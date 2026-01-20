Giảng viên trẻ kỳ vọng vào Đại hội XIV: Mong chờ những quyết sách đột phá để tự chủ đại học đi vào thực chất

Đại hội Đảng lần thứ XIV diễn ra ở thời điểm toàn Đảng, toàn dân đều đang đồng lòng góp sức để đưa Việt Nam vươn mình, vì lẽ đó, tôi cũng như những người dân Việt Nam khác đều đặt rất nhiều kỳ vọng vào kỳ đại hội này.Những mục tiêu của Đại hội sẽ là kim chỉ nam cho con đường phát triển đất nước trong thời gian tới.

Với tư cách là một giảng viên và một đảng viên đang trực tiếp tham gia vào sự nghiệp trồng người, tôi cảm nhận rõ sự chuyển mình mạnh mẽ của đất nước. Chúng ta đang nói về Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, một định hướng chiến lược đòi hỏi giáo dục đại học không chỉ dừng lại ở việc xóa nghèo tri thức mà phải vươn lên cạnh tranh với các nền giáo dục khác trên thế giới, hướng tới mục tiêu lọt vào nhóm 20 quốc gia có nền giáo dục hàng đầu vào năm 2045.

Để hiện thực hóa khát vọng đó, kỳ vọng lớn nhất của tôi gửi tới Đại hội lần này là sự "cởi trói" toàn diện về thể chế. Chúng ta đã nói nhiều về tự chủ đại học, nhưng thực tế các trường vẫn đang bị bó buộc trong "chiếc áo" chật hẹp của các quy định tài chính và đầu tư công chồng chéo. Tôi mong chờ những quyết sách đột phá để tự chủ đại học đi vào thực chất, nơi hội đồng trường có thực quyền và cơ chế tài chính đủ linh hoạt để các trường công lập không bị rơi vào bẫy thương mại hóa giáo dục.Từ đó, thúc đẩy sự sáng tạo và tinh thần dám nghĩ, dám làm của các trường.

Bên cạnh đó, vấn đề đầu tư nguồn nhân lực cũng rất quan trọng. Có thực mới vực được đạo, chính sách cải cách tiền lương từ năm 2026 với hệ số đặc thù cho giảng viên là một tín hiệu rất đáng mừng. Tuy nhiên, để ngăn chặn chảy máu chất xám ra khỏi khu vực công, tôi kỳ vọng sắp tới Đảng và Nhà nước sẽ cụ thể hóa các chế độ đãi ngộ, tôn vinh, tạo hành lang pháp lý an toàn để nhà giáo yên tâm cống hiến và sáng tạo.

Một phần không thể thiếu để đạt mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới là đầu tư cho Khoa học công nghệ. Giảng viên chúng tôi rất muốn nghiên cứu, nhưng thủ tục hành chính vẫn còn là rào cản. Tôi hy vọng, sau Đại hội sẽ định hướng chuyển đổi mạnh mẽ cơ chế thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ và chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu, để các nhà khoa học được giải phóng sức sáng tạo thay vì làm những thủ tục hành chính bất đắc dĩ.

Là một đảng viên, tôi cũng ý thức sâu sắc vai trò tiên phong trong chuyển đổi số và xây dựng Đảng. Mô hình đại học số là tương lai mà chúng ta phải hướng tới. Đồng thời, việc thực hiện nghiêm Quy định 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng, kiên quyết chống "bệnh thành tích" trong giáo dục chính là nền tảng cốt lõi để xây dựng một môi trường học thuật liêm chính, kiến tạo nên những thế hệ sinh viên vừa "hồng" vừa "chuyên" cho đất nước.

Với tất cả niềm tự hào, tôi tin rằng Đại hội XIV không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị, mà là cơ hội để chúng ta xác lập vị thế mới. Tôi tin tưởng rằng, với những quyết sách đúng đắn, giáo dục đại học Việt Nam sẽ thực sự trở thành bệ phóng đưa dân tộc vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.