Nữ sinh Học viện Ngoại giao ghi dấu ấn với thành tích nghiên cứu khoa học và các dự án kết nối văn hóa quốc tế

SVO - Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (sinh năm 2005), sinh viên năm thứ ba, Khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại, Học viện Ngoại giao, đã ghi dấu ấn với nhiều thành tích nổi bật như: Giải Ba Giải thưởng Nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2024, Top 5 tham luận xuất sắc tại Hội thảo 'Ngoại giao khoa học - công nghệ' và bằng khen của Đại sứ quán Haiti từ dự án kết nối văn hóa Việt Nam - Haiti. Bên cạnh học tập, Mỹ Hạnh còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, lan tỏa tinh thần trách nhiệm và những giá trị tích cực của tuổi trẻ.

Hành trình nuôi dưỡng khát vọng đối ngoại từ tình yêu với con chữ

Mỹ Hạnh cho biết, động lực theo đuổi Học viện Ngoại giao bắt nguồn từ những năm học phổ thông, khi cô thường xuyên theo dõi hình ảnh các nguyên thủ quốc gia, các diễn đàn thanh niên quốc tế và thế hệ sinh viên Ngoại giao tự tin đại diện cho tiếng nói của tuổi trẻ Việt Nam. Chính những điều đó đã nuôi dưỡng trong cô khát vọng được học tập trong môi trường đối ngoại chuyên nghiệp.

Mỹ Hạnh hiện là sinh viên năm thứ ba, Khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại, Học viện Ngoại giao.

Dù đã trúng tuyển sớm vào Học viện Ngoại giao, Mỹ Hạnh vẫn tiếp tục nỗ lực cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và đạt 9,75 điểm môn Ngữ văn. Với cô, đây không chỉ là một kết quả học tập đáng nhớ mà còn là dấu mốc giúp nhận ra tình yêu đặc biệt dành cho con chữ, từ đó định hình rõ hơn định hướng theo đuổi lĩnh vực truyền thông, báo chí và những câu chuyện về văn hóa, con người.

Ba năm học tập tại Học viện Ngoại giao đã mang đến cho Mỹ Hạnh nhiều cơ hội để bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Năm 2024, cô đoạt Giải Ba Giải thưởng Nghiên cứu khoa học sinh viên Khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại lần thứ nhất; công trình nghiên cứu sau đó được lựa chọn in trong Kỷ yếu Giải thưởng Nghiên cứu khoa học sinh viên của Khoa vào năm 2025. Đồng thời, cô có bài tham luận nằm trong Top 5 xuất sắc nhất tại Hội thảo “Ngoại giao khoa học - công nghệ: Động lực phát triển quốc gia và sứ mệnh của thanh niên Ngoại giao”.

Mỹ Hạnh được tuyên dương danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt'.

Một trong những trải nghiệm để lại nhiều dấu ấn nhất đối với Mỹ Hạnh là làm việc và trao đổi trực tiếp với ngài Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Haiti tại Việt Nam. Từ quá trình tìm hiểu về một nền văn hóa còn khá ít được biết đến, nhóm của Mỹ Hạnh đã thiết kế và gửi tặng Đại sứ quán cuốn lịch năm 2026 mang hình ảnh của Việt Nam và Haiti như một món quà giao lưu văn hóa. Xuất phát từ một bài tập giữa kỳ môn Ngoại giao văn hóa, dự án đã vượt ra ngoài khuôn khổ học thuật để trở thành cầu nối giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia. Với những đóng góp của mình, Mỹ Hạnh đã vinh dự nhận được bằng khen từ Đại sứ quán Haiti.

Bên cạnh việc học tập, Mỹ Hạnh hiện đảm nhiệm vai trò Trưởng Ban Tài chính - Đối ngoại Cuộc thi Khởi nghiệp Truyền thông quốc tế IC Innovator 2026 và Trưởng Ban Nhân sự CLB MC Học viện Ngoại giao. Những môi trường tập thể này giúp cô rèn luyện khả năng tổ chức, làm việc nhóm, đồng thời học cách lắng nghe, thấu hiểu và kết nối với nhiều người trẻ cùng chung khát vọng cống hiến.

Mỹ Hạnh tích cực tham gia các hoạt động ngoại khoá.

