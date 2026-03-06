'Giải Nhất Tiếng hát Hà Nội 2025' mang cả phố cổ vào món quà 8/3 đặc biệt dành cho mẹ

Ở tuổi 17, nữ ca sĩ quê Quảng Ninh cho thấy một bước đi nhanh chóng, dứt khoát nhưng không vội vàng, được hoạch định kỹ lưỡng trên hành trình theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp.

Mới đây, 'Giải Nhất Tiếng hát Hà Nội 2025' Hải Anh đã chính thức phát hành album đầu tay mang tên Chạm vào giấc mơ. Album gồm 9 ca khúc: Việt Nam tôi (Jack & KICM), Trôi trong gương (Giáng Son), Chơi vơi (Phương Uyên & Thiều Bảo Trang), Bóng mây qua thềm (Võ Thiện Thanh), Thu cạn (Giáng Son), Phố cổ (Nguyễn Duy Hùng), Đường xa ướt mưa (Đức Huy), Hope (Lê Vụ Viết Thịnh), Sống như những đóa hoa (Tạ Quang Thắng). Đảm nhận vai trò phối khí là Lương Việt Tú và Phạm Tuấn Anh. Dự án âm nhạc này là món quà 8/3 mà Hải Anh muốn dành tặng cho mẹ và những người phụ nữ, đặc biệt là cho cô giáo Nguyễn Khánh Ly, người đóng vai trò quan trọng trên con đường âm nhạc của mình.

Hải Anh khẳng định bản thân qua album đầu tay.

Làm mới những bản “hit” gắn liền với tên tuổi các nghệ sĩ đi trước luôn là áp lực lớn. Tuy nhiên, Hải Anh không cố gắng “gồng mình” để trở nên quá từng trải, mà lựa chọn cách thể hiện bằng bản năng nghệ thuật và khát khao chinh phục.

Hải Anh thổi làn gió mới, trẻ trung cho các bản hit được yêu thích.

Song song với album, Hải Anh cũng ra mắt MV đầu tay Phố cổ, ca khúc góp phần quan trọng vào chiến thắng của cô tại Tiếng hát Hà Nội 2025. MV tái hiện một Hà Nội vừa cổ kính, vừa nhộn nhịp, có những mưu sinh vất vả, những cơn mưa bất chợt, nhưng trên hết là tình người và vẻ đẹp riêng của 36 phố phường. Hải Anh chia sẻ, dù cô là người con của Quảng Ninh, nhưng Hà Nội là nơi nuôi dưỡng ước mơ âm nhạc của cô. Cảm xúc khi hát ca khúc này trong MV vẫn vẹn nguyên như đêm chung kết, đó là tự hào và xúc động.