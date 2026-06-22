Giá trị lớn nhất không nằm ở đích đến, mà nằm ở quá trình nỗ lực

SVO - Từ một cô gái từng tự ti về ngoại hình và rụt rè trước đám đông, Nguyễn Phan Thanh Vy đã có cú 'lội ngược dòng' ngoạn mục để chạm tay đến danh hiệu Hoa khôi trường Đại học Thủ Dầu Một. Hành trình bước ra khỏi vùng an toàn của nàng cử nhân ngành Quản trị Lữ hành, không chỉ mở ra cơ duyên với công việc người mẫu ảnh tự do, mà còn là minh chứng cho lời khẳng định: Mỗi thử thách đều là cơ hội để khám phá tiềm năng ẩn giấu của chính mình.

Nguyễn Phan Thanh Vy tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Lữ hành tại trường Đại học Thủ Dầu Một. Hiện tại, cô đang làm marketing cho công ty về du lịch và hoạt động với vai trò người mẫu ảnh tự do. Hai lĩnh vực không chỉ mang lại cho Vy cơ hội kết nối với nhiều người, thỏa sức sáng tạo mà còn là phương tiện để cô lan tỏa những giá trị tích cực thông qua hình ảnh, nội dung và những trải nghiệm thực tế.

Nguyễn Phan Thanh Vy tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Lữ hành tại trường Đại học Thủ Dầu Một.

Sở thích lớn nhất, cũng là niềm đam mê cháy bỏng của Thanh Vy, chính là du lịch và chụp ảnh. Đối với cô, mỗi chuyến đi không chỉ là cơ hội để khám phá, tìm hiểu về văn hóa, con người ở những miền đất mới, mà còn là nơi để cô "sống chậm" và học hỏi những bài học quý giá.

Chính việc thường xuyên tiếp xúc với hình ảnh và các concept chụp ảnh, đã dần nhen nhóm trong Vy một sự quan tâm đặc biệt đến cách thể hiện bản thân trước ống kính. Từ đó, cơ duyên đưa cô đến với công việc người mẫu ảnh tự do.

Hiện tại, Vy đang làm marketing và hoạt động với vai trò người mẫu ảnh tự do.

Trước đây, Thanh Vy thừa nhận, bản thân là một người khá nhút nhát và thiếu tự tin khi đứng trước đám đông. Cô thường ngại thể hiện bản thân, luôn cảm thấy mình chưa đủ tốt và mong muốn tìm kiếm những cơ hội để thay đổi, để vượt qua giới hạn của chính mình.

Đặc biệt, một trong những rào cản lớn nhất của Thanh Vy chính là sự tự ti về ngoại hình, cụ thể là nụ cười của bản thân. Cô từng nhận những lời nhận xét không mấy tích cực về nụ cười, điều này khiến cô dần hình thành thói quen ngại cười, ngại giao tiếp và luôn tìm cách che đi nụ cười mỗi khi chụp ảnh hoặc trò chuyện với người khác. Có những khoảng thời gian, Vy luôn nghĩ, bản thân không đủ tự tin để xuất hiện trước đám đông hay tham gia các hoạt động.

Sở thích lớn nhất, cũng là niềm đam mê cháy bỏng của Thanh Vy, chính là du lịch và chụp ảnh.

Khi theo học ngành Quản trị Lữ hành, Thanh Vy đã có nhiều cơ hội tham gia các hoạt động thực tế, gặp gỡ nhiều người và trải nghiệm nhiều môi trường làm việc đa dạng. Những trải nghiệm này đã giúp cô dần trở nên cởi mở, tự tin hơn trong giao tiếp, cũng như trong cách nhìn nhận và đánh giá bản thân.

Cùng với đó, quyết định tham gia cuộc thi nhan sắc tại trường đại học là một bước ngoặt lớn đối với Vy. Đây là bước đầu tiên để cô dũng cảm bước ra khỏi "vòng an toàn" của chính mình.

Từ một cô gái từng tự ti về ngoại hình và rụt rè trước đám đông, Thanh Vy đã có cú "lội ngược dòng" ngoạn mục để chạm tay đến danh hiệu Hoa khôi Đại học Thủ Dầu Một.

Trong suốt hành trình tham gia cuộc thi nhan sắc, Thanh Vy đã có những chiêm nghiệm sâu sắc về bản chất của vẻ đẹp. Cô chia sẻ: "Cuộc thi đã dạy cho mình bài học quý giá về vẻ đẹp đích thực. Đó không chỉ là vẻ đẹp bên ngoài, mà còn là vẻ đẹp tâm hồn, là sự tự tin tỏa ra từ bên trong, là cách mình đối xử tốt với bản thân và với mọi người xung quanh".

Với những trải nghiệm quý báu đã có, Thanh Vy muốn gửi gắm một thông điệp ý nghĩa đến các bạn trẻ: "Hãy tin vào giá trị của bản thân và đừng để những lời nhận xét của người khác trở thành rào cản cho sự phát triển của mình".

Sự cổ vũ, động viên của bạn bè, người thân đã giúp Thanh Vy có thêm nhiều động lực để chinh phục cuộc thi nhan sắc.

Cô nhấn mạnh rằng, không ai có thể chắc chắn tuyệt đối về con đường mình lựa chọn sẽ dẫn đến thành công hay không. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất chính là những bài học mà chúng ta thu nhận được trên hành trình đó. Chính những lần dám bước ra khỏi vùng an toàn, những vấp ngã sẽ là chất xúc tác giúp mỗi người trưởng thành, hiểu rõ bản thân hơn và khám phá ra những tiềm năng mà trước đây chưa từng nghĩ bản thân có thể làm được.

Vy chia sẻ chân thành: "Giá trị lớn nhất không nằm ở đích đến, mà nằm ở quá trình không ngừng nỗ lực, không ngừng vượt qua những giới hạn của bản thân. Mỗi thử thách, mỗi khó khăn đều là cơ hội để chúng ta trở nên mạnh mẽ và tự tin hơn".

Với Thanh Vy, giá trị lớn nhất không nằm ở đích đến, mà nằm ở quá trình không ngừng nỗ lực, không ngừng vượt qua những giới hạn của bản thân.

Hành trình đầy nỗ lực và bản lĩnh của Nguyễn Phan Thanh Vy đã được ghi nhận qua những thành tích đáng tự hào: Hoa khôi Đại học Thủ Dầu Một 2023; giải Nhì Hội thi Duyên dáng Bình Dương 2024. Những thành tích này không chỉ là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp học tập và phát triển bản thân của Vy, mà còn là nguồn cảm hứng cho nhiều bạn trẻ khác.

Trong thời gian tới, Thanh Vy cho biết, cô vẫn sẽ tiếp tục học hỏi, trau dồi thêm những kỹ năng cần thiết cho công việc và định hướng phát triển bản thân, hướng đến trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Cô gửi gắm một lời nhắn nhủ đầy ý nghĩa: "Đừng để những lời nói của người khác quyết định bạn là ai. Giá trị của bạn không được đo bằng sự đánh giá của người khác, mà bằng những gì bạn nỗ lực và trở thành".

(Ảnh: NVCC)