Rất đông các bạn trẻ xếp hàng từ sớm nhận vé Concert Thanh Xuân

SVO - Sáng 19/6, từ 7h30, rất đông các bạn trẻ đã có mặt tại trụ sở Báo Tiền Phong (Hà Nội) xếp hàng để nhận những tấm vé vật lý đầu tiên tham dự Concert Thanh Xuân. Đây là sự kiện âm nhạc quy mô quốc gia quy tụ dàn nghệ sĩ trẻ đình đám, dự kiến thu hút hơn 20.000 khán giả tham dự.

Như đã thông báo, sáng nay, Ban tổ chức đã quyết định dành tặng 1.000 vé mời dự khán chương trình cho độc giả của ấn phẩm Hoa Học Trò - Báo Tiền Phong. Từ sớm, rất đông các bạn trẻ đã đổ về trụ sở tại số 15 Hồ Xuân Hương để xếp hàng chờ nhận vé.

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Khoảng cách địa lý cũng không làm giảm đi sức nóng của sự kiện. Hai bạn trẻ Văn Hiệu và Kiều Anh đã rủ nhau thức dậy từ sáu giờ sáng, di chuyển từ huyện Gia Lâm đến trụ sở báo Tiền Phong để kịp xếp hàng. Tự nhận là fan cứng của Quang Hùng MasterD, Kiều Anh vô cùng háo hức mong chờ đến sự kiện. Bạn Kiều Anh nói: “Hai đứa mình cực kỳ vui vì đã cùng nhận được vé ở chung một khu vực. Chắc chắn Quang Hùng MasterD sẽ mang đến những tiết mục bùng nổ sau thời gian dài chưa trở lại diễn tại Hà Nội”.

Là một trong những người đầu tiên sở hữu tấm vé vật lý trên tay, bạn Thùy Trâm (sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội) không giấu được sự háo hức. Trâm chia sẻ, đây là lần thứ hai mình tham dự một concert tầm cỡ quốc gia. Bạn Thùy Trâm bày tỏ: “Mình cảm thấy rất thoải mái vì Ban tổ chức sắp xếp không gian nhận vé khoa học, trật tự. Mình đang rất mong chờ được thưởng thức màn trình diễn trực tiếp của ca sĩ Hòa Minzy tại đêm nhạc”.

Các bạn trẻ nhanh tay "locket" tấm vé Thanh xuân và chia sẻ trên mạng xã hội.

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Dòng người xếp hàng chờ nhận vé concert.

Hòa chung không khí náo nức, bạn Phương Anh (Hà Nội) cũng đã sớm có mặt để săn vé. Là một khán giả trung thành của nam ca sĩ buitruonglinh, Phương Anh cho biết bản thân đang đếm ngược từng ngày để được hòa mình vào không gian âm nhạc của chương trình. Bạn Phương Anh hào hứng nói: “Mình thấy rất hạnh phúc khi nhận được vé và đang cực kỳ mong chờ loạt ca khúc mang đậm chất thanh xuân của ca sĩ buitruonglinh trên sân khấu lớn”.

Chào mừng thành công của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, chương trình Concert Thanh Xuân do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chỉ đạo, Báo Tiền Phong tổ chức sẽ chính thức diễn ra vào ngày 27 tháng Sáu năm 2026. Địa điểm được ấn định tại Trường đua F1 (phường Từ Liêm, Hà Nội, nằm cạnh Sân vận động quốc gia Mỹ Đình). Toàn bộ nguồn thu từ tiền ủng hộ của khán giả sẽ được sử dụng vào các hoạt động thiện nguyện do Báo Tiền Phong khởi xướng.

Concert Thanh Xuân không chỉ là bức tranh tuổi trẻ rực rỡ được vẽ nên bởi thế hệ nghệ sĩ mới tràn đầy nhiệt huyết như Muộii, Double 2T, Hà Myo, DJ HoaProx, Ngọc Ánh, Lâm Phúc… mà còn là dịp để những giọng ca đầy nội lực như Hòa Minzy, Võ Hạ Trâm, ca sĩ Đông Hùng cùng chung tay tôn vinh bản sắc dân tộc Việt Nam. Bên cạnh đó, khán giả sẽ được gặp gỡ những anh trai ưu tú đến từ chương trình Anh trai Say Hi như CONGB, buitruonglinh, Quang Hùng MasterD.