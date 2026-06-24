Bí thư Đoàn ĐH Phenikaa: Đại hội Đoàn XIII khơi dậy khát vọng cống hiến, mở rộng không gian phát triển thanh niên

SVO - ThS. Nguyễn Thị Khánh Trà - Bí thư Đoàn Thanh niên Đại học Phenikaa bày tỏ, kỳ vọng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII sẽ tạo ra những định hướng đột phá, phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong kỷ nguyên chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, đồng thời mở ra nhiều cơ hội để thế hệ trẻ cống hiến, khẳng định bản thân và đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của đất nước.

Theo ThS. Nguyễn Thị Khánh Trà, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII không chỉ là dấu mốc quan trọng của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, mà còn mang ý nghĩa định hướng cho sự phát triển của thanh niên trong giai đoạn mới. Nữ Bí thư Đoàn Đại học Phenikaa kỳ vọng Đại hội sẽ đề ra những chủ trương, giải pháp mang tính đột phá, phát huy mạnh mẽ vai trò của tuổi trẻ trong công cuộc chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững.

ThS. Nguyễn Thị Khánh Trà - Bí thư Đoàn Thanh niên Đại học Phenikaa chụp ảnh tại khu vực gian trưng bày của Báo Tiền Phong tại Đại hội.

Bên cạnh đó, ThS. Nguyễn Thị Khánh Trà mong muốn Đại hội sẽ tạo thêm nhiều cơ hội để thanh niên được cống hiến, phát huy năng lực và đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng, xã hội. Theo chị, khi được trao niềm tin và tạo điều kiện phát triển, thanh niên sẽ trở thành lực lượng quan trọng góp phần kiến tạo tương lai của đất nước.

Chia sẻ cảm xúc trước thềm Đại hội trong bối cảnh đất nước đang có nhiều chuyển biến mang tính lịch sử, Bí thư Đoàn Thanh niên Đại học Phenikaa cho biết bản thân cảm thấy vinh dự, tự hào nhưng cũng nhận thức rõ trách nhiệm của người cán bộ Đoàn.

Đại hội Đoàn XIII được kỳ vọng tạo đột phá trong phát huy vai trò thanh niên thời kỳ chuyển đổi số.

“Chúng ta đang sống trong một giai đoạn có nhiều chuyển biến mạnh mẽ về kinh tế, xã hội, khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế. Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với thế hệ trẻ. Với vai trò là Bí thư Đoàn trường, mình càng thấy cần phải lan tỏa tinh thần tiên phong, khát vọng cống hiến và trách nhiệm của thanh niên đối với đất nước. Mình tin rằng Đại hội sẽ tiếp thêm động lực để tuổi trẻ cả nước cùng chung tay kiến tạo tương lai, góp phần đưa Việt Nam phát triển giàu mạnh, văn minh”, ThS. Nguyễn Thị Khánh Trà chia sẻ.

Đánh giá về ý tưởng tổ chức concert “Thanh Xuân” chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII do Báo Tiền Phong thực hiện, ThS. Nguyễn Thị Khánh Trà cho rằng đây là một cách tiếp cận sáng tạo, phù hợp với xu hướng và nhu cầu tiếp nhận của giới trẻ hiện nay.

Theo nữ cán bộ Đoàn, chương trình không chỉ là một sự kiện nghệ thuật mà còn là không gian kết nối, lan tỏa những giá trị tích cực của tuổi trẻ Việt Nam. Thông qua âm nhạc và các hoạt động giao lưu, concert góp phần truyền tải thông điệp về khát vọng, nhiệt huyết, tinh thần cống hiến và trách nhiệm của thanh niên trong thời đại mới.

ThS. Nguyễn Thị Khánh Trà nhấn mạnh: “Đây cũng là một cách làm mới công tác tuyên truyền, giúp các nội dung và thông điệp của Đại hội đến gần hơn với đông đảo đoàn viên, thanh niên bằng hình thức sinh động, giàu cảm xúc. Mình tin rằng những chương trình như vậy sẽ góp phần khơi dậy tinh thần trách nhiệm, truyền cảm hứng để người trẻ chủ động tham gia và đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng, xã hội”.

(Ảnh: NVCC)