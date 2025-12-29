Giọng ca xinh đẹp xuất thân từ nhóm nhạc đông thành viên nhất V-pop bất ngờ rẽ hướng sang diễn xuất

SVO - Cựu thành viên nhóm nhạc SGO48, Võ Phan Kim Khánh (Kaycee) chính thức góp mặt trong dự án điện ảnh 'Cảm ơn người đã thức cùng tôi' của đạo diễn Chung Chí Công.

Chia sẻ về quá trình tìm kiếm nữ chính cho bộ phim, đạo diễn Chung Chí Công cho biết, đây là một thử thách khó khăn khi phải tìm được một nữ diễn viên trẻ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về hát, nhảy múa, diễn xuất và khả năng giao tiếp tiếng Anh lưu loát theo đúng tinh thần nhân vật. Sau quá trình casting kỹ lưỡng, đạo diễn và ê kíp đã lựa chọn diễn viên trẻ Võ Phan Kim Khánh.

Võ Phan Kim Khánh từng hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, với nghệ danh Kaycee, đảm nhiệm vai trò trưởng nhóm SGO48. Đây vốn là nhóm nhạc nữ đông thành viên nhất Việt Nam.

Nhờ quá trình hoạt động chuyên nghiệp, Kim Khánh sở hữu nền tảng ca hát và nhảy múa vững chắc, đáp ứng một trong những yêu cầu quan trọng nhất để tham gia vào dự án điện ảnh mang đậm yếu tố âm nhạc như Cảm ơn người đã thức cùng tôi.

Bên cạnh kinh nghiệm diễn xuất qua các phim ngắn và "series triệu view" trên YouTube, Kim Khánh còn sở hữu kỹ năng tiếng Anh lưu loát, nhờ từng là học sinh chuyên Anh và theo học ngành Ngôn ngữ Anh. Vượt qua hơn 500 hồ sơ casting, Võ Phan Kim Khánh đã chinh phục đạo diễn Chung Chí Công và ê kíp làm phim nhờ bộ kỹ năng toàn diện, cùng sự tương đồng lớn với nhân vật trong hành trình theo đuổi ước mơ.

Tương tự nữ chính Kim Khánh, nam chính Trần Doãn Hoàng cũng là một gương mặt mới đối với đạo diễn Chung Chí Công trước dự án này. Đạo diễn Chung Chí Công hài hước chia sẻ rằng, ngay khoảnh khắc Doãn Hoàng bước vào phòng casting, anh đã có cảm giác đây chính là nhân vật nam chính thông qua ngoại hình, cách ăn mặc.

Nói về lựa chọn nam và nữ chính cho bộ phim, đạo diễn Chung Chí Công cho biết: “Từ trước giờ khi lựa chọn diễn viên, tôi phụ thuộc khá nhiều vào cảm xúc bên trong và sự rung động trái tim của mình.

Khi nhìn thấy Kim Khánh và Doãn Hoàng diễn ở vòng casting cuối cùng, tôi nhìn thấy trong khoảnh khắc đó "một cái chồi" vừa nảy lên. Và tôi tin, mình có thể làm cho "cái chồi non" đó trở thành một "cái nụ", một "bông hoa" rất đẹp trong hành trình phát triển bộ phim”.

Riêng với Nguyễn Hùng (phim Mưa đỏ), đạo diễn Chung Chí Công tiết lộ, đây là diễn viên đầu tiên được ê kíp “chốt vai” ngay sau buổi casting mà không cần trải qua thêm bất cứ vòng tuyển chọn nào. Dưới góc nhìn của đạo diễn, Nguyễn Hùng dường như đã “tự đến và tự chọn” cho mình vai diễn vì sự tương thích với nhân vật.

Theo đạo diễn, đây là vai diễn có áp lực nhất định với Nguyễn Hùng. Nam diễn viên đã nỗ lực thay đổi để phù hợp hơn với nhân vật, hứa hẹn mang đến một hình ảnh hoàn toàn mới.