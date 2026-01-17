Các Bí thư Chi bộ sinh viên đặt nhiều kỳ vọng lớn lao vào Đại hội Đảng lần thứ XIV

SVO - Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong xin giới thiệu những kỳ vọng của Bí thư Chi bộ sinh viên một số trường đại học có đông đảng viên là sinh viên.

Thạc sĩ Đặng Hương Giang – Bí thư Chi bộ Công tác sinh viên - Văn phòng các đoàn thể, Trưởng phòng Chính trị và Công tác sinh viên, Trường Đại học Thuỷ lợi

Trước thềm Đại hội Đảng lần thứ XIV, với sự quan tâm đặc biệt đến công tác sinh viên, tôi kỳ vọng Đại hội sẽ tiếp tục đề ra những chủ trương, giải pháp mang tính chiến lược nhằm phát triển toàn diện thế hệ trẻ, nhất là sinh viên – lực lượng trí thức trẻ đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển đất nước.

Từ thực tiễn công tác, tôi mong muốn các Văn kiện Đại hội sẽ tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu đổi mới công tác sinh viên gắn với cải cách hành chính và chuyển đổi số trong các cơ sở giáo dục đại học. Điều này sẽ tạo điều kiện để nhà trường tiếp tục hoàn thiện hệ thống dịch vụ hành chính sinh viên theo hướng công khai, minh bạch, thuận tiện; đẩy mạnh số hóa hồ sơ, cung cấp dịch vụ trực tuyến, nâng cao chất lượng phục vụ người học.

Bên cạnh đó, tôi kỳ vọng các định hướng của Đại hội sẽ tiếp tục tạo hành lang thuận lợi để các cơ sở giáo dục đại học chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống và khát vọng cống hiến cho sinh viên. Qua đó, góp phần đào tạo lớp sinh viên vừa có bản lĩnh chính trị vững vàng, vừa có năng lực chuyên môn tốt, tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Thạc sĩ Hà Thế Duy - Bí thư Chi bộ sinh viên Y khoa, Bí thư Đoàn Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

Trước thềm Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi và đông đảo cán bộ, đảng viên trẻ, đoàn viên, sinh viên Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên đặt nhiều kỳ vọng lớn lao.

Trước hết, chúng tôi kỳ vọng Đại hội XIV sẽ tiếp tục khẳng định tầm nhìn chiến lược về phát triển đất nước trong giai đoạn mới, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ về mô hình tăng trưởng, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế sâu rộng. Những định hướng lớn của Đại hội sẽ là kim chỉ nam để thế hệ trẻ xác định rõ trách nhiệm, vai trò và con đường cống hiến của mình.

Thứ hai, với lĩnh vực y tế và đào tạo nhân lực y tế, chúng tôi mong muốn Đại hội sẽ có những chủ trương đột phá trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chú trọng y đức, năng lực chuyên môn, năng lực nghiên cứu khoa học và khả năng thích ứng với chuyển đổi số ngành y. Đây là nền tảng để xây dựng một nền y tế nhân văn, hiện đại, công bằng và bền vững, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Thứ ba, là một cán bộ Đoàn, tôi đặc biệt kỳ vọng Đại hội XIV sẽ tiếp tục quan tâm sâu sắc đến công tác thanh niên, tạo môi trường và cơ chế để thanh niên, sinh viên được rèn luyện, cống hiến, khẳng định vai trò là lực lượng xung kích trong học tập, nghiên cứu khoa học, tình nguyện vì cộng đồng và bảo vệ tổ quốc. Chúng tôi mong muốn Đảng tiếp tục tin tưởng, giao nhiệm vụ và tạo điều kiện để thế hệ trẻ được “đặt vào việc lớn”, trưởng thành qua thực tiễn.

Cuối cùng, trước thềm Đại hội XIV, thế hệ trẻ Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên xác định rõ trách nhiệm của mình là đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân trong mỗi đoàn viên, sinh viên. Chúng tôi tin tưởng rằng, với những quyết sách đúng đắn của Đại hội XIV, đất nước ta sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, và thế hệ trẻ ngành y sẽ có thêm động lực, niềm tin để cống hiến trọn vẹn cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.