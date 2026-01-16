Dàn diễn viên 1988 tái hợp

Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Hoa Học trò

SVO - Ra Mi Ran và Go Kyung Pyo hiện đang đàm phán để tham gia đóng chính trong bộ phim sắp ra mắt 'The Drug Rice Cake Shop', một phiên bản chuyển thể của Hàn Quốc từ bộ phim hài Pháp 'Paulette'.

Ngày 16/1, TenAsