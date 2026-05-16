Đừng để bằng cấp cản trở đam mê

SVO - Thay vì chọn công văn phòng với những con số khô khan, Sái Thu Thảo (năm cuối, Học viện Ngân hàng) lại chọn trở thành một nhà sáng tạo nội dung tài năng. Không bỏ học để chạy theo đam mê, Thảo đã tận dụng tư duy logic để đưa vào từng video, tạo nên một dấu ấn riêng: Chân thật, gần gũi và đầy năng lượng.

Ngã rẽ từ những con số

Sái Thu Thảo (sinh năm 2004, Lào Cai) hiện là sinh viên năm cuối, ngành Kinh doanh Quốc tế tại Học viện Ngân hàng. Trên mạng xã hội, Thảo là cái tên quen thuộc với các bạn Gen Z qua những video review ẩm thực và phong cách sống trẻ trung. Thế nhưng, đằng sau một Influencer rạng rỡ là một "bản ngã" rất thực tế và kỷ luật được rèn giũa từ môi trường đại học.

Thảo chia sẻ, những tiết học về Tài chính hay Kế toán đã dạy cô cách tư duy logic và làm việc có kế hoạch. “Trên mạng mình có thể là một cô gái bay bổng, truyền cảm hứng, nhưng phía sau đó, mình vẫn đang vận hành công việc của mình như một dự án nghiêm túc”. Việc tham gia các câu lạc bộ trong trường cũng là nơi giúp Thảo rèn luyện những kỹ năng mềm quan trọng để cô tự tin hơn trên hành trình làm nghề.

Mọi thứ bắt đầu từ những lần Thảo lướt mạng xã hội và nhìn thấy những người trẻ tài năng tạo nên những điều phi thường từ con số không tròn trĩnh. Sự thành công của họ nhen nhóm trong cô một câu hỏi: "Tại sao họ làm được mà mình lại không thử một lần bứt phá để xem giới hạn của mình ở đâu?".

Thảo chọn review đồ ăn là điểm bắt đầu vì ẩm thực dễ kết nối mọi người nhất. Cô bắt đầu cầm máy đi khắp ngõ ngách Hà Nội, review từ quán vỉa hè đến những tiệm cafe nhỏ xinh gần trường. Sự nỗ lực đó đã được đền đáp khi bắt đầu có những người lạ nhận ra cô và tin tưởng hỏi han kinh nghiệm. “Cảm giác được là người kết nối món ăn ngon đến mọi người đã thôi thúc mình theo đuổi con đường này chuyên nghiệp hơn. Mình muốn mỗi video đều mang đến năng lượng tích cực, khiến ai xem xong cũng muốn xách xe đi tận hưởng cuộc sống ngay”, Thảo tâm sự.

Thu Thảo chọn ẩm thực là "điểm chạm" đầu tiên để kết nối và truyền năng lượng tích cực đến khán giả.

Vượt qua nỗi lo về định kiến

Sự phản đối từ gia đình và nỗi lo của chính bản thân về một công việc trái ngành từng khiến Thảo nhiều đêm mất ngủ. Bố mẹ cô luôn lo lắng, liệu công việc này có tương lai không, hay chỉ là "làm linh tinh" rồi ảnh hưởng đến việc học. Thảo chia sẻ: “Có những giai đoạn, mình rơi vào hoang mang vì sợ rằng, việc mải mê đi review, quay dựng sẽ làm mình 'trượt đường ray'. Mình sợ mình đang làm trái ngành, sợ không có tương lai, và sợ nhất là để việc học bị sa sút. Đã có lúc, mình tự nhủ: 'Hay là dừng lại hết để tập trung lấy cái bằng cho xịn, rồi sau này kiếm một công việc văn phòng ổn định cho bố mẹ yên lòng?'".

Nhưng thay vì trốn chạy, Thảo chọn cách chứng minh bằng kết quả. Cô cho thấy những kỹ năng từ việc làm sáng tạo nội dung thực chất hỗ trợ rất tốt cho tư duy thực tế của mình. Khi thấy con gái vừa tự chủ tài chính, vừa đảm bảo việc học với tấm bằng Giỏi trên tay, gia đình từ lo lắng đã chuyển sang ủng hộ. Với Thảo, tấm bằng đại học chính là "tấm lưới an toàn" để cô tự tin sáng tạo hơn trên con đường mình chọn.

