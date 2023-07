Giám đốc ĐHQG TP. HCM thăm, tặng quà sinh viên tình nguyện ‘Mùa Hè Xanh’ tại Đồng Tháp

SVVN - Chỉ ra thực trạng nhiều biến tướng lừa đảo trên không gian mạng với thủ đoạn nhanh chóng, tinh vi, Tô Thanh My (Bí thư Đoàn trường CĐ Công nghệ Thủ Đức, TP. HCM) đề xuất, tổ chức Đoàn phối hợp với Bộ Công an để định hướng cho các bạn trẻ, tuyên truyền cụ thể bằng các ấn phẩm truyền thông để giới trẻ tiếp cận được vấn đề.

SVVN - ‘Chiến dịch Thanh niên Công an tình nguyện Hè’ năm 2023, được Đoàn Thanh niên Học viện An ninh nhân dân (ANND) triển khai tổ chức chương trình cho đoàn viên, sinh viên Học viện tham gia sinh hoạt Hè tại Công an các địa phương nhằm tăng cường lực lượng hỗ trợ cho lực lượng Công an cơ sở, thực hiện chiến dịch “Hành quân Xanh” năm 2023.