Gặp gỡ nữ sinh trường Báo đa tài sở hữu loạt kênh triệu view trên Tiktok

SVVN - Bùi Lê Hương Ly (sinh năm 2001) đang là sinh viên năm cuối khoa Phát thanh - Truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Hương Ly được mọi người biết đến với cái tên Emlyreview. Cô nàng hiện tại vừa làm MC đồng thời cũng là một Content creator “đầy tiềm năng” trên đa nền tảng: Tiktok, Facebook, Youtube,...

Bằng tài năng vốn có và sự nỗ lực không ngừng, năm 2020, Hương Ly đã đạt giải Á quân của cuộc thi MC Spotlight - một cuộc thi MC về kinh tế dành riêng cho sinh viên trên toàn miền Bắc. Ban đầu, Hương Ly chỉ nghĩ tham gia cuộc thi để thử sức và lấy thêm trải nghiệm nhưng sau nhiều lần được gặp những người bạn rất giỏi và qua những buổi training chất lượng càng khiến cho cô nàng quyết tâm hơn. Đây cũng là một bước đệm khá lớn giúp Ly định hình bản thân rõ hơn và tự tin hơn với con đường mình đang chọn.

Dù còn rất trẻ nhưng Hương Ly sở hữu lượt yêu thích và theo dõi lớn trên các nền tảng mạng xã hội. Cô nàng được đánh giá là luôn đem đến cho người xem nhiều năng lượng tích cực, sự trẻ trung, năng động. Có thể nói Hương Ly đang dần gặt hái được nhiều thành tựu nổi bật trong lĩnh vực review khi 2 kênh Tiktok: Emlyreview (mảng đồ ăn) và Vitamincar (mảng xe hơi) có hàng ngàn lượt theo dõi với nhiều clip triệu view.

Đến với công việc sáng tạo nội dung một cách “ngẫu hứng” và xuất phát từ đam mê, Hương Ly chia sẻ: “Có thể nói đây là một sự may mắn mà Tiktok ưu ái cho mình vì những bước khởi đầu khi mình làm kênh không gặp nhiều khó khăn mấy. Thời điểm đầu khi mình ra những clip đầu tiên chỉ là do sở thích và không hề nghĩ sẽ theo đuổi con đường này lâu dài. Nhưng may mắn là các clip được khá nhiều người xem ủng hộ, dần có nhiều hơn các clip trăm ngàn đến triệu view. Từ đó mình mới bắt đầu tập trung xây dựng kênh hơn và coi nó như một “nghề" của mình.”

Các clip review của cô nàng hướng đến những content “sạch", thu hút người xem bằng sự chỉn chu, độc đáo trong từng clip. Không chỉ sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào cùng phong cách trẻ trung, Hương Ly gây được nhiều thiện cảm khi luôn xuất hiện với hình ảnh tràn đầy năng lượng, mang đến những điều tích cực và thú vị trong cuộc sống.

Với mảng review đồ ăn, sự phong phú và hấp dẫn của ẩm thực Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng sẽ được Ly giới thiệu chi tiết trong từng clip. Đối với Hương Ly, điều tuyệt vời nhất là có thể quảng bá nét đẹp ẩm thực một cách rộng rãi đến người xem. Ly mong muốn những du khách khi ghé thăm Hà Nội chơi, chỉ cần vào kênh Tiktok của mình thì sẽ tìm được địa điểm ăn những món ngon.

Nếu emlyreview được xây dựng với hình ảnh một cô nàng hài hước, trẻ trung thì Vitamincar người xem sẽ thấy khá bất ngờ với một Hương Ly chín chắn, trưởng thành nhưng không kém phần thu hút. Ly chia sẻ: “Review xe hơi là một lĩnh vực rất mới mẻ với mình. Chính vì cảm thấy thú vị nên mình cũng muốn thử thách bản thân và trau dồi nhiều kiến thức chuyên môn hơn. Đồng thời biến mình trở thành một con người đa di năng.”

Ngoài ra, khi được hỏi về những khó khăn Ly gặp phải trên con đường mình đang theo đuổi, Ly chia sẻ thêm: “Tuy không gặp nhiều khó khăn nhưng mình luôn cố gắng tìm tòi, thay đổi content để không bị lãng quên và nhạt nhoà trong mắt người xem. Có thể nói hiện tại công việc reviewer đang khá phát triển trên các nền tảng và được nhiều bạn trẻ hướng tới. Mình thực sự không có gì hơn ngoài việc cống hiến thật chăm chỉ và luôn cố gắng ra thật nhiều những sản phẩm chất lượng hơn qua từng ngày. Đôi khi, mình coi những khó khăn và thách thức tựa như một động lực, một “chất xúc tác” để nỗ lực cống hiến và làm việc nhiều hơn.”

Gửi tới những bạn trẻ cùng chung niềm đam mê và đang tìm kiếm cơ hội trở thành reviewer nổi tiếng, Ly tâm sự: “Bản thân mình cũng chỉ mới chập chững bước vào công việc này nhưng có một câu nói rất hay mà mình luôn tâm niệm. Hãy là chính mình, cởi mở, cầu tiến và đừng cố gắng trở thành bản sao của bất kì ai khác. Mình nghĩ đây cũng là điều khiến mình luôn trở nên khác biệt.”

Đến thời điểm hiện tại, là một sinh viên năm cuối đại học, Ly đã đạt được một số thành tựu trong những lĩnh vực nhất định. Cô nàng mong muốn những video mình chia sẻ sẽ được nhiều người biết đến hơn, tạo ra giá trị cho xã hội. Còn về dự định trong tương lai, có lẽ vẫn còn đang bỏ ngỏ một chút nên khi nó hoàn thiện “hình hài" mong rằng sau này sẽ được chia sẻ với mọi người.