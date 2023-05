Gặp gỡ Harry: 'Em út' mới của Schannel, Hot TikToker giỏi ngoại ngữ sở hữu loạt clip triệu view

SVVN - Harry tên thật là Nguyễn Tiến Dũng, sinh năm 2005, đang là học sinh lớp 12D trường THPT Nguyễn Gia Thiều (HN). Chàng TikToker này luôn duy trì thành tích học tập tốt và tích cực trong các hoạt động ngoại khóa. Cậu đã đạt 7.5 IELTS trong lần thi đầu tiên vào năm lớp 12. Hiện tại Harry đang là Content Creator sở hữu kênh TikTok harburgery với 500K followers và kênh YouTube có hơn 7K subscribers. Harry cũng là “em út” của Schannel, vì cậu là thành viên nhỏ tuổi nhất của công ty.

Bén duyên với nghề Content Creator từ những năm học cấp 3

Sở hữu gương mặt thư sinh, điển trai cùng chiều cao ấn tượng 1m80, Harry nhận được nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng không chỉ học giỏi nhiều ngôn ngữ mà còn bởi những vlog đời thường thú vị được đầu tư quay chụp chỉn chu trên kênh YouTube và TikTok cá nhân. Ngoài ra cách nói chuyện của cậu được cư dân mạng nhận xét là tự nhiên, gần gũi, dễ thương. Hiện tại, kênh TikTok harburgery của Harry đã sở hữu lượng tương tác khủng với hơn 500K lượt theo dõi và 12,1 triệu lượt thả tim.

Harry bắt đầu bén duyên với công việc của mình khi vừa 14 tuổi. Cậu đến với công việc sáng tạo nội dung “tình cờ” và “ngẫu hứng” bắt nguồn từ một buổi đêm mùa hè hồi tháng 5/2019 khi cậu không ngủ được. “Mình đi “binge-watch" một series vlog của một chị vlogger du học sinh Nhật Bản. Nhìn vào những video mà chị ấy làm ra, mình cảm thấy mình thực sự được kết nối và nhận được những giá trị tích cực nên mình cũng muốn lan tỏa điều tương tự tới mọi người. Nhờ những khoảnh khắc mình xem video ở trên YouTube của các anh chị vlogger và cả khi theo dõi Schannel đã truyền cảm hứng và động lực rất nhiều để mình theo đuổi công việc sáng tạo nội dung này”, Harry chia sẻ.

Gia nhập Schannel là bước đệm cho những dự định trong tương lai

Xuất sắc vượt qua vòng tuyển chọn và chính thức trở thành một thành viên trong gia đình Schannel, Harry tin rằng Schannel sẽ là bước đệm cho những dự định còn xa hơn nữa của cậu trong tương lai. Cậu muốn bản thân bước ra khỏi vùng an toàn và cải thiện nhiều kỹ năng trong công việc. Cậu mong bản thân sẽ cố gắng hết sức có thể để cải thiện được điều này và mang đến cho mọi người những video chất lượng hơn.

Với sự ngưỡng mộ và yêu thích khi theo dõi Schannel được 7 năm, Harry cũng đã phần nào hình dung được môi trường làm việc mà mình sắp được trải nghiệm. Harry tự nhận bản thân là một “fan” đã thành công chuyển mình thành đồng nghiệp với các “thần tượng” lâu năm của mình. Cậu cảm thấy tự hào về hành trình mà mình đã trải qua và cũng rất chờ đón những điều tốt đẹp và cả thử thách trong tương lai. Vì từ trước cậu chỉ hoạt động cá nhân, chưa có nhiều cơ hội trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp như tại Schannel nên Harry cũng có đôi chút bỡ ngỡ, nhưng hiện tại cậu đang thích nghi dần và học hỏi được nhiều từ mọi người.

Khai thác các yếu tố nguyên bản để tạo ra “chất riêng”

Luôn tìm tòi và tư duy cái mới nhưng dòng chảy Gen Z, Gen Alpha đến quá nhanh với "cơn bão" sáng tạo, Harry thủ thỉ: “Nếu nói mình hoàn toàn không sợ sẽ bị "cũ" nhanh và lép vế thì sẽ là nói dối, nhưng mình cũng phần nào xác định trước được rằng những thứ mà mình may mắn nhận được ở hiện tại có thể sẽ không còn nữa vào sau này. Có thể mình sẽ không còn được yêu thích như bây giờ nữa vì không ai biết trước được tương lai sẽ thế nào. Bản thân mình cũng không biết Content Creator liệu có phải là nghề mà mình sẽ gắn bó lâu dài hay không.

Nhưng không vì thế mà mình dừng cố gắng hoàn thiện và đổi mới bản thân, cũng như cách làm việc vì người xem ngày càng khó tính và yêu cầu sự chỉn chu cao hơn trong những sản phẩm sáng tạo mà mình đưa ra. Ngoài ra, mình tin rằng chỉ cần bạn là chính bạn, đã là một sự khẳng định chắc nịch về “chất riêng” của bản thân mình rồi. Mình được sinh ra là một nguyên bản với những nét tính cách và sở thích rất riêng nên mình chỉ cần khai thác vào chính những yếu tố đó là đã đủ rồi.”

Sự yêu mến từ mọi người là động lực để bản thân cố gắng hoàn thiện

Hoạt động trên cả hai nền tảng YouTube và TikTok, khối lượng công việc của Harry gần như tăng gấp đôi so với trước. Nhất là khi một mình cậu từng gánh vác tất cả mọi công việc từ phản hồi đối tác, lên ý tưởng và sản xuất video cho tới các công đoạn hậu kỳ. Harry thừa nhận mình từng gặp khó khăn trong cân bằng thời gian học tập và làm việc nên hay bị "burn out". Nhưng rồi cậu dần cải thiện được tình trạng này bằng cách nhớ lại lý do thực sự khiến mình bắt đầu và cũng nhìn lại toàn bộ quá trình mà cậu đã đi qua nhằm tìm ra động lực đi tiếp trên hành trình này. Ngoài ra, một thời gian biểu sắp xếp các công việc cần làm một cách chi tiết và sự cố gắng, nỗ lực của bản thân cũng là những yếu tố không thể thiếu với Harry.

Điểm khác biệt lớn nhất sau khi trở nên nổi tiếng hơn của Harry chính là khi ra đường thường xuyên được nhận ra và xin chụp ảnh cùng. Điều đó đã thể hiện sự quan tâm và yêu mến của mọi người dành cho cậu. Nhờ có công việc content creator, Harry đã có thể trở nên “bán độc lập tài chính", cậu có thể tự lo những khoản chi tiêu cho đời sống hàng ngày hay sở thích cá nhân của mình mà không cần sự giúp đỡ từ ba mẹ. Hơn nữa, Harry có khả năng mua được những món đồ có giá trị lớn mà cậu yêu thích- một việc mà trước đây cậu từng nghĩ phải mất một thời gian dài nữa mình mới có thể làm được.

Chia sẻ về hành trình trên chặng đường sắp tới, Harry hào hứng: “Mình sẽ cố gắng để tạo ra thật nhiều kỷ niệm đẹp tại nơi đây, cùng với đó là học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm trong công việc từ các anh chị đi trước trong Schannel. Hành trình của mình tại Schannel sẽ luôn được ghi lại và đăng tải trên các nền tảng cá nhân của mình và Schannel nên mọi người hãy dõi theo và ủng hộ những dự án sắp tới của mình nha, đảm bảo là mình sẽ không khiến mọi người phải thất vọng.”