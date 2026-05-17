Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đẩy mạnh đào tạo AI, vi mạch và dữ liệu số

SVO - Các ngành Trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, dữ liệu số và an toàn thông tin thu hút đông đảo học sinh, phụ huynh tại gian tư vấn của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trong Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần thứ 2, năm 2026, diễn ra sáng 17/5.

﻿﻿ ﻿ ﻿ ﻿﻿ Gian hàng của PTIT nhộn nhịp từ sáng sớm.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông hiện là một trong 5 cơ sở giáo dục đại học được định hướng phát triển thành trường đại học trọng điểm quốc gia về kỹ thuật và công nghệ. Nhà trường tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ chuyển đổi số và nền kinh tế số.

Hiện nay, học viện đào tạo nhiều ngành công nghệ số như: Công nghệ thông tin, Điện tử Viễn thông, Trí tuệ nhân tạo, Vi mạch bán dẫn, An toàn thông tin, Khoa học máy tính và Kỹ thuật dữ liệu. Bên cạnh đó, trường cũng phát triển các ngành liên ngành như: Công nghệ đa phương tiện, Công nghệ tài chính, Thiết kế và phát triển game, Công nghệ Internet vạn vật và Truyền thông đa phương tiện.

Theo bà Đỗ Hải Yến - Trưởng phòng Giáo vụ Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, bên cạnh kiến thức chuyên môn, nhà trường chú trọng xây dựng năng lực sáng tạo, tư duy đổi mới và khả năng thích ứng công nghệ cho sinh viên trong bối cảnh AI và chuyển đổi số phát triển nhanh.

“Tôi đánh giá đây là chương trình rất có ý nghĩa khi học sinh ngày càng quan tâm tới AI, dữ liệu số hay chuyển đổi số. Ngày hội không chỉ giúp các trường giới thiệu chương trình đào tạo mà còn giúp học sinh tiếp cận trực tiếp xu hướng nghề nghiệp tương lai”, bà Yến chia sẻ.

Mô hình ngày hội chuyên sâu về khoa học và công nghệ giúp học sinh tiếp cận thông tin cụ thể hơn về từng nhóm ngành, hiểu rõ nhu cầu nhân lực và yêu cầu kỹ năng trong tương lai thay vì lựa chọn theo xu hướng nhất thời.

Đối với nhà trường, đây cũng là dịp giới thiệu hệ sinh thái đào tạo, nghiên cứu, thực hành và đổi mới sáng tạo thay vì chỉ dừng ở hoạt động tư vấn tuyển sinh.

Trong bối cảnh AI tác động mạnh tới thị trường lao động, bà Đỗ Hải Yến cho rằng người học cần xây dựng tư duy học tập suốt đời và khả năng thích ứng với công nghệ mới.

“AI có thể hỗ trợ con người rất nhiều nhưng tư duy sáng tạo, khả năng giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm hay tư duy phản biện vẫn là những năng lực cốt lõi. Nếu có tinh thần học hỏi, dám thử thách và không ngừng sáng tạo, các bạn hoàn toàn có thể trở thành kỹ sư, chuyên gia công nghệ hay nhà sáng tạo tạo ra giá trị cho xã hội trong tương lai”, bà Yến chia sẻ.