Noh Sang Hyun về 'chung nhà' với Kim Ji Won

SVO - Nam diễn viên Noh Sang Hyun đã ký hợp đồng độc quyền với Hi-Zium Studio, nơi quy tụ dàn diễn viên hàng đầu như Song Joong Ki, Lee Jong Suk, Go Bo Gyeol, Kim Ji Won, Yang Kyung Won, cùng nhiều diễn viên tiềm năng khác như Bae Gang Hee, Seo Eun Soo và Ryu Hae Jun.

Hi-Zium Studio cho biết trong thông báo mới nhất: "Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với Noh Sang Hyun, một diễn viên điển trai với kỹ năng diễn xuất vững chắc và một sức hút độc đáo, lôi cuốn cả trong nước và quốc tế".

Noh Sang Hyun lần đầu được công nhận qua vai diễn trong bộ phim truyền hình Pachinko năm 2022, kể từ đó đã thử sức với nhiều thể loại và vai diễn đa dạng trong các bộ phim truyền hình như Surviving as a Celebrity Manager, Curtain Call, All Will Come True và phim điện ảnh Love in the Big City.

Đặc biệt, vai diễn Jang Heung Soo trong Love in the Big City đã mang về cho anh giải "Nam diễn viên mới xuất sắc nhất" tại Lễ trao giải Điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 45 và "Nam diễn viên mới xuất sắc nhất" tại Lễ trao giải Hiệp hội các nhà sản xuất phim Hàn Quốc lần thứ 11.

Noh Sang Hyun sẽ đóng cùng IU và Byun Woo Seok trong bộ phim truyền hình của đài MBC 21st Century Prince's Wife, dự kiến ​​phát sóng vào 3/4. Anh sẽ vào vai Min Jung Woo, Thủ tướng Hàn Quốc xuất thân từ một gia đình chính trị danh giá, một người đàn ông vừa lạnh lùng vừa nhân hậu, và là bạn thân của Hoàng tử Lee Wan (Byeon Woo Seok), cũng như là đàn anh của Sung Hee Joo (IU) ở học viện Hoàng gia. Sau đó, Noh Sang Hyun sẽ tái hợp với Kim Min Ha, người từng đóng trong Pachinko, trong phim điện ảnh Every Little Thing của Netflix. Cả hai dự định vào vai một cặp tình nhân lâu năm trong phim và thể hiện sự ăn ý đặc biệt. Every Little Thing dự kiến ​​sẽ bắt đầu quay phim vào nửa đầu năm nay.