Rất đông các bạn trẻ xếp hàng từ sớm nhận vé Concert Thanh Xuân

SVO - Sáng 19/6, từ 7h30, rất đông các bạn trẻ đã có mặt tại trụ sở Báo Tiền Phong (Hà Nội) xếp hàng để nhận những tấm vé vật lý đầu tiên tham dự Concert Thanh Xuân. Đây là sự kiện âm nhạc quy mô quốc gia quy tụ dàn nghệ sĩ trẻ đình đám, dự kiến thu hút hơn 20.000 khán giả tham dự.
Như đã thông báo, sáng nay, Ban tổ chức đã quyết định dành tặng 1.000 vé mời dự khán chương trình cho độc giả của ấn phẩm Hoa Học Trò - Báo Tiền Phong. Từ sớm, rất đông các bạn trẻ đã đổ về trụ sở tại số 15 Hồ Xuân Hương để xếp hàng chờ nhận vé.
Dòng người xếp hàng chờ nhận vé concert.
Chào mừng thành công của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, chương trình Concert Thanh Xuân do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chỉ đạo, Báo Tiền Phong tổ chức sẽ chính thức diễn ra vào ngày 27 tháng Sáu năm 2026. Địa điểm được ấn định tại Trường đua F1 (phường Từ Liêm, Hà Nội, nằm cạnh Sân vận động quốc gia Mỹ Đình). Toàn bộ nguồn thu từ tiền ủng hộ của khán giả sẽ được sử dụng vào các hoạt động thiện nguyện do Báo Tiền Phong khởi xướng.
Concert Thanh Xuân không chỉ là bức tranh tuổi trẻ rực rỡ được vẽ nên bởi thế hệ nghệ sĩ mới tràn đầy nhiệt huyết như Muộii, Double 2T, Hà Myo, DJ HoaProx, Ngọc Ánh, Lâm Phúc… mà còn là dịp để những giọng ca đầy nội lực như Hòa Minzy, Võ Hạ Trâm, ca sĩ Đông Hùng cùng chung tay tôn vinh bản sắc dân tộc Việt Nam. Bên cạnh đó, khán giả sẽ được gặp gỡ những anh trai ưu tú đến từ chương trình Anh trai Say Hi như CONGB, buitruonglinh, Quang Hùng MasterD.