Giải trí

Google News

Học trò của Đoan Trang chọn lối đi khó khi debut, từ chối 'công thức an toàn' của V-pop

Thuận Tùng
SVO - Sau khi đăng quang Quán quân chương trình 'Đấu trường ngôi sao 2025' dưới sự dẫn dắt của ca sĩ Đoan Trang, Trương Thúy Quỳnh chính thức ra mắt khán giả, với MV 'Thiên kim'.

Trương Thúy Quỳnh theo học ngành Thanh nhạc, tại trường ĐH Văn hiến để trang bị nền tảng chuyên môn vững vàng. Trong quá trình học tập, cô được đánh giá cao bởi sự chăm chỉ và tinh thần cầu tiến, thường xuyên tham gia biểu diễn để tích lũy kinh nghiệm sân khấu. Chính sự tiến bộ rõ rệt đã giúp cô được khuyến khích tham gia Đấu trường ngôi sao.

doan-trang-thuyquynh6.jpg

Tại cuộc thi này, quá trình làm việc trực tiếp cùng nghệ sĩ Đoan Trang trở thành bước ngoặt quan trọng. Nữ ca sĩ chia sẻ, lời nhắn nhủ của đàn chị về việc phải nỗ lực hơn sau cuộc thi đã giúp cô có cái nhìn dài hạn và chín chắn hơn về con đường nghệ thuật.

doan-trang-thuyquynh7.jpg

Trong bối cảnh nhiều tân binh chọn những dòng nhạc an toàn như pop ballad để dễ dàng tiếp cận thị trường, Trương Thúy Quỳnh lại quyết định đặt dấu ấn đầu tiên bằng dòng pop mang chất liệu dân gian đương đại Việt Nam. Đây là một hướng đi không dành cho số đông.

truong-thuy-quynh6.jpg

Việc lựa chọn thể loại này ngay từ sản phẩm đầu tay, cho thấy Trương Thúy Quỳnh không tìm lối đi dễ dàng, mà chủ động theo đuổi một bản sắc riêng. Nơi cá tính nghệ thuật, nền tảng kỹ thuật thanh nhạc và sự tự tin được đặt lên trước nhất, ngay từ bước khởi đầu.

q.jpg

Nữ ca sĩ chia sẻ: “Với sản phẩm này, tôi muốn gửi một thông điệp không chỉ cho bản thân, mà còn cho những bạn trẻ đang trên hành trình tìm kiếm chính mình. Tôi tin rằng ai cũng phải đi qua thử thách và những lần hoài nghi để chạm đến phiên bản tốt hơn. Là một người đang đi trên hành trình ấy, tôi hy vọng âm nhạc của mình có thể đồng hành cùng các bạn".

Thuận Tùng
