kết nối và lan tỏa tri thức thông qua các dự án giáo dục cộng đồng.

Bước ngoặt mang tên tiếng Anh

Tiếng Anh vốn không phải là môn học mà Phùng Quang Thịnh yêu thích. Trước khi trở thành người truyền cảm hứng học ngoại ngữ cho nhiều bạn trẻ, Thịnh từng là học sinh giỏi Toán, với thành tích học tập nổi bật. Thế nhưng, một lời khuyên tình cờ đã mở ra bước ngoặt thay đổi cả hành trình của anh.

Phùng Quang Thịnh (năm thứ ba, Khoa Văn hóa và Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội). (Ảnh: NVCC)

Thịnh nhớ lại, khi còn học cấp THCS, trong cuộc gặp gỡ, một người thân đã khuyên anh nên thử học tiếng Anh, vì đây sẽ là kỹ năng quan trọng cho công việc và cuộc sống sau này. Ban đầu, anh chỉ đơn giản nghĩ rằng, mình sẽ “thử xem sao”. Không ngờ, chính quyết định ấy đã khiến anh dần tìm thấy niềm yêu thích với một lĩnh vực hoàn toàn mới. Thịnh chia sẻ: “Mình cứ thử thôi, cứ thử làm. Càng thử thì mình càng thấy hay, rồi mình quyết định chuyển từ Toán sang tiếng Anh".

Quyết định rời đội tuyển Toán để theo đuổi tiếng Anh khiến nhiều thầy cô bất ngờ, bởi trước đó, Thịnh là một học sinh có năng lực và được đặt nhiều kỳ vọng. Nhưng với Thịnh, theo đuổi tiếng Anh không phải là một sự bốc đồng nhất thời, mà là quyết định được đưa ra sau khi lắng nghe chính niềm yêu thích của bản thân và một lần dám bước ra khỏi vùng an toàn.

Hành trình ấy cũng không hề dễ dàng. Sinh ra và lớn lên ở Ba Vì (Hà Nội), nơi điều kiện học ngoại ngữ khi ấy còn nhiều hạn chế, Thịnh gần như phải tự học từ những bước đầu tiên. Thiếu tài liệu, thiếu người hướng dẫn, lại bắt đầu khá muộn so với nhiều bạn bè đồng trang lứa, có những lúc, anh cảm thấy chán nản và hoài nghi về lựa chọn của mình. Tuy nhiên, thay vì bỏ cuộc, anh chọn cách kiên trì từng ngày. Chính khoảng thời gian tự mày mò ấy giúp Thịnh hiểu rõ giá trị của việc tự học và càng trân trọng hơn những người sẵn sàng chia sẻ kiến thức với người khác.

Theo Thịnh, tiếng Anh không chỉ giúp anh tiếp cận một ngôn ngữ mới mà còn thay đổi cách tư duy, mở rộng các mối quan hệ và định hình con đường nghề nghiệp trong tương lai: “Mình ghi nhớ tốt hơn, tư duy tốt hơn và kết nối được với nhiều bạn có chung niềm đam mê học ngôn ngữ. Sau này, mình muốn trở thành giáo viên tiếng Anh nên việc học hiện tại cũng chính là bước đệm để phát triển công việc trong tương lai".

Nếu hỏi điều gì giúp anh bền bỉ với tiếng Anh suốt nhiều năm qua, câu trả lời của Thịnh: Không chỉ là đam mê. Động lực đầu tiên đến từ niềm vui được chia sẻ kiến thức. Mỗi khi học được một điều mới, anh luôn muốn lan tỏa ngay tới những người xung quanh. Thịnh cho biết: "Mình rất thích cảm giác được chia sẻ kiến thức cho người khác. Khi học được một cụm từ hay một thành ngữ tiếng Anh mới, mình chỉ muốn chia sẻ ngay lập tức, vì mình nghĩ, kiến thức hay như thế thì tại sao lại giữ riêng cho bản thân". Bên cạnh đó, gia đình, đặc biệt là mẹ, cũng là nguồn động lực lớn để anh không ngừng cố gắng: "Mình muốn thành công để có thể giúp đỡ mẹ, để mẹ đỡ vất vả hơn".

Có lẽ, cũng chính từ những ngày tháng từng thiếu người đồng hành trong việc học, Thịnh dần hình thành một mong muốn rất giản dị: Nếu bản thân đã có cơ hội tiếp cận tri thức, hãy trở thành người mang cơ hội ấy đến với nhiều bạn trẻ khác.

Lan tỏa tri thức tới cộng đồng

Mong muốn ấy không dừng lại ở những lần chia sẻ kiến thức với bạn bè mà dần trở thành những dự án cộng đồng. Năm 2025, Phùng Quang Thịnh đảm nhiệm vai trò người đứng lớp của lớp học thiện nguyện "Thuyết trình tiếng Anh tự tin", thuộc dự án "Lớp học dịu dàng", dạy cả hình thức trực tuyến và trực tiếp. Cũng trong năm này, anh sáng lập và điều hành dự án "ENTA - Em Nói Tiếng Anh" - một trại Hè tiếng Anh dành cho học sinh Ba Vì, đồng thời phụ trách xây dựng chương trình, tuyển chọn và đào tạo đội ngũ tình nguyện viên.

