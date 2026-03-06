Châu Bùi: 'Âm nhạc là một phần ăn sâu vào máu'

Big girl don’t you cry thuộc thể loại afro - pop, do MACHIOT sản xuất. Ca từ và giai điệu của bài hát như một lời an ủi, vỗ về gửi đến những cô gái còn đang gồng mình với những định kiến ngoài kia. Đó như cách để người nghe được thả lỏng và sống trọn vẹn trong từng giây phút của cuộc đời này.

Châu Bùi chia sẻ: "Âm nhạc là một phần ăn sâu vào máu kể từ khi Châu còn nhỏ. Ba mẹ cũng gặp nhau trong không gian âm nhạc, lớn lên và bén duyên với nghệ thuật. Niềm yêu thích với âm nhạc vẫn luôn tồn tại trong con người mình".

Binz cũng không giấu được sự tự hào khi là người thân thiết, chứng kiến quá trình theo đuổi âm nhạc của Châu Bùi: "Châu là người cầu toàn tới mức dành cả 4 tiếng chỉ để thu một câu hát". Đồng thời, Binz cũng gửi lời chúc cho sản phẩm âm nhạc đầu tay của Châu Bùi được đông đảo khán giả đón nhận.

Châu Bùi chia sẻ: “Đến với âm nhạc, Châu như có thêm một ngôn ngữ nữa để bộc bạch những tâm sự, những suy tư rất đời thường. Châu không mong mình có thể làm gì lớn lao. Mình chỉ mong âm nhạc của Châu có thể chạm vào trái tim khán giả, giúp cuộc sống của mọi người trở nên tích cực. Điều đó đã đủ khiến Châu hạnh phúc”.

Với nền tảng vững chắc về hình ảnh và thời trang, MV Big girl don’t you cry của Châu Bùi cũng được đầu tư một cách chỉn chu, tinh tế, không phô trương nhưng vẫn thỏa mãn được người xem về phần nhìn. MV do đạo diễn Hồ Việt Quân (DLMA) thực hiện.

Được quay ở Phan Thiết, lấy bối cảnh là những mảng xanh thiên nhiên của rừng và biển, MV như đưa người xem vào hành trình khám phá vẻ đẹp của con người và tự nhiên. MV cũng không thiếu hình ảnh mang tính ẩn dụ về những cung bậc cảm xúc rất con người.

MV này còn là sự kết hợp giữa không gian thực và ảo, giữa thế giới nội tâm và ngoại cảnh đan xen. Tất cả đều được thể hiện một cách nhẹ nhàng nhưng lại gợi lên suy nghĩ miên man về những điều rất thật đang diễn ra trong cuộc sống của mỗi người.

Ca khúc này là chương mở đầu cho chuỗi dự án âm nhạc của Châu Bùi trong năm 2026: “Châu tin rằng, khi mỗi người biết yêu thương mình bằng cách đúng, họ sẽ biết cách để yêu những người xung quanh đúng hơn. Đó không phải là chiếc áo của trách nhiệm, của ràng buộc, mà là của tình người”.