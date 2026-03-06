'Nàng Cỏ' lên tiếng về tranh cãi xung quanh giá cả của lô cuốn tóc

Nữ diễn viên Goo Hye Sun đã đích thân lên tiếng về tranh cãi xung quanh giá bán của lô cuốn tóc do mình phát triển, có tên gọi là 'Koo Roll'. Khác với các loại lô cuốn tóc tròn thông thường, sản phẩm này được thiết kế để có thể gấp lại thành hình chữ nhật dẹt khi mang theo và cuộn tròn khi sử dụng.

Goo Hye Sun cũng giải thích thêm về những tính năng độc đáo, cũng như nhấn mạnh tính thân thiện của sản phẩm, trên mạng xã hội: "Không giống như các loại lô cuốn tóc tròn hiện có, Kooroll loại bỏ hơn 80% nhựa. Trong khi các loại lô cuốn tóc tròn dễ bị rối và bẩn, Kooroll có thể dễ dàng tháo ra và tiêu huỷ trong môi trường, lẫn độ bền của nó cho phép sử dụng lâu dài. Do sản lượng ban đầu có hạn nên chi phí cao, dẫn đến giá hiện tại cao. Chúng tôi dự định sẽ dần dần tổ chức các sự kiện giảm giá để giúp người tiêu dùng mua được với giá cả phải chăng hơn". Tuy nhiên, một số người lập luận rằng, ngay cả khi xét đến tính thân thiện với môi trường của sản phẩm, giá cao sẽ cản trở việc sử dụng rộng rãi. Họ cho rằng, để tiêu dùng thân thiện với môi trường thực sự bén rễ, cần có một mức giá dễ tiếp cận với nhiều người hơn.

Lô cuốn tóc di động Kooroll, sản phẩm mà Goo Hye Sun từng tham gia phát triển, có giá 13.000 won/chiếc (chưa bao gồm 3.000 won phí vận chuyển) và một bộ hai chiếc giá 25.000 won (khoảng gần 500.000 đồng).

Trong khi đó, Goo Hye Sun đã tham gia phát triển sản phẩm cùng các nhà nghiên cứu sau khi được nhận vào chương trình Thạc sĩ Kỹ thuật tại trường Cao học Báo chí Khoa học KAIST, năm 2024. Được biết, cô đã nảy ra ý tưởng về sản phẩm này khi đang thực hiện dự án đăng ký bằng sáng chế tại ĐH Sungkyunkwan, lấy cảm hứng từ những chiếc lô cuốn tóc mà sinh viên thường dùng.

Giữa những tranh luận đang diễn ra xung quanh giá cả sản phẩm, sự chú ý đang tập trung vào việc kế hoạch giảm giá mà Goo Hye Sun tiết lộ và giá trị kỹ thuật của sản phẩm sẽ định hình nhận thức của người tiêu dùng trong tương lai như thế nào?