Nhìn lại hành trình đã qua, Mỹ Hạnh cho rằng, giá trị lớn nhất không nằm ở thành tích mà ở sự trưởng thành của bản thân. “Mình nhận ra điều quý giá nhất không phải là giấy khen hay danh hiệu, mà là cơ hội được học hỏi, đứng dậy sau những lần chưa trọn vẹn và hiểu rằng, trưởng thành là một hành trình của sự kiên trì”, Mỹ Hạnh chia sẻ. Với cô, mỗi trải nghiệm đều là động lực để hoàn thiện bản thân và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.

Trưởng thành từ những trải nghiệm và lan tỏa giá trị tích cực của tuổi trẻ

Đối với Mỹ Hạnh, những năm tháng đại học không chỉ là hành trình tích lũy tri thức mà còn là quá trình học cách trưởng thành và sống có trách nhiệm với cộng đồng.

Mỹ Hạnh cho biết, cô từng trải qua những giai đoạn áp lực khi phải cân bằng giữa học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động câu lạc bộ và các dự định cá nhân. Đã có lúc, cô cảm thấy bản thân chưa đủ giỏi, chưa đủ xuất sắc. Tuy nhiên, chính những trải nghiệm ấy đã giúp cô thay đổi góc nhìn về sự trưởng thành. “Mình nhận ra rằng, tuổi trẻ không phải là cuộc đua để hơn người khác, mà là hành trình để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình”, Mỹ Hạnh chia sẻ.

Mỹ Hạnh nhận giải Ba Nghiên cứu khoa học.

Với cô, Học viện Ngoại giao không chỉ là nơi trang bị kiến thức mà còn là môi trường giúp sinh viên rèn luyện tư duy, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm. Đây cũng là lời tri ân mà Mỹ Hạnh muốn gửi tới các thầy cô - những người luôn đồng hành, truyền cảm hứng và tạo điều kiện để sinh viên được học hỏi, trải nghiệm và phát triển toàn diện.

Lựa chọn bắt đầu từ những điều nhỏ bé, Mỹ Hạnh tin rằng, sống có ích không nhất thiết phải làm những điều lớn lao. Trong những năm tháng sinh viên, cô đã tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện như chiến dịch “Nâng bước em tới trường”, Đội tình nguyện “Trăng cho em”, hỗ trợ truyền thông và quyên góp quà Trung Thu cho học sinh Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Ea Bia (Đắk Lắk), đồng thời đồng hành cùng các dự án “Trung Thu cho em”, “Trung Thu cùng em”, “Vững bước đến trường 2025” và “Trăng yêu thương”.

Mỹ Hạnh trình bày phần hùng biện về đề tài văn hoá tại Chung kết cuộc thi Tìm hiểu về Tư tưởng Hồ Chí Minh của Học viện Ngoại giao.

Bên cạnh đó, cùng các thành viên nhóm INNO4MERS, Mỹ Hạnh xây dựng dự án EcoJourney - “Travel Green, Live Local”, mô hình du lịch xanh gắn với quảng bá sản phẩm OCOP và tạo sinh kế cho cộng đồng địa phương. Dự án đã lọt vào vòng trong Cuộc thi “Sáng kiến Thanh niên thúc đẩy di cư an toàn và phòng, chống mua bán người” mùa 3, đồng thời giúp nhóm có cơ hội được đào tạo và cố vấn bởi các chuyên gia khởi nghiệp tại Tòa nhà Xanh Một Liên Hợp Quốc.

Đối với Mỹ Hạnh, giá trị lớn nhất không nằm ở kết quả hay thành tích, mà là cơ hội để người trẻ được lắng nghe, được học hỏi và cùng nhau tạo ra những giải pháp phát triển bền vững cho cộng đồng.

Mỹ Hạnh luôn nuôi dưỡng tình yêu với những câu chuyện về văn hoá và con người, nguồn cảm hứng cho hành trình học tập và khám phá.

“Mình tin rằng, người trẻ không nhất thiết phải làm những điều quá lớn lao mới có thể cống hiến cho xã hội. Chỉ cần sống tử tế, làm tốt công việc của mình và không ngừng lan tỏa những giá trị tích cực, mỗi người đều có thể tạo nên những thay đổi tốt đẹp”, Mỹ Hạnh chia sẻ.

Và thông điệp mà cô muốn gửi tới các bạn trẻ là: “Hãy cứ bắt đầu, dù bạn chưa hoàn hảo. Bởi đôi khi, chính sự dũng cảm bước những bước đầu tiên sẽ đưa chúng ta đến những nơi mà ngày xưa bản thân chưa từng dám mơ tới”.

(Ảnh: NVCC)