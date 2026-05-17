Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải chú trọng mở rộng lĩnh vực công nghệ cao

Thông tin trên được nhà trường giới thiệu tại Ngày hội tuyển sinh khối ngành Khoa học và Công nghệ lần 2, diễn ra sáng 17/5. Gian tư vấn của trường thu hút đông đảo học sinh và phụ huynh đến tìm hiểu thông tin tuyển sinh năm 2026.
Bà Lưu Thị Thu Hà - Phó Trưởng bộ môn Hóa học môi trường cho biết, sự kiện lần này là cơ hội lớn để học sinh tiếp cận sớm với các chương trình đào tạo kỹ thuật theo định hướng của Nhà nước. Bà nhấn mạnh, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải hiện đang tập trung vào những ngành trọng điểm mà quốc gia đang tập trung phát triển, điển hình là ngành Đường sắt tốc độ cao.
Theo đề án tuyển sinh 2026, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải không chỉ chú trọng các khối ngành Công trình, Cơ khí truyền thống mà còn mở rộng sang các lĩnh vực công nghệ cao như: Vi mạch bán dẫn, Trí tuệ nhân tạo và Giao thông thông minh, Công nghệ ô tô điện.
Bà Hà khẳng định: “Nhà trường mong muốn sinh viên sau khi ra trường có thể làm việc được ngay”. Để làm được điều đó, UTT đã triển khai các "học kỳ doanh nghiệp" kéo dài tới 6 tháng, cho phép sinh viên thực tập trực tiếp tại các công ty, tập đoàn để rèn luyện kỹ năng thực chiến và tích lũy kiến thức thực tế.
Năm 2026, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải tuyển sinh 4 phương thức xét tuyển linh hoạt: Xét tuyển thẳng; xét điểm thi tốt nghiệp THPT; xét học bạ; và xét kết quả thi Đánh giá năng lực/tư duy.
Bên cạnh đó, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải tiếp tục triển khai tuyển sinh các chương trình định hướng thực tập và làm việc tại Nhật Bản và các chương trình liên kết quốc tế.
Hơn 5.000 học sinh, phụ huynh đã đến Ngày hội tuyển sinh khối các ngành khoa học và công nghệ lần thứ 2, năm 2026. Sự kiện do Báo Tiền Phong phối hợp cùng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) tổ chức. Chương trình diễn ra trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động lực phát triển chiến lược của đất nước theo tinh thần Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị.
Tại sự kiện, học sinh và phụ huynh được tiếp cận trực tiếp các thông tin mới nhất về kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học năm 2026 từ đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng thời nhận tư vấn chuyên sâu tại gần 60 gian trại của các trường đại học, học viện. Bên cạnh đó, các bạn trẻ còn được tham gia các talk show truyền cảm hứng đam mê khoa học công nghệ, định hướng nghề nghiệp số, trực tiếp trải nghiệm không gian STEM và môi trường phòng thí nghiệm hiện đại.
Thông qua chuỗi hoạt động tư vấn, đối thoại và trải nghiệm thực tiễn, chương trình mang sứ mệnh khơi dậy tình yêu khoa học, giúp học sinh có định hướng đúng đắn khi lựa chọn gắn bó với các lĩnh vực đang giữ vai trò then chốt trong sự phát triển của quốc gia.