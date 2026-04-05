Sinh viên trường ĐH Tôn Đức Thắng thể hiện sức sáng tạo thời trang Việt

SVO - Nằm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện học thuật trọng điểm của khoa Mỹ thuật Công nghiệp, buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp năm 2026 của các sinh viên ngành Thiết kế thời trang và Kinh doanh thời trang tại trường ĐH Tôn Đức Thắng (TDTU) đã diễn ra như một 'bữa tiệc' đa giác quan.

Buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp năm nay được trường ĐH Tôn Đức Thắng tổ chức thành một sàn diễn chuyên nghiệp, nơi 17 sinh viên khóa 24 – 25 chính thức trình làng những thành quả sau 4 năm rèn luyện.

Buổi lễ có sự góp mặt của hội đồng chuyên môn uy tín, gồm những tên tuổi hàng đầu trong làng thời trang Việt Nam như: PGS. TS Cung Dương Hằng (nguyên Trưởng khoa Mỹ thuật ứng dụng, trường ĐH Mỹ thuật TP. HCM), ThS. NTK Lê Thanh Hòa, NTK Hoàng Minh Hà, ThS Phạm Ngọc Thư và ThS Đỗ Thị Mỹ Linh.

Hội đồng chuyên môn mang lại những nhận xét thực tiễn quý báu, giúp sinh viên tiệm cận với dòng chảy thời trang quốc tế.

Ở phân khúc Thiết kế thời trang, mỗi bộ sưu tập (gồm 4 đến 5 trang phục) không chỉ là sản phẩm may mặc thuần túy, mà là một câu chuyện kể về văn hóa, truyền thống dân tộc và những thông điệp nhân văn sâu sắc.

Ban giám khảo đã đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác trước khả năng xử lý chất liệu điêu luyện và tư duy tạo hình độc đáo của các nhà thiết kế trẻ.

Dưới sự dẫn dắt tận tâm của đội ngũ giảng viên, các sinh viên đã biến 3 tháng miệt mài "ăn ngủ" cùng bản vẽ và đường kim mũi chỉ thành những tác phẩm mãn nhãn.

Sự kết hợp giữa kỹ thuật cắt may thủ công tỉ mỉ và công nghệ xử lý chất liệu hiện đại đã giúp các bộ sưu tập không chỉ dừng lại ở mức độ bài thi, mà còn tiệm cận với các tiêu chuẩn trình diễn quốc tế.

Điểm nhấn mới mẻ và đầy sức hút của kỳ tốt nghiệp năm nay chính là các dự án thuộc chuyên ngành Kinh doanh thời trang. Không khí buổi bảo vệ trở nên sôi nổi hơn, khi những cử nhân tương lai trình bày về các dự án xây dựng thương hiệu cá nhân, hay chiến lược thâm nhập thị trường đầy táo bạo.

Mỗi dự án đều được xây dựng dựa trên giá trị cốt lõi rõ nét, đi kèm với không gian trưng bày sản phẩm được đầu tư chỉn chu, phản ánh đúng tinh thần của thương hiệu.

Từ việc phân tích dữ liệu thực tế đến thiết lập quy trình quản lý chuỗi cung ứng và truyền thông số, sinh viên TDTU đã chứng minh được sự nhạy bén trước những biến động của ngành công nghiệp tỷ đô.