Mỗi đoàn viên một ‘lá chắn số’: Thông điệp từ những người trẻ trên mặt trận thông tin

Dùng "vũ khí mềm" kiến tạo "miễn dịch số"
Trước yêu cầu bảo vệ vững chắc an ninh mạng và ngăn ngừa từ sớm các nhân tố gây mất ổn định, đảng viên trẻ Anh Thơ (sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền) nhận định, thông tin xấu độc hiện nay không còn được sử dụng để chống phá một cách công khai, cực đoan. Thay vào đó, chúng được ngụy trang tinh vi dưới hình thức video ngắn, đồ hoạ thông tin, podcast, hay những bài viết mang danh nghĩa "phản biện xã hội". Đánh trúng tâm lý tò mò của người trẻ, các nội dung này rất dễ lan truyền.
Từ thực tiễn hoạt động, đại diện Ban Chủ nhiệm CLB Mạch Nguồn cho rằng, một "lá chắn số" không chỉ là biết tránh xa thông tin độc hại, mà còn phải có đủ năng lực tạo ra giá trị tích cực. Giải bài toán "khô khan" của lý luận chính trị, câu lạc bộ đã chủ động đổi mới phương thức truyền tải. Thay vì những bài viết học thuật dài dòng, các bạn trẻ đã sản xuất hàng loạt video, phát thanh, xây dựng kênh YouTube sở hữu hơn 12.000 lượt đăng ký và kênh TikTok Từ làng Sen, với hàng chục nghìn lượt thích.
"Điều cần thay đổi không phải là giá trị của lý luận mà là cách truyền tải. Khi lý luận được thể hiện bằng ngôn ngữ của thế hệ trẻ, nó sẽ trở thành một vũ khí mềm nhưng đủ sức thuyết phục trên không gian mạng", Anh Thơ chia sẻ.
Quán triệt sâu sắc quan điểm "Dân là gốc", lấy Nhân dân làm chủ thể
Dựng "hàng rào cộng đồng", lấy cái đẹp dẹp cái xấu
Anh Nguyễn Xuân Khoa - đảng viên trẻ công tác tại Báo Biên Phòng chỉ ra rằng, nhiều thông tin sai lệch hiện nay được thiết kế "đo ni đóng giày" với tâm lý, sở thích của giới trẻ. Chúng lợi dụng xu hướng tiếp nhận thông tin nhanh, thích thể hiện cái tôi cá nhân nhưng lại lười kiểm chứng của một bộ phận thanh niên.
Theo anh Khoa, muốn phản bác được cái sai thì trước hết người trẻ phải hiểu đúng và hiểu sâu vấn đề. Việc đổi mới cách truyền tải lý luận là cần thiết, nhưng cốt lõi là phải gắn lý luận đó với thực tiễn cuộc sống. Chỉ khi thấy được giá trị của lý luận trong việc giải quyết các vấn đề thực tế và bảo vệ lợi ích quốc gia, người trẻ mới chủ động tiếp cận thay vì coi đó là những kiến thức xa vời.
Đặc biệt, với nhóm sinh viên là đảng viên
"Làm sạch không gian mạng không thể chỉ dựa vào một vài cá nhân. Khi hàng nghìn, hàng triệu người trẻ cùng ý thức được rằng một cú nhấp chuột chia sẻ, một bình luận văn minh đều có tác động xã hội, chúng ta sẽ tạo nên một hàng rào cộng đồng đủ mạnh để đẩy lùi thông tin độc hại", anh Khoa khẳng định. Thông điệp Xuân Khoa gửi gắm tới Đại hội chính là tinh thần kiến tạo: Thanh niên Việt Nam phải là những người kiến tạo không gian số an toàn, nhân văn, biến lòng yêu nước thành hành động thực tế trên không gian mạng.
Ba nền tảng của "lá chắn số" trong thế trận chủ công
Là sinh viên tiêu biểu trên mặt trận thông tin, Trần Hải Ly - Trưởng Ban Biên tập Trang tin điện tử Truyền thông trẻ (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) chỉ ra một thực tế đáng báo động: Thuật toán mạng xã hội đang tạo ra các "buồng vang thông tin", khiến tin giả được khuếch đại và lan truyền nhanh chóng. Sự nguy hiểm nằm ở chỗ các đối tượng xấu đang lợi dụng chính những vấn đề xã hội nóng để cài cắm luận điệu bóp méo sự thật.
Để giải quyết bài toán này, Hải Ly đề xuất xây dựng "lá chắn số" dựa trên ba nền tảng cốt lõi: tri thức, bản lĩnh và trách nhiệm. Tri thức là kỹ năng truyền thông, khả năng kiểm chứng nguồn tin; bản lĩnh là sự vững vàng về lịch sử, đường lối của Đảng để không bị dao động; và trách nhiệm là sự sẵn sàng lên tiếng phản bác một cách có căn cứ, văn minh. Câu lạc bộ đã áp dụng triệt để định hướng này thông qua các sản phẩm báo chí đa phương tiện như video ngắn, đồ họa thông tin (infographic), phóng sự ảnh, giúp sinh viên tiếp nhận kiến thức chính trị một cách trực quan, sinh động.
Với tinh thần phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của Nhân dân
Nhân Đại hội Đoàn, thông điệp được các bạn trẻ gửi gắm mang tính hành động cao: “Người trẻ cần làm chủ công nghệ nhưng không để công nghệ dẫn dắt; tiếp cận thông tin bằng tư duy phản biện nhưng không đánh mất niềm tin. Với khát vọng cống hiến
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