Không chỉ dừng lại ở đó, Thịnh còn là thành viên Ban Chương trình của dự án "The Phiêu Linh", tham gia xây dựng và phát triển chuỗi chuyên đề “Định hướng phát triển bản thân” và “Trí tuệ cảm xúc” dành cho học sinh THCS tại Lao Chải (Sa Pa). Trong dự án này, anh cùng các thành viên thiết kế nội dung, xây dựng phương pháp triển khai và tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, góp phần mang đến cho các em không chỉ kiến thức mà còn những kỹ năng cần thiết để phát triển bản thân.

Một buổi học của dự án "ENTA - Em Nói Tiếng Anh" do Thịnh đứng lớp. (Ảnh: NVCC)

Theo Thịnh, việc chia sẻ kiến thức chưa bao giờ khiến bản thân thiệt thòi. Trái lại, càng dạy, anh càng nhận ra mình học được nhiều hơn. Anh kể, từng có người hỏi rằng, liệu việc chia sẻ quá nhiều có vô tình tạo ra "đối thủ" cho chính mình hay không. Nhưng với Thịnh, tri thức chỉ thật sự có ý nghĩa khi được lan tỏa: “Chẳng có gì là nên hay không cả, vì việc chia sẻ đó vốn dĩ đã khiến bản thân mình tốt hơn rồi. Khi chia sẻ cho mọi người, mình cũng ham tìm tòi hơn và phải chắc chắn những điều mình nói là chính xác".

Tuy nhiên, để biến một ý tưởng thành dự án hoàn chỉnh chưa bao giờ là điều đơn giản. Khi bắt tay xây dựng dự án, anh không tránh khỏi những lo lắng, bởi đã có mô hình tương tự đã được triển khai. Điều anh trăn trở nhất không phải là ý tưởng mới hay cũ, mà là liệu mình có đủ kiên trì để duy trì dự án lâu dài hay không. Rất may mắn, sự đồng hành của các thành viên, phụ huynh và học sinh đã tiếp thêm động lực để các dự án từng bước phát triển. Song, theo Thịnh, thách thức lớn nhất hiện nay vẫn là làm sao để duy trì tính bền vững, để dự án không chỉ tồn tại một hay hai năm mà có thể đồng hành với nhiều thế hệ học sinh.

Trong hành trình ấy, điều khiến Thịnh nhớ nhất không phải là những con số hay thành tích, mà là tình cảm các bạn, các em học sinh dành cho mình. Ở buổi học cuối cùng trong chương trình thiện nguyện tại Sa Pa, Thịnh nhận được một bức thư tay đặc biệt từ một em học sinh. Trong thư, em tự tay vẽ hình một chú sứa giữa biển và em cảm ơn vì những bài học, tình yêu thương mà anh đã dành cho các học sinh, đồng thời bày tỏ mong muốn có một người anh trai như Thịnh. “Những dòng thư tay hồn nhiên khiến mình vừa mỉm cười, vừa xúc động. Đến bây giờ, mình vẫn giữ bức thư đó cẩn thận trong cặp sách”, Thịnh chia sẻ.

Nhìn lại hành trình đã qua, điều khiến Thịnh hạnh phúc nhất là những trải nghiệm và cảm xúc tích lũy trên mỗi chặng đường: "Mình cảm thấy mình giàu trải nghiệm, giàu cảm xúc và đặc biệt là có thể thực hiện những điều mình mong muốn, mình dám thử và dám làm".

Chỉ cần dám bắt đầu

Sau những dự án đã triển khai, Phùng Quang Thịnh vẫn muốn tiếp tục mở rộng hành trình lan tỏa tri thức. Trong thời gian tới, anh dự định xây dựng thêm nhiều hoạt động cộng đồng mới, đồng thời duy trì và phát triển các dự án hiện có để có thể có thêm nhiều bạn trẻ được tiếp cận tiếng Anh trong môi trường học tập tích cực.

Nhìn lại hành trình đã qua, điều khiến Thịnh hạnh phúc nhất là những trải nghiệm và cảm xúc tích lũy trên mỗi chặng đường. (Ảnh: NVCC)

Với những người đang học ngoại ngữ, Thịnh cho rằng, điều quan trọng nhất không phải là học nhanh hay chậm mà là sự nghiêm túc và kỷ luật: “Khi học một ngôn ngữ nào đó, không chỉ riêng tiếng Anh, các bạn phải nghiêm túc, kiên trì theo đuổi và kỷ luật với bản thân thì mới học tốt được".

Còn với những bạn trẻ đang ấp ủ các dự án cộng đồng, lời khuyên của Thịnh cũng rất giản dị: “Các bạn đừng lo, đừng sợ ý tưởng dự án của mình đủ ấn tượng hay chưa, hay mình tự ti với những dự án khác, hoặc bắt buộc dự án phải to tát. Tất cả những ý tưởng đều nên bắt nguồn từ những điều đơn giản. Các bạn dám nghĩ dám làm, đó đã là điều tuyệt vời và to lớn rồi. Phải làm thì mới biết mình đang ở đâu để tiếp tục phát triển".

Từ một học sinh từng loay hoay tìm tài liệu học tiếng Anh ở vùng quê Ba Vì đến người sáng lập các dự án giáo dục cộng đồng, hành trình của Phùng Quang Thịnh được tạo nên chỉ từ sự kiên trì với một lựa chọn tưởng chừng rất nhỏ: Dám thử một điều mới. Cũng chính nhờ lựa chọn ấy, tri thức không chỉ thay đổi cuộc đời của riêng anh mà còn đang tiếp tục được lan tỏa tới nhiều bạn trẻ khác.