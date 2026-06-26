Nam ‘sinh viên 5 tốt’ nỗ lực học tập song hành cùng hoạt động phong trào

SVO - Phạm Tuấn Anh (sinh năm 2004) là sinh viên năm cuối, sắp tốt nghiệp tại Học viện Hành chính và Quản trị công. Năm học 2024 - 2025, Tuấn Anh đạt danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt' cấp Thành phố và cấp Học viện; năm học 2025 - 2026, đạt GPA 3.62/4.0, điểm rèn luyện 95/100. Nam sinh đồng thời là Ủy viên BCH, Trưởng ban Đối ngoại Hội Sinh viên và Chủ nhiệm CLB Lễ tân trong hai nhiệm kỳ liên tiếp. Tuấn Anh từng nhận nhiều giấy khen trong công tác Đoàn - Hội, tham gia dự án của UNICEF, có 2 bài báo khoa học và đạt giải Nhì, giải Ba nghiên cứu khoa học các cấp.

Dấu ấn đại học của nam sinh đa nhiệm

Với GPA 3.62/4, điểm rèn luyện 95/100 năm học 2025 - 2026 và danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành phố, cấp Học viện năm học 2024 - 2025, Tuấn Anh có bốn năm học tập gắn liền với các hoạt động Đoàn - Hội tại Học viện Hành chính và Quản trị công. Trong thời gian học tập, nam sinh đồng thời đảm nhiệm vai trò Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng ban Đối ngoại Hội Sinh viên Học viện và Chủ nhiệm CLB Lễ tân trong hai nhiệm kỳ liên tiếp.

Phạm Tuấn Anh hiện là sinh viên ngành Văn hóa học, Học viện Hành chính và Quản trị công.

Theo nam sinh, việc duy trì kết quả học tập xuất phát từ cách sắp xếp thời gian giữa học tập, nghiên cứu khoa học và hoạt động phong trào. Ngoài thời gian trên lớp, Tuấn Anh chủ động tìm kiếm tài liệu tham khảo và đọc thêm các nội dung liên quan đến chuyên ngành.

Bên cạnh học tập, Tuấn Anh tham gia nghiên cứu khoa học sinh viên với vai trò chủ nhiệm đề tài, đoạt 2 giải Ba cấp Khoa (2024 - 2025, 2025 - 2026) và 1 giải Nhì cấp Học viện (2025 - 2026), đồng thời công bố 2 bài báo khoa học chuyên ngành (ISSN, ISBN). Anh cũng tích cực tham gia các hoạt động Đoàn - Hội, các chương trình thiện nguyện, thể thao và sự kiện sinh viên, qua đó rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, làm việc nhóm và tổ chức hoạt động thực tiễn.

Những kết quả đạt được trong học tập, rèn luyện và hoạt động phong trào đã giúp Tuấn Anh đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành phố và cấp Học viện, năm học 2024 - 2025. Sau khi đạt danh hiệu, nam sinh tiếp tục tham gia giới thiệu và hỗ trợ sinh viên tìm hiểu về phong trào tại Học viện.

Tuấn Anh nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành phố, năm học 2024 - 2025.

Trong vai trò Trưởng ban Đối ngoại Hội Sinh viên Học viện, Tuấn Anh tham gia kết nối đối tác, phối hợp triển khai các chương trình và hỗ trợ công tác tổ chức. Còn tại CLB Lễ tân, anh trực tiếp tham gia tuyển chọn, đào tạo thành viên và điều phối lực lượng phục vụ các sự kiện của Học viện. Hai môi trường này cũng là nơi Tuấn Anh dành phần lớn thời gian ngoài giờ học trong những năm đại học.

Xuất phát từ quan niệm “học thêm một ngoại ngữ là sống thêm một cuộc đời”, trong thời gian tới, Tuấn Anh dự định theo học tiếng Trung để mở rộng hiểu biết văn hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh và chuẩn bị cho những mục tiêu học tập ở bậc cao hơn.

Tuấn Anh nhận giải Nhì tại Hội nghị Nghiên cứu Khoa học sinh viên, năm học 2025 - 2026.

Tuấn Anh trình bày tham luận tại Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Học viện lần thứ X.

Trưởng thành từ công tác Hội và tinh thần trách nhiệm của người trẻ

Không chỉ ghi dấu với thành tích trong học tập, nghiên cứu khoa học và hoạt động Đoàn - Hội, Tuấn Anh còn được biết đến qua các tham luận, đề xuất và trải nghiệm thực tiễn trong suốt quá trình học tập tại Học viện Hành chính và Quản trị công.

Tại Đại hội Hội Sinh viên Học viện lần thứ X, Tuấn Anh là một trong hai đại biểu trình bày tham luận, tập trung vào việc nâng cao chất lượng phong trào “Sinh viên 5 tốt”. Trong tham luận, nam sinh đề cập đến việc sinh viên cần chủ động đặt mục tiêu rèn luyện, trong khi tổ chức Hội đóng vai trò tạo môi trường và điều kiện để các hoạt động đi vào thực chất hơn.

Tuấn Anh trong vai trò Chủ nhiệm CLB Lễ tân.

Trong quá trình tham gia phong trào sinh viên, chương trình “Nét đẹp sinh viên” là hoạt động để lại nhiều trải nghiệm đối với Tuấn Anh. Trong giai đoạn này, nam sinh đồng thời hoàn thành các học phần cuối khóa, tham gia nghiên cứu khoa học và phụ trách công tác đối ngoại của chương trình.

Khối lượng công việc dày đặc khiến Tuấn Anh phải sắp xếp lại thời gian giữa học tập và hoạt động phong trào. Nam sinh cho biết, việc phân chia công việc theo từng mốc thời gian cụ thể giúp bảo đảm tiến độ cho cả học tập và các nhiệm vụ được giao.

Tuấn Anh tham gia FunDoo+ Event Series 2025 của U-Report & UNICEF Việt Nam tại Tòa nhà Xanh Một Liên Hợp Quốc, Hà Nội.

Ngoài học tập và nghiên cứu, Tuấn Anh đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng và tham gia dự án FunDoo+ Event Series 2025 của UNICEF. Thông qua các hoạt động này, nam sinh tiếp cận thêm các nội dung liên quan đến trách nhiệm công dân, sức khỏe tinh thần và các vấn đề xã hội của thanh niên.

Từ những trải nghiệm đó, Tuấn Anh cho biết, anh quan tâm hơn đến vai trò của người trẻ trong các vấn đề cộng đồng. “Người trẻ cần không chỉ học tập mà còn cần tham gia vào các hoạt động xã hội, từ đó hiểu rõ hơn về trách nhiệm của mình với cộng đồng”, Tuấn Anh chia sẻ.

Tuấn Anh tham gia thiện nguyện “Hành trình xanh, Tết an lành” tại xã Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh.

Trong thời gian tới, Tuấn Anh dự định tiếp tục học lên bậc cao hơn và học thêm tiếng Trung để phục vụ định hướng nghề nghiệp cũng như mở rộng cơ hội học tập trong môi trường quốc tế.

Nhìn lại quá trình học tập, Tuấn Anh cho rằng, nghiên cứu khoa học và công tác Hội là hai môi trường giúp bản thân thay đổi rõ rệt về cách làm việc và tư duy. Những trải nghiệm này trở thành nền tảng để nam sinh tiếp tục theo đuổi các mục tiêu học tập và nghề nghiệp trong giai đoạn tiếp theo.

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