Trường Đại học Điện lực đẩy mạnh đào tạo năng lượng tái tạo và công nghệ số

SVO - Các ngành liên quan năng lượng tái tạo, hệ thống điện, tự động hóa và công nghệ thông tin được Trường Đại học Điện lực tập trung giới thiệu tại Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần thứ 2, diễn ra sáng 17/5, tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Ông Trịnh Văn Toàn - Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Điện lực cho biết, trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển năng lượng xanh, các chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng tăng tính ứng dụng, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các lĩnh vực điện gió, năng lượng tái tạo và công nghệ hiện đại.

​

﻿ Không khí sôi nổi tại gian hàng của Trường Đại học Điện lực.

Năm nay, Trường Đại học Điện lực tập trung tư vấn các ngành: Hệ thống điện, Năng lượng tái tạo, Tự động hóa và Công nghệ thông tin. Đây đều là những lĩnh vực được đánh giá có nhu cầu nhân lực lớn trong giai đoạn phát triển mới của ngành năng lượng.

Ông Trịnh Văn Toàn cho biết thêm, sinh viên được định hướng đào tạo gắn với thực tiễn thông qua mô hình “học thật - làm thật - sáng tạo thật”, đồng thời tăng cường kết nối doanh nghiệp nhằm mở rộng cơ hội việc làm sau tốt nghiệp.

Bên cạnh tư vấn ngành học, nhà trường cũng cung cấp thông tin về phương thức xét tuyển, hệ thống khảo sát trực tuyến và các chương trình đào tạo phục vụ xu hướng chuyển đổi năng lượng và chuyển đổi số.

Chia sẻ tại ngày hội, Phạm Nhật Minh (học sinh Trường THPT Mỹ Đình) cho biết, sau khi được tư vấn về ngành Công nghệ thông tin, em hiểu rõ hơn về đặc thù ngành học và định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Còn với Nguyễn Xuân Bách (học sinh Trường THPT Nguyễn Tất Thành) cho rằng, hoạt động tư vấn giúp em có thêm góc nhìn thực tế về nhóm ngành kinh tế và Quản trị kinh doanh của trường.