Giải mã 'Joke of the Day' – Trào lưu chơi chữ hài hước đang khuấy đảo mạng xã hội

Để hưởng ứng "Joke of the day" (tạm dịch: Câu đùa trong ngày) người tham gia cần đăng một câu hỏi hài hước, có thể là một câu đố chữ hoặc một câu hỏi mẹo, sau đó đưa ra đáp án bất ngờ khiến người đọc thích thú. Điểm đặc biệt của trào lưu này là sự sáng tạo trong cách chơi chữ, kết hợp yếu tố gây bất ngờ để tạo ra hiệu ứng "twist" đầy thú vị.

Một số câu "Joke of the Day" đang viral trên không gian mạng:

"Joke of the Day: Xe máy biết cười thì gọi là gì?" "Đáp án: Ya ma ha ha ha" (chơi chữ từ Yamaha).

"Joke of the Day: K rủ C ăn gà rán, C không chịu thì gọi là gì?" "Đáp án: KFC" (K ép C).

"Joke of the Day: Cô giáo xin đi về gọi là gì?" "Đáp án: Chocopie" (chơi chữ từ "cho cô bye").