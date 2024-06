Giữa tháng Sáu tràn ngập cảm xúc với 3 bộ phim Hàn không thể bỏ lỡ

SVVN - 'Scandal', 'Miss Night And Day', 'Tarot' là 3 bộ phim sẽ khiến bạn trải qua những cung bậc cảm xúc từ căng thẳng tột độ, gay cấn, 'hắc não' xoay quanh các mối quan hệ phức tạp cho đến những phút giây hài hước, sâu lắng tràn ngập tiếng cười vào giữa trung tuần tháng Sáu.

Scandal: 'Bộ quà tặng toàn diện' cho tháng Sáu

Scandal với sự tham gia của Han Chae Young và Han Bo Reum, sẽ kể câu chuyện về hai người phụ nữ rất khác nhau: 'Một người muốn có cả thế giới, trong khi người kia sẵn sàng đặt mọi thứ lên hàng đầu để trả thù' và bắt đầu phát sóng từ ngày 17/6.

Han Chae Young vào vai Moon Jung In, CEO của Jungin Entertainment, người bị thúc đẩy bởi tham vọng. Choi Woong đóng vai nam diễn viên đầy tham vọng Seo Jin Ho và Han Bo Reum đóng vai người tình của anh, Baek Seol Ah.

Miss Night And Day: 'Cơn gió mát lành' giữa mùa Hè

Miss Night and Day là một bộ phim hài lãng mạn được phát sóng từ 15/6, kể về Lee Mi Jin. Một ngày nọ, do một sự cố, cô trở thành một quý cô ở độ tuổi 50 (Lee Jung Eun) vào ban ngày nhưng lại trẻ hóa thành người 20 tuổi vào ban đêm (Jung Eun Ji). Lee Mi Jin không hề nao núng trước bi kịch vô lý này và coi đó là cơ hội mới cho cuộc đời mình. Bộ phim được chỉ đạo bởi đạo diễn Lee Hyeong Min của loạt phim đình đám I'm Sorry, I Love You và Strong Woman Do Bong Soon.

Tarot: DEX hóa thân thành tay đua giao hàng trong phim kinh dị mới

Đội ngũ sản xuất chia sẻ về bộ phim: “Khi mỗi tập phim khám phá các chủ đề kinh dị khác nhau, bạn có thể dự đoán được nhiều sự hấp dẫn đa dạng, trải dài từ kinh dị mãnh liệt đến hồi hộp, bí ẩn”. Bảy tập phim bao gồm: Santa’s Visit, Single Locker, Phishing, Please Throw It Away, Late-Night Taxi, Rent Mom, và Couple Manager.

Jo Yeo Jeong sẽ xuất hiện đặc biệt với vai chính Ji Woo trong tập Santa's Visit, trong khi Park Ha Sun sẽ đảm nhận vai chính trong tập Rent Mom. DEX sẽ đóng vai chính trong tập Please Throw It Away.

Go Kyu Pil sẽ xuất hiện trong tập Late-Night Taxi, trong khi Seo Ji Hoon và Lee Joo Bin sẽ xuất hiện trong tập Single Locker. Kim Sung Tae và Eunjung của T-ara sẽ góp mặt trong tập Couple Manager, và cuối cùng, Oh Yu Jin sẽ đóng vai chính trong tập Phishing.