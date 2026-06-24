Đại hội Đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XIII Gỡ khó cho Đoàn cấp cơ sở

SVO - Chiều 24/6, trong khuôn khổ Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031, Tổ thảo luận số 2 thuộc Diễn đàn 'Tuổi trẻ Việt Nam tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc' đã diễn ra dưới sự chủ trì của anh Lê Hải Long - Ủy viên Ban Thường vụ - Phó Trưởng ban Công tác Thiếu nhi T.Ư Đoàn và anh Phan Duy Bằng - Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang. Diễn đàn thu hút nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, đi thẳng vào những điểm nghẽn thực tiễn trong công tác giáo dục và vận hành bộ máy tổ chức Đoàn hiện nay.

Kiến tạo "hệ miễn dịch" và tài nguyên số dùng chung

Mở đầu thảo luận, đại biểu Quàng Anh Quân (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) nhấn mạnh, thách thức lớn nhất hiện nay là sự bùng nổ của thông tin xấu, độc. Để bảo vệ thanh niên, Đoàn cần trang bị cho người trẻ một "hệ miễn dịch" vững chắc thông qua tư duy phản biện và kỹ năng kiểm chứng nguồn tin. Đồng thời, đội ngũ cán bộ Đoàn cũng cần được tập huấn chuyên sâu về kỹ năng nắm bắt dư luận và phản bác luận điệu sai trái.

Tổ thảo luận số 2 ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp thiết thực cho chương trình hành động nhiệm kỳ mới.

Đưa ra giải pháp cụ thể cho vấn đề này, đại biểu Nguyễn Viết Hải Đăng - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh kiến nghị, T.Ư Đoàn cần xây dựng một "ngân hàng nội dung số dùng chung" cho toàn hệ thống. Ngân hàng này sẽ cung cấp các video ngắn, infographic, podcast, bộ nhận diện tin giả và tài liệu tuyên truyền thiết kế riêng cho từng nhóm đối tượng.

"T.Ư Đoàn xác định chuyển đổi số và ứng dụng AI là hướng đi lớn. Do đó, rất mong Trung ương biến chủ trương này thành hạ tầng tài nguyên dùng chung, giúp cơ sở giảm bớt áp lực tự sản xuất nội dung," anh Nguyễn Viết Hải Đăng nhấn mạnh. Bên cạnh đó, anh cũng đề xuất đổi mới giáo dục truyền thống bằng việc ứng dụng điện ảnh, người nổi tiếng, thay vì chỉ tổ chức các chuyến về nguồn.

Điểm nghẽn từ cơ sở: Cán bộ kiêm nhiệm, hạ tầng "lõm sóng"

Một trong những chủ đề nhận được sự đồng tình lớn tại Diễn đàn là những khó khăn trong khâu vận hành bộ máy cấp cơ sở. Đại biểu Nguyễn Trần Anh Khoa - Bí thư Đoàn phường Tân Xuyên, Cà Mau thẳng thắn chia sẻ về bất cập khi thực hiện mô hình kiêm nhiệm. Hiện nay, Bí thư Đoàn cấp xã thường kiêm nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, trong khi Phó Bí thư Đoàn lại là cán bộ bán chuyên trách hoặc kiêm nhiệm từ hội đoàn khác. Điều này khiến cán bộ Đoàn bị phân tán thời gian, khó tập trung sâu sát cho phong trào và việc nắm bắt tâm tư thanh niên.

Đại biểu Hoàng Anh Đào - Bí thư Đoàn trường ĐH Tân Trào, Tuyên Quang chỉ ra một thực tế trăn trở về chuyển đổi số. Chuyển đổi số không chỉ vướng ở năng lực của thanh niên dân tộc thiểu số, mà "nút thắt" lớn nhất nằm ở hạ tầng. Tại các khu vực "lõm sóng", thanh niên miền núi hoàn toàn không có cơ hội tiếp cận với các nền tảng số. Đại biểu đề nghị, T.Q Đoàn cần có những chương trình mục tiêu riêng biệt để hỗ trợ nhóm đối tượng yếu thế này.

Không khí trao đổi sôi nổi tại Diễn đàn.

Mở rộng không gian ứng dụng và tăng cường phối hợp

Sự phối hợp liên ngành là một điểm sáng được gợi mở tại Diễn đàn. Đại biểu Nguyễn Văn Tân (Ban Thanh niên Công an Nhân dân) đề xuất mở rộng khái niệm "tiên phong bảo vệ Tổ quốc". Việc xây dựng lực lượng vũ trang chính quy, tinh nhuệ không chỉ là việc nội bộ của thanh niên Công an hay Quân đội, mà cần sự chung tay của thanh niên toàn xã hội. Đại biểu cũng giới thiệu mô hình "Đội thanh niên xung kích vì nhân dân phục vụ" tại cấp xã, nòng cốt là công an xã kết hợp với thanh niên địa phương, nhằm giữ gìn an ninh trật tự và đấu tranh trên không gian mạng ngay từ cơ sở.

Bày tỏ ấn tượng với công tác chuyển đổi số của Đại hội, đại biểu Tạ Đình Hòa - Bí thư Đoàn Học viện Tài chính (Hà Nội) kiến nghị, T.Ư Đoàn nên "phân quyền" mạnh mẽ hơn đối với ứng dụng Thanh niên Việt Nam. Việc cho phép các tỉnh, thành Đoàn hoặc cơ sở Đoàn trực tiếp tạo lập cuộc thi, cấp chứng nhận ngay trên app sẽ giúp ứng dụng này đi sâu vào thực tiễn, thay vì cơ sở phải dùng các nền tảng của bên thứ ba như hiện nay.

Kết lại phần phát biểu, đại biểu Tạ Đình Hòa trực tiếp "đặt hàng" lực lượng Thanh niên Công an Nhân dân phối hợp tổ chức các buổi diễn tập, hướng dẫn an toàn không gian mạng trực diện tại các trường đại học lớn, bởi sinh viên từ 18 - 22 tuổi đang là nhóm nạn nhân "màu mỡ" nhất của tội phạm lừa đảo công nghệ cao.

Tổng kết phiên thảo luận, anh Lê Hải Long ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp sắc sảo, đi thẳng vào những khó khăn cốt lõi của tổ chức Đoàn. Việc phân định rõ chức năng, giải quyết bài toán nhân sự cơ sở và tối ưu hóa hạ tầng số sẽ là những cơ sở quan trọng để Ban Tổ chức Đại hội tiếp thu, điều chỉnh trong chương trình hành động nhiệm kỳ 2026 - 2031, đảm bảo tính khả thi và sức sống của các phong trào thanh niên trong giai đoạn mới.