Gần 100 đại biểu là học viên tham dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an

SVVN - Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an lần thứ XXII (2022 - 2027) diễn ra với tinh thần hành động: "Bản lĩnh, sáng tạo, khát vọng lập công vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân”.

Ngày 18/10, tại Hà Nội, đã diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an lần thứ XXII (2022 - 2027), với sự tham gia của 300 đại biểu chính thức, đại diện hơn 150.000 đoàn viên, thanh niên lực lượng Công an nhân dân.

Dự Đại hội, có Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.

Trong giai đoạn 2017 - 2022, toàn thể đoàn viên, thanh niên lực lượng Công an nhân dân đã biểu thị quyết tâm thực hiện chương trình hành động với 3 phong trào cách mạng “Thanh niên Công an xung kích, lập công vì an ninh Tổ quốc”, “Tuổi trẻ sáng tạo” và “Thanh niên Công an tình nguyện”. Đặc biệt, thanh niên Công an đã thi đua, thực hiện hiệu quả phong trào “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” với “3 nội dung xung kích, 3 nội dung sáng tạo và 3 nội dung tình nguyện”.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ điểm lại những thành tích mà tuổi trẻ Công an nhân dân đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, khẳng định: Các phong trào thi đua, hoạt động của tổ chức Đoàn là môi trường tốt để đoàn viên, thanh niên Công an nhân dân nêu cao phẩm chất tốt đẹp, sự trung thành, tận tụy, mưu trí, dũng cảm, đoàn kết, sáng tạo, vượt mọi khó khăn, thử thách, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ gợi mở, trong bối cảnh tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều loại tội phạm mới, nguy hiểm hơn, tuổi trẻ Công an nhân dân cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn nữa vai trò, vị trí của thanh niên và tổ chức Đoàn lực lượng Công an nhân dân trong thời kỳ mới; coi trọng, làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh niên công an.

Bên cạnh đó, cần phát huy tinh thần tình nguyện, trách nhiệm xã hội của thanh niên công an trong giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Công an nhân dân trong ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số phục vụ công tác; luôn tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế.

Phát biểu tại Đại hội, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn lưu ý, đoàn viên Công an nhân dân là lực lượng đặc biệt, được thay mặt Nhà nước thực thi quyền lực nhằm bảo đảm an ninh, trật tự xã hội. Do đó, các cơ sở Đoàn công an cần đặc biệt quan tâm việc nâng cao đạo đức cách mạng, đạo đức công vụ.

Với vai trò nòng cốt trong phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, tuổi trẻ Công an nhân dân bên cạnh việc thường xuyên rèn luyện, cần tích cực phối hợp các lực lượng đoàn viên, thanh niên khác xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường đề xuất sáng kiến, ý tưởng hỗ trợ người dân trong giải quyết thủ tục hành chính…

Với chủ đề “Bồi đắp lý tưởng cách mạng, giáo dục bản lĩnh chính trị; phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, khát vọng lập công vì an ninh Tổ quốc cho thanh niên Công an; xây dựng Đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”, Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn thanh niên Bộ Công an lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2017 - 2022; xây dựng phương hướng công tác Đoàn, phong trào thanh niên Công an nhân dân giai đoạn 2022 - 2027.

Các đại biểu đã thảo luận, góp ý xây dựng Báo cáo chính trị trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; góp ý sửa đổi Điều lệ Đoàn, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Trong số 300 đại biểu dự Đại hội, có 14 đại biểu đương nhiên, 271 đại biểu do đại hội cấp dưới bầu, 15 đại biểu chỉ định. Có 254 đại biểu nam, 46 đại biểu nữ. Có 275 đại biểu là đảng viên, tương đương 91,7%. Có 28 đại biểu là người dân tộc thiểu số. Về cơ cấu khối đối tượng theo lĩnh vực công tác, có: 5 đại biểu là cán bộ Đoàn chuyên trách cấp bộ; 20 đại biểu là cán bộ Đoàn chuyên trách các đơn vị trực thuộc; 36 đại biểu khối An ninh; 15 đại biểu khối Tình báo; 93 đại biểu khối Cảnh sát; 37 đại biểu khối Tham mưu xây dựng lực lượng; 41 đại biểu khối Hậu cần, y tế; 78 đại biểu là học viên các học viện, trường Công an nhân dân. Về trình độ chuyên môn, có 3 Tiến sĩ, 87 Thạc sĩ, 163 Đại học. Độ tuổi bình quân của đại biểu dự Đại hội là 29,1 tuổi; đại biểu trẻ tuổi nhất 19 tuổi.