Nguyễn Quốc Trường - Hành trình vượt giới hạn bản thân đến hai lần giành Huy chương Vàng Olympic Cơ học toàn quốc

SVO - Từng là một sinh viên có học lực bình thường và chưa thực sự tập trung vào học tập trong những năm đầu đại học, Nguyễn Quốc Trường (lớp 63CK-MXD, ngành Cơ khí) hiện là trợ giảng Bộ môn Sức bền - Kết cấu, Trường Đại học Thủy lợi. Anh đã trải qua bốn năm liên tiếp chinh phục Olympic Cơ học toàn quốc, với nhiều dấu ấn đáng nhớ.

Từ mục tiêu vượt qua môn học đến tấm Huy chương Bạc đầu tiên

Từ mục tiêu ban đầu chỉ là học lại kiến thức để hiểu bài hơn, Quốc Trường đã từng bước vượt qua sự tự ti và giới hạn của bản thân để giành giải Nhì Olympic Cơ học toàn quốc môn Sức bền vật liệu (năm 2023), giải Nhì môn Cơ học kết cấu (năm 2024), trước khi liên tiếp giành giải Nhất môn Cơ học kết cấu (các năm 2025 và 2026).

Bước ngoặt đến vào năm thứ hai đại học, khi Quốc Trường theo học môn Sức bền vật liệu 1. Khi đó, TS Nguyễn Hùng Tuấn động viên anh tham gia đội tuyển Olympic Cơ học với lời giới thiệu giản dị: “Đi học Olympic sẽ được dạy lại từ đầu”.

Quốc Trường (thứ hai, từ phải sang) nhận giải Nhì cùng đội tuyển Sức bền - Kết cấu tại Olympic Cơ học toàn quốc, năm 2024.

Với suy nghĩ được củng cố lại kiến thức nền, Quốc Trường tham gia đội tuyển mà không đặt nặng thành tích. Mục tiêu của anh khi ấy chỉ là hiểu bài hơn để vượt qua học phần.

Sau khi kết thúc môn học với điểm B, Quốc Trường từng có ý định dừng lại. Trong đội tuyển khi đó có khoảng 20 sinh viên, phần lớn là những gương mặt học tập nổi bật, khiến anh luôn cho rằng mình khó có cơ hội cạnh tranh.

Sau kỳ nghỉ Tết, lời động viên từ TS Phạm Viết Ngọc đã khiến Quốc Trường quyết định tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển, với mục tiêu đơn giản là học hỏi thêm kiến thức. Khối lượng kiến thức lớn nhiều lần khiến anh muốn bỏ cuộc, nhưng những tháng ngày đã kiên trì theo đuổi trở thành động lực để Quốc Trường quyết tâm đi đến cùng.

Quốc Trường (ngoài cùng, bên phải) nhận giải Nhì cùng đội tuyển Sức bền - Kết cấu tại Olympic Cơ học toàn quốc, năm 2023.

Quyết định đó đã mang lại kết quả ngoài mong đợi. Tại Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ 33, năm 2023, Quốc Trường giành Huy chương Bạc môn Sức bền vật liệu, đánh dấu cột mốc đầu tiên trên hành trình chinh phục đấu trường Olympic Cơ học.

Lời hứa với cô giáo và thử thách ở môn Cơ học kết cấu

Sau kỳ thi Olympic Cơ học năm 2023, trong buổi liên hoan đội tuyển, Quốc Trường đã có lời hứa vui với TS Chu Thị Xuân Hoa: Nếu không đạt giải môn Sức bền vật liệu, sẽ thi lại môn này vào năm sau, còn nếu có giải sẽ chuyển sang thử sức ở môn Cơ học kết cấu.

Thời điểm đó, Quốc Trường làm bài chưa tốt và không nghĩ mình có thể đoạt giải. Là sinh viên Khoa Cơ khí, cậu cũng không được đào tạo chuyên sâu về Cơ học kết cấu như sinh viên Khoa Công trình. Vì vậy, việc tham gia đội tuyển được xem là một thử thách lớn. “Các thầy đều nói sinh viên Cơ khí học kết cấu sẽ rất vất vả”, Quốc Trường chia sẻ.

Quốc Trường (thứ năm, từ phải sang) đoạt giải Nhất môn Cơ học Kết cấu tại Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ 35.

Dù vậy, giữ lời hứa với TS Chu Thị Xuân Hoa, Quốc Trường quyết định theo học. Năm ấy, đội tuyển chỉ có ba thành viên. Dưới sự hướng dẫn của TS Nguyễn Công Thắng, TS Phạm Viết Ngọc, cùng sự hỗ trợ của các đồng đội, anh từng bước tiếp cận môn học.

Những buổi làm bài tại phòng bộ môn, cùng phân tích lời giải và sửa từng lỗi sai giúp Quốc Trường tiến bộ rõ rệt về tư duy và khả năng nhận diện bài toán. Dù thường hoàn thành bài chậm hơn, anh luôn nhận được sự kiên nhẫn hỗ trợ từ các thầy và đồng đội để trao đổi, đối chiếu phương pháp giải.

Có thời điểm, áp lực trước khối lượng kiến thức vượt quá khả năng, Quốc Trường lại nhìn tấm bằng giải Nhì đồng đội năm 2019 treo tại phòng bộ môn như một nguồn động lực, nuôi quyết tâm mang về thêm thành tích cho đội tuyển.

Kết quả tại Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ 34, năm 2024, cả ba thành viên đội tuyển đều đoạt giải. Riêng Quốc Trường tiếp tục giành Huy chương Bạc ở môn Cơ học kết cấu.

Quay lại để mang Huy chương Vàng về cho Bộ môn Sức bền - Kết cấu

Sau hai tấm Huy chương Bạc Olympic Cơ học toàn quốc các năm 2023 và 2024, Quốc Trường từng cân nhắc chuyển sang các môn cơ học khác để mở rộng kiến thức và trải nghiệm, trước khi quyết định tiếp tục gắn bó với môn Cơ học kết cấu và Bộ môn Sức bền - Kết cấu.

Thời điểm đó, Bộ môn Sức bền - Kết cấu đã 15 năm chưa có giải Nhất cá nhân tại Olympic Cơ học toàn quốc; Huy chương Vàng gần nhất từ năm 2010, thành tích đồng đội gần nhất là giải Nhì năm 2019.

Trong vai trò trợ giảng, Quốc Trường tích cực tìm kiếm, động viên sinh viên tham gia đội tuyển, nhưng phần lớn lựa chọn hướng đi khác hoặc không theo đến kỳ thi.

Quốc Trường cùng TS Chu Thị Xuân Hoa tại Lễ trao giải Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ 36.

Trước lựa chọn chuyển sang môn khác hoặc tiếp tục gắn bó với Cơ học kết cấu, Quốc Trường quyết định ở lại: “Mình không quay lại chỉ để đổi màu huy chương, mà để nếu có đổi màu, thì đó phải là của Bộ môn Sức bền - Kết cấu”.

Quyết định đó đã mang lại kết quả xứng đáng. Tại Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ 35, năm 2025, Quốc Trường giành Huy chương Vàng môn Cơ học kết cấu, qua đó chấm dứt 15 năm chờ đợi giải Nhất cá nhân của Bộ môn Sức bền - Kết cấu. Dù chưa đạt mục tiêu về thành tích đồng đội, tấm Huy chương Vàng được xem là dấu mốc quan trọng đối với bộ môn sau nhiều năm nỗ lực.

Hai Huy chương Vàng liên tiếp và hành trình khép lại bằng sự biết ơn

Sau ba năm liên tiếp tham gia Olympic Cơ học, Quốc Trường gần như đã hoàn thành các mục tiêu cá nhân. Điều anh còn trăn trở là thành tích đồng đội của Bộ môn Sức bền - Kết cấu. Vì vậy, năm 2026, anh tiếp tục trở lại đội tuyển lần thứ tư.

Tại Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ 36, năm 2026, 100% thành viên đội tuyển có giải. Quốc Trường tiếp tục giành giải Nhất môn Cơ học kết cấu, qua đó hoàn thành hai năm liên tiếp giành Huy chương Vàng.

Sau 15 năm, kể từ Huy chương Vàng gần nhất của bộ môn vào năm 2010, Quốc Trường đã góp phần mang về hai Huy chương Vàng liên tiếp ở môn Cơ học kết cấu. Khép lại hành trình Olympic, anh trở thành sinh viên Khoa Cơ khí đầu tiên giành hai Huy chương Vàng Olympic Cơ học toàn quốc cho Bộ môn Sức bền - Kết cấu.

Nhìn lại bốn năm gắn bó với đội tuyển, Quốc Trường cho rằng, giá trị lớn nhất không chỉ nằm ở thành tích mà còn ở những cơ hội được học tập, rèn luyện và trưởng thành dưới sự hướng dẫn của các thầy cô.

Quốc Trường (thứ hai, từ phải sang) tại Lễ trao giải Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ 36.

Từ trải nghiệm của bản thân, Quốc Trường khuyến khích sinh viên chủ động học tập, đọc tài liệu, làm bài tập và kiên trì rèn luyện: “Từ một sinh viên Khoa Cơ khí gần như không có nền tảng về Cơ học kết cấu, nhờ sự hướng dẫn của các thầy cô và sự kiên trì của bản thân, mình đã có được kết quả hôm nay. Nếu mình làm được, các bạn cũng hoàn toàn có thể làm được”.