Nam sinh 2K4 học thẳng lên tiến sĩ, xuất sắc đỗ học bổng 100% tại Úc

SVO - Nguyễn Nguyên Hưng đã nỗ lực trong học tập và 'quả ngọt' thu được sau bốn năm là thành tích 'nhảy cóc' từ bậc cử nhân đại học tuyển thẳng lên tiến sĩ, xuất sắc giành học bổng 100% tại ĐH Công nghệ Swinburne (Úc).

Nguyễn Nguyên Hưng (sinh năm 2004) theo học chương trình Cử nhân Khoa học Máy tính tại ĐH Công nghệ Swinburne, Úc (niên khóa 2022 - 2025), trước khi tiếp tục chương trình nghiên cứu sinh bậc tiến sĩ vào năm học 2025 - 2026. Trong quá trình học, anh tập trung vào các lĩnh vực như phát triển phần mềm, xử lý dữ liệu, mô hình hóa đồ thị, đường dẫn dữ liệu, tích hợp mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) và quy trình phát triển tái lập.

Nguyễn Nguyên Hưng nhận bằng cử nhân đại học tại trường ĐH Công nghệ Swinburne, Úc.

Những thành tích ấn tượng của Nguyên Hưng: - Giải Ba cuộc thi AI Security, do Viện nghiên cứu An ninh mạng - ĐH New South Wales (Úc) tổ chức, 2026. - Huy chương Đồng Olympic Thiên văn học & Vật lý Thiên văn Quốc tế, 2025. - Huy chương Đồng Olympic Toán châu Á - Quốc tế, 2022. - Đại diện Việt Nam tham gia trại Hè quốc tế tại Belarus, 2022. - Huy chương Olympic Hình học Iran, 2021.

Ngoài việc học trên lớp, anh còn đảm nhiệm vai trò giảng viên khoa học máy tính, giảng dạy sinh viên trong các môn liên quan đến Python, cấu trúc dữ liệu, thuật toán, tư duy lập trình và quy trình học tập với các công cụ như: GitHub, Docker, Google Colab hay VS Code.

Học bổng toàn phần này sẽ hỗ trợ cho Hưng toàn bộ học phí, sinh hoạt phí mỗi năm. “Ban đầu, mình từng có ý định lựa chọn ngôi trường có sự cạnh tranh hơn. Nhưng tìm hiểu kỹ lưỡng, mình nhận ra, sự học không nằm ở việc ngôi trường “nghe oách” đến đâu, điều quan trọng mình lựa chọn ngành học đúng định hướng phát triển bản thân. Khi nhìn vào hướng phát triển An ninh trí tuệ nhân tạo (AI Security), mình thấy ĐH Công nghệ Swinburne đáp ứng tiêu chí của mình. Quan trọng hơn, giáo sư hướng dẫn là người giỏi trong ngành, giúp mình học hỏi, nâng cao kiến thức, từ đó giải quyết được các vấn đề cốt lõi trong chuyên môn”, Hưng cho biết.

Nguyên Hưng đã lên kế hoạch du học từ năm lớp 10, khi đang học trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (tỉnh Khánh Hòa). Tuy vậy, mọi sự chuẩn bị kỹ càng trước đó vẫn chưa đủ. Khi đặt chân tới Úc, anh gặp khó khăn khi giao tiếp với người bản xứ. "Tuần đầu lên lớp, mình nghe mà không hiểu nhiều đoạn giảng viên chia sẻ, thậm chí còn nhầm tên giảng viên là một thuật ngữ trong sách.

Để vượt qua khó khăn, mình đã xin làm thêm và mạnh dạn giao tiếp với đồng nghiệp, lên lớp thì trò chuyện với bạn bè… Mình bắt đầu thay đổi cách học, như chú ý nghe giảng viên giảng nhiều hơn, ghi lại những từ mình không hiểu, mở slide bài giảng về tra lại và ôn luyện lại... Sau hơn 3 tháng, mình bắt đầu quen dần với cách nói thực tế của họ. Dần dần, kỹ năng ngôn ngữ cũng khá lên”, Hưng tiết lộ.

Tại Úc, Hưng trải nghiệm những công việc lao động chân tay như lái máy cày ở nông trại, xúc than ở lò than, giao đồ ăn, rửa chén… Anh dần trở nên chủ động, biết sắp xếp công việc, xử lý tình huống và chịu áp lực tốt hơn. “Trước đây, khi ở Việt Nam, mình từng coi việc ở gần gia đình, được ba mẹ chăm sóc, hưởng đầy đủ sự tiện nghi... là điều hiển nhiên. Nhưng bây giờ, mình hiểu hơn về lao động, sống tự lập và trân trọng giá trị của việc học tập, nghiên cứu, giảng dạy”, Hưng tâm sự.

Với Hưng, hai yếu tố quan trọng để giành học bổng là niềm tin bản thân và thái độ cầu tiến, kiên trì theo đuổi ước mơ. Khi sang năm hai đại học, Nguyên Hưng đã có cơ hội tham gia làm trợ lý nghiên cứu tại trường. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng đưa anh đến môi trường học thuật chuyên sâu. Trong vai trò đó, anh tham gia nhiều hướng nghiên cứu liên quan đến trí tuệ nhân tạo, hệ thống dữ liệu, thuật toán tìm kiếm, mô hình học máy và các quy trình phát triển phần mềm phục vụ nghiên cứu.

Nguyên Hưng sớm làm quen với cách đặt câu hỏi nghiên cứu, đọc tài liệu học thuật, thiết kế thực nghiệm, xử lý dữ liệu và viết bài khoa học. Anh cho rằng, những kinh nghiệm nghiên cứu và kiên trì học hỏi từ những người giỏi là yếu tố quan trọng nếu muốn theo đuổi con đường học thuật và săn học bổng tiến sĩ. Thời gian rảnh, Hưng thường đọc sách chủ đề khoa học viễn tưởng, nổi bật là các đầu sách của tác giả Andy Weir.

Nói về thành tích học tập ấn tượng của mình, Nguyên Hưng nhiều lần nhắc đến gia đình như điểm tựa tinh thần quan trọng, giúp anh giữ vững sự ổn định khi sống xa nhà. Anh cho rằng, việc theo đuổi nghiên cứu đồng nghĩa với việc chấp nhận quãng thời gian dài chưa thể đi làm và cần sự hỗ trợ tài chính và tinh thần từ gia đình.