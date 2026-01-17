Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Hoa Học trò

Chuyên mục
Đoàn - Hội
Sống trẻ
Giáo dục
Góc nhìn
Yêu
Giải trí
Gương mặt sinh viên
Công nghệ
Video
Sống tích cực
Mua - Bán
Cần biết
Các trang khác Tiền Phong Online Hoa Học Trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Hàn Quốc thắt chặt thêm quy định về thiết bị điện tử mang trong hành lý xách tay và ký gửi

Tuệ Nghi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Hàn Quốc đang siết chặt các quy định đối với các thiết bị dùng pin sưởi ấm trên máy bay, hay còn gọi là Battery-heated gadgets, cấm hầu hết các dụng cụ làm tóc không dây và các thiết bị tương tự trong cả hành lý xách tay lẫn ký gửi, do lo ngại ngày càng tăng về nguy cơ cháy pin lithium-ion trên máy bay.

Battery-heated gadgets (thiết bị có pin sưởi ấm) là các thiết bị điện tử sử dụng pin sạc để tạo ra nhiệt, phục vụ các mục đích như giữ ấm cơ thể, sưởi ấm đồ vật, hoặc làm nóng các bộ phận của thiết bị, bao gồm găng tay, tất, bình nước, áo khoác, miếng dán sưởi..., được cung cấp năng lượng bởi pin lithium-ion nhỏ gọn, mang lại sự tiện lợi và di động.

Vấn đề này lại thu hút sự chú ý, sau khi du khách người Úc Ellie Tran buộc phải bỏ lại chiếc máy duỗi tóc không dây trị giá khoảng 500.000 won (399 đô la Mỹ) tại sân bay quốc tế Incheon, trước khi lên máy bay về Sydney.

Tran nói với tờ Daily Mail của Anh rằng, cô đã ký gửi cùng một loại máy này nhiều lần mà không gặp sự cố nào và thậm chí đã mang nó lên máy bay đến Hàn Quốc, nhưng khi xuống máy bay, cô lại được thông báo rằng, phải bỏ lại nó. Thiết bị này có pin lithium-ion tích hợp không thể tháo rời, điều mà các nhân viên an ninh cảnh báo là nguy cơ gây cháy.

9a72314b-be29-4bc5-ae09-d953c6d80df8.jpg
Thông tin về việc mang theo pin dự phòng lên máy bay được hiển thị tại sảnh khởi hành của Sân bay Quốc tế Incheon.

Các hãng hàng không Hàn Quốc hiện cấm mang theo máy duỗi tóc không dây, máy uốn tóc, bàn là cầm tay và máy sưởi tay sạc điện có pin không thể tháo rời trong cả khoang hành khách và hành lý ký gửi trên tất cả các tuyến bay.

Việc siết chặt quy định không chỉ giới hạn ở các dụng cụ làm tóc. Các nhân viên an ninh tại Incheon và các trung tâm hàng không lớn khác của Hàn Quốc đang ngày càng kiểm tra kỹ lưỡng nhiều thiết bị chạy bằng pin tạo ra nhiệt hoặc ánh sáng cường độ cao.

Ngoại lệ duy nhất là các thiết bị có pin có thể tháo rời hoặc ngắt kết nối hoàn toàn bằng công tắc chế độ máy bay hoặc chế độ sẵn sàng bay, công tắc này sẽ ngắt nguồn điện đến bộ phận làm nóng.

Những quy định này phản ánh hướng dẫn về hàng hóa nguy hiểm của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), trong đó khuyến khích kiểm soát chặt chẽ các thiết bị chạy bằng pin lithium đang hoạt động vì hệ thống dập lửa trong khoang hàng khó có thể khống chế được đám cháy pin.

Các nhà chức trách cho biết, việc siết chặt quy định này diễn ra sau một loạt sự cố liên quan đến cháy pin trên hoặc gần máy bay của Hàn Quốc.

Sau một loạt sự cố kể từ tháng 3/2025, hành khách ngày càng được khuyến cáo nên để pin dự phòng và thuốc lá điện tử trong túi đựng chuyên dụng và mang theo người, thay vì để trong khoang hành lý phía trên, để đảm bảo phản ứng nhanh chóng trong trường hợp hỏa hoạn. Việc sạc pin dự phòng trong suốt chuyến bay cũng bị hạn chế nghiêm ngặt.

Hướng dẫn của sân bay Incheon cũng nhấn mạnh rằng, pin lithium có công suất trên 160 watt-giờ bị cấm, và ngay cả các pin dự phòng nhỏ hơn cũng chỉ được phép mang lên cabin theo giới hạn cụ thể của hãng hàng không.

Động thái này đưa Hàn Quốc đi cùng hướng với Nhật Bản, nơi các cơ quan quản lý đã cấm các dụng cụ làm tóc không dây có pin không thể tháo rời khỏi cả khoang hành khách và khoang hành lý ký gửi. Hoa Kỳ và các nước châu Âu cũng hạn chế các vật dụng này, chỉ được phép mang trong hành lý xách tay với vỏ bảo vệ bắt buộc và khóa chống kích hoạt.

5dc255c1-d195-41cb-b929-fed7b308c83e.jpg
Một nhân viên của hãng hàng không Asiana Airlines phát thẻ "Không có pin" cho hành khách tại quầy làm thủ tục của hãng ở Nhà ga số 2, Sân bay Quốc tế Incheon. Trước việc du khách không nhất thiết phải vứt bỏ những thiết bị đắt tiền của mình, từ năm 2017, sân bay Incheon đã vận hành một quầy "lưu trữ và chuyển phát nhanh" gần khu vực kiểm tra an ninh, nơi hành khách có thể cất giữ đồ dùng cho đến chuyến đi tiếp theo hoặc gửi chúng đến một địa chỉ ở Hàn Quốc thay vì vứt bỏ, mặc dù các sản phẩm dùng pin không thể gửi bằng đường hàng không ra nước ngoài.
Tuệ Nghi
#Quy định về thiết bị điện tử trên máy bay #Hạn chế dụng cụ làm tóc có pin không tháo rời #Chính sách kiểm soát pin lithium-ion #Nguy cơ cháy pin và an toàn hàng không #Hướng dẫn vận chuyển pin dự phòng và thuốc lá điện tử #Ảnh hưởng của các sự cố cháy pin trên máy bay #Chính sách quốc tế về thiết bị sử dụng pin nhiệt #Dịch vụ lưu trữ thiết bị dùng pin tại sân bay Incheon

Xem thêm

Cùng chuyên mục