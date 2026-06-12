Nữ sinh cao 1m76 của Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) nuôi giấc mơ tỏa sáng trên sân khấu sắc đẹp

SVO - Xuất hiện nổi bật tại chương trình giao lưu với Ban tổ chức cuộc thi 'Hoa hậu Việt Nam 2026', diễn ra tại Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên), Phạm Thúy Ngân gây ấn tượng với chiều cao 1m76 cùng sự tự tin trên sân khấu. Hình ảnh ấy dường như trái ngược với câu chuyện của một cô gái lớn lên từ những đồi chè Thái Nguyên, từng nhiều lần nghĩ giấc mơ sắc đẹp là điều quá xa vời với mình.

Cô gái xứ trà với chiều cao nổi bật 1m76

Phạm Thúy Ngân, sinh viên năm thứ nhất, ngành Du lịch, Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) là một trong những gương mặt thu hút sự chú ý bởi chiều cao 1m76 cùng phong thái tự tin. Khi chia sẻ về bản thân, Ngân không nói nhiều về lợi thế ngoại hình mà nhắc đến quê hương và tuổi thơ gắn bó với những đồi chè xanh của Thái Nguyên.

Nữ sinh cao 1m76 nổi bật trên sân khấu 'Hoa hậu Việt Nam 2026'.

Nữ sinh cho biết, cô sinh ra và lớn lên trên mảnh đất xứ trà, nơi cây chè đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của gia đình. Với Ngân, cây chè không chỉ là hình ảnh của tuổi thơ mà còn là nguồn thu nhập chính, giúp bố mẹ cô nuôi các con ăn học.

"Từ nhỏ, mình đã gắn bó với những đồi chè. Cây chè đã nuôi lớn mình và giúp mình có cơ hội được học tập như ngày hôm nay. Vì thế, mỗi khi nhắc đến quê hương, mình luôn cảm thấy rất tự hào", Ngân chia sẻ.

Sở hữu chiều cao nổi bật, Thúy Ngân nuôi dưỡng khát vọng thử sức tại các cuộc thi sắc đẹp trong tương lai.

Top 3 "Thôn nữ Xứ Trà" và giấc mơ bước lên những sân khấu lớn

Niềm yêu thích các cuộc thi sắc đẹp đến với Ngân từ những năm học THPT. Nữ sinh kể rằng, ngay từ khi còn học THPT, cô đã nhiều lần theo dõi các cuộc thi và mong muốn một ngày nào đó được đứng trên sân khấu để thể hiện bản thân.

Cơ hội đầu tiên đến vào năm 2023, khi Ngân tham gia cuộc thi "Thôn nữ Xứ Trà", do huyện Phú Lương (cũ) tổ chức. Dù chỉ dừng chân ở Top 3, trải nghiệm ấy lại trở thành dấu mốc đáng nhớ đối với nữ sinh.

Thúy Ngân tự tin sải bước trên sân khấu giao lưu cùng Ban tổ chức 'Hoa hậu Việt Nam 2026'.

Theo Ngân, điều khiến cô trân trọng nhất không nằm ở thứ hạng đạt được mà là những trải nghiệm trong suốt quá trình tham gia cuộc thi.

"Đó là lần đầu tiên, mình được đứng trên một sân khấu như vậy, được gặp gỡ nhiều người, được học hỏi thêm nhiều kỹ năng và được thể hiện bản thân trước đông người. Chính những trải nghiệm đó khiến mình càng thêm ấp ủ ước mơ được một lần xuất hiện trên những sân khấu lớn hơn", nữ sinh chia sẻ.

Chiều cao 1m76 giúp Phạm Thúy Ngân trở nên nổi bật giữa dàn nữ sinh.

Tuy nhiên, hành trình theo đuổi ước mơ ấy không phải lúc nào cũng dễ dàng. Có thời điểm, Ngân từng nghĩ đến việc từ bỏ vì cảm thấy khoảng cách giữa hoàn cảnh của mình với những sân chơi sắc đẹp chuyên nghiệp là quá lớn.

"Mình từng nghĩ, bản thân sẽ bỏ cuộc trước ước mơ đó. Gia đình mình làm nông, cuộc sống bình dị nên có lúc mình cảm thấy những sân khấu lớn hay các cuộc thi sắc đẹp là điều rất xa vời", Ngân tâm sự.

Những lời động viên giúp nữ sinh năm thứ nhất thêm tự tin

Bước ngoặt đến, khi Ngân trở thành sinh viên Trường Đại học Khoa học. Môi trường học tập mới cùng sự động viên từ thầy cô, bạn bè đã giúp nữ sinh có thêm niềm tin vào bản thân.

Sở hữu chiều cao 1m76, Ngân thường xuyên nhận được những lời khích lệ thử sức ở các sân chơi lớn hơn. Ban đầu, nữ sinh vẫn còn nhiều e ngại, nhưng sự tin tưởng của những người xung quanh đã giúp cô dần mạnh dạn hơn.

Nữ sinh được Hoa hậu Hà Trúc Linh và người đẹp Phạm Thùy Dương lựa chọn là thí sinh có phần trình diễn catwalk ấn tượng nhất tại chương trình.

"Thầy cô và bạn bè thường động viên mình rằng, mình có lợi thế về chiều cao, ngoại hình và nên tự tin nắm bắt cơ hội. Những lời động viên đó khiến mình cảm thấy cần cố gắng nhiều hơn và không nên tự giới hạn bản thân", Ngân nói.

Đặc biệt, việc được nhà trường tạo điều kiện tham gia chương trình giao lưu với Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 mang đến cho Ngân nhiều trải nghiệm đáng nhớ.

"Đây là cơ hội để mình được học tập, giao lưu và gặp gỡ những người mà trước đây mình nghĩ sẽ rất khó có dịp tiếp xúc. Mình rất biết ơn nhà trường vì đã tạo điều kiện cho mình tham gia chương trình khi mới chỉ là sinh viên năm thứ nhất. Với mình, đây là một trải nghiệm rất quý giá", Ngân chia sẻ.

Từ cô gái xứ trà, Ngân đang từng bước hiện thực hóa giấc mơ sân khấu.

Theo nữ sinh, trong quá trình học tập tại trường, các thầy cô, đặc biệt là giảng viên Khoa Du lịch, luôn tận tình hỗ trợ, đưa ra những lời khuyên và động viên để sinh viên tự tin phát triển bản thân.

"Thầy cô luôn khuyến khích sinh viên tham gia các hoạt động, trải nghiệm nhiều môi trường khác nhau để hoàn thiện kỹ năng. Mình nghĩ, chính sự đồng hành đó đã giúp mình tự tin hơn rất nhiều", Ngân cho biết.

Với Ngân, điều ý nghĩa nhất sau chương trình không chỉ là cơ hội được xuất hiện trên sân khấu mà còn là sự tự tin để tiếp tục theo đuổi những mục tiêu mình từng nghĩ là quá xa vời.

"Mình hiểu rằng, nếu không thử thì sẽ không biết bản thân có thể đi được đến đâu. Những cơ hội như thế này giúp mình có thêm động lực để cố gắng và mạnh dạn theo đuổi những điều mình mong muốn trong tương lai", nữ sinh bày tỏ.