Trường Đại học Điện lực đẩy mạnh đào tạo năng lượng tái tạo và công nghệ số

Ông Trịnh Văn Toàn - Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Điện lực cho biết, trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển năng lượng xanh, các chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng tăng tính ứng dụng, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các lĩnh vực điện gió, năng lượng tái tạo và công nghệ hiện đại.
Năm nay, Trường Đại học Điện lực tập trung tư vấn các ngành: Hệ thống điện, Năng lượng tái tạo, Tự động hóa và Công nghệ thông tin. Đây đều là những lĩnh vực được đánh giá có nhu cầu nhân lực lớn trong giai đoạn phát triển mới của ngành năng lượng.
Ông Trịnh Văn Toàn cho biết thêm, sinh viên được định hướng đào tạo gắn với thực tiễn thông qua mô hình “học thật - làm thật - sáng tạo thật”, đồng thời tăng cường kết nối doanh nghiệp nhằm mở rộng cơ hội việc làm sau tốt nghiệp.
Bên cạnh tư vấn ngành học, nhà trường cũng cung cấp thông tin về phương thức xét tuyển, hệ thống khảo sát trực tuyến và các chương trình đào tạo phục vụ xu hướng chuyển đổi năng lượng và chuyển đổi số.
Chia sẻ tại ngày hội, Phạm Nhật Minh (học sinh Trường THPT Mỹ Đình) cho biết, sau khi được tư vấn về ngành Công nghệ thông tin, em hiểu rõ hơn về đặc thù ngành học và định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Còn với Nguyễn Xuân Bách (học sinh Trường THPT Nguyễn Tất Thành) cho rằng, hoạt động tư vấn giúp em có thêm góc nhìn thực tế về nhóm ngành kinh tế và Quản trị kinh doanh của trường.
Hơn 5.000 học sinh, phụ huynh đã đến Ngày hội tuyển sinh khối các ngành khoa học và công nghệ lần thứ 2, năm 2026, sự kiện do Báo Tiền Phong phối hợp cùng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) tổ chức. Chương trình diễn ra trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động lực phát triển chiến lược của đất nước theo tinh thần Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị.
Tại sự kiện, học sinh và phụ huynh được tiếp cận trực tiếp các thông tin mới nhất về kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học năm 2026 từ đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng thời nhận tư vấn chuyên sâu tại gần 60 gian trại của các trường đại học, học viện. Bên cạnh đó, các bạn trẻ còn được tham gia các talk show truyền cảm hứng đam mê khoa học công nghệ, định hướng nghề nghiệp số, trực tiếp trải nghiệm không gian STEM và môi trường phòng thí nghiệm hiện đại.
Thông qua chuỗi hoạt động tư vấn, đối thoại và trải nghiệm thực tiễn, chương trình mang sứ mệnh khơi dậy tình yêu khoa học, giúp học sinh có định hướng đúng đắn khi lựa chọn gắn bó với các lĩnh vực đang giữ vai trò then chốt trong sự phát triển của quốc gia.