Dưới những thước phim lung linh, Thảo không ít lần nghe những lời nhận xét tiêu cực rằng cô "đi học chỉ để lấy mác" hay "học hành không lo chỉ lo sống ảo". Thảo thừa nhận, lúc đầu cô chạnh lòng khủng khiếp, nhất là những đêm vừa dựng clip đến sáng lại phải dậy sớm đi thi, cảm giác sự nỗ lực của mình không được nhìn nhận.

Nhưng rồi, cô chọn cách mỉm cười và im lặng chứng minh. “Sống ảo hay không không quan trọng, quan trọng là kết quả thật”. Thảo dùng chính sự điềm tĩnh và nền tảng tri thức có được từ trường lớp để làm nội dung sâu sắc hơn. Việc tự lo học phí và cầm tấm bằng đại học trên tay chính là câu trả lời thuyết phục nhất cho mọi lời hoài nghi.

Với Thu Thảo, tấm bằng đại học và khả năng tự chủ tài chính chính là câu trả lời thuyết phục nhất cho mọi hoài nghi.

Sự chân thật là màu sắc khác biệt nhất

Giữa muôn vàn người làm sáng tạo nội dung hào nhoáng ngoài kia, Thảo chọn lối đi riêng: Review bằng sự chân thật. Cô không nhận lời mời quảng cáo chỉ vì tiền mà luôn muốn tự mình trải nghiệm để đưa ra cảm nhận khách quan nhất, khen đúng chỗ và chê đúng lúc. Chính tư duy rạch ròi của một sinh viên Ngân hàng đã giúp video của Thảo có sức nặng hơn. Cô không chỉ nói "ngon" hay "đẹp" mà luôn phân tích xem món ăn đó có xứng đáng với số tiền khách hàng bỏ ra hay không. Sự thuyết phục và chân thành đó chính là làn gió mới giúp khán giả tin tưởng Thảo giữa hàng ngàn kênh review khác.

Dù luôn xuất hiện rạng rỡ, Thảo thừa nhận nhiều lần mình rơi vào trạng thái kiệt sức. Có những ngày ngoài đời đang gặp áp lực thi cử hay stress, nhưng cứ đứng trước máy quay là cô phải "bật công tắc" cảm xúc tươi tỉnh ngay lập tức.

“Đôi khi, mình thấy nghẹt thở và tự hỏi, liệu mình có đang quá gồng mình không?”. Nhưng rồi, Thảo hiểu đây là cái giá của sự chuyên nghiệp. Những lúc quá mệt, Thảo cho phép mình được nghỉ ngơi vài ngày, rời xa mạng xã hội để nạp lại năng lượng, thay vì cố diễn một vai hoàn hảo trước mặt mọi người.

Sự chân thành và cách review thực tế giúp Thảo trở thành cái tên tin cậy cho người xem giữa hàng ngàn kênh nội dung khác.

Khi được hỏi nếu chọn lại, Thảo vẫn khẳng định mình sẽ là sinh viên Học viện Ngân hàng. Môi trường này cho cô một nền tảng vững chắc để không bị bay bổng quá đà và luôn biết giá trị của bản thân ở đâu.

Dành lời khuyên cho các bạn trẻ cũng đang đứng giữa đam mê và sự kỳ vọng, Thảo chia sẻ: “Đừng chọn một, hãy chọn cả hai, nếu có thể. Bạn không cần bỏ học để theo đuổi ước mơ, cũng đừng để bằng cấp làm mình trở nên gò bó. Tấm bằng đại học là nền tảng, còn đam mê là cả bầu trời. Sống với đam mê không có nghĩa là mù quáng, và sống thực tế không có nghĩa là khô cằn. Hãy cho phép mình được sai, được thử, và được quyền sở hữu cả hai thế giới đó. Bởi tuổi trẻ là khoảng thời gian duy nhất mà bạn có đủ 'vốn' để đầu tư mạo hiểm cho chính bản thân mình".

