Hà Nội sẵn sàng để Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra đạt kết quả cao

SVVN - Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà, kỳ thi đang đến rất gần, vì vậy tất cả các khâu, các địa điểm, các nhân sự đều phải quán triệt, rà soát, thận trọng. Với tính chất quan trọng của kỳ thi, TP. Hà Nội sẵn sàng, chủ động các phương án, triển khai kỹ lưỡng, trách nhiệm để kỳ thi diễn ra đạt kết quả cao, đúng Quy chế và quy định của pháp luật.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn công tác số 1, Ban Chỉ đạo cấp Quốc gia, Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 đã lưu ý với TP. Hà Nội về các nội dung phương án đảm bảo an ninh, an toàn tại điểm thi, điểm in sao, điểm chấm thi; rà soát, phòng chống nguy cơ sử dụng thiết bị cao gian lận trong kỳ thi; tập huấn đội ngũ nhân sự tham gia các khâu của kỳ thi; công tác thanh tra, kiểm tra kỳ thi; công tác hỗ trợ thí sinh, đặc biệt là các thí sinh yếu thế, khuyết tật, đảm bảo quyền lợi cho của học sinh; xây dựng các phương án xử lý tình huống bất thường xảy ra.

Nhấn mạnh vai trò công tác truyền thông về kỳ thi, Vụ trưởng Vụ Giáo dục (Ban Tuyên giáo T.Ư) Lê Huy Nam nhận định: Trong thời gian qua, Hà Nội đã phối hợp với Ban Tuyên giáo T.Ư thực hiện tốt công tác truyền thông, tuyên truyền về kỳ thi. Tuy nhiên, từ nay đến khi kỳ thi diễn ra, cần đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông. “Truyền thông không chỉ cho thí sinh dự thi, cán bộ thực hiện công tác thi mà cần cả sự đồng thuận của phụ huynh học sinh và toàn xã hội để Kỳ thi được tổ chức đảm bảo an toàn tuyệt đối, theo đúng quy định, Quy chế của Kỳ thi”, ông Lê Huy Nam nói.

Kiểm tra thực tế và qua báo cáo của thành phố, Thứ trưởng Bộ GD - ĐT Phạm Ngọc Thưởng đánh giá cao sự chủ động của TP. Hà Nội trong việc chỉ đạo quyết liệt, vào cuộc của tất cả các sở, ban, ngành liên quan để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024. Tuy số lượng thí sinh dự thi đông, lực lượng tham gia tổ chức kỳ thi lớn nhưng các khâu của kỳ thi được TP. Hà Nội thực hiện bài bản, nghiêm túc.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng mong rằng, với kết quả đạt được của những năm qua, của nhiều kỳ thi, TP. Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy, chủ động, khẩn trương, quyết liệt, rõ vai, rõ việc trong công tác chỉ đạo trong việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Nhấn mạnh vai trò, tính nghiêm túc, bảo mật của kỳ thi, Thứ trưởng lưu ý, tất cả mọi chủ thể tham gia kỳ thi đều phải được tập huấn; tập huấn ở tất cả các khâu để bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối, tránh xảy ra sai sót ở bất kỳ khâu nào kỳ thi.

Thứ trưởng - Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia cũng lưu ý với Ban Chỉ đạo thi TP. Hà Nội về công tác phối hợp với các sở, ban, ngành. Phối hợp phải nhịp nhàng, chặt chẽ, hiệu quả, thông suốt cho cả kỳ thi.

“Để kỳ thi đạt kết quả cao, công tác chuẩn bị phải hết sức chu đáo, kỹ lưỡng, thực hiện đúng quy định, Quy chế kỳ thi. Ngoài ra, công tác truyền thông phải theo đúng tinh thần chủ động, kịp thời, khách quan, chính xác”, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng lưu ý.

Tiếp thu các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc và những lưu ý của Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Quốc gia, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh, kỳ thi đang đến rất gần, vì vậy tất cả các khâu, các địa điểm, các nhân sự đều phải quán triệt, rà soát, thận trọng. Với tính chất quan trọng của kỳ thi, TP. Hà Nội sẵn sàng, chủ động các phương án, triển khai kỹ lưỡng, trách nhiệm để kỳ thi diễn ra đạt kết quả cao, đúng Quy chế và quy định của pháp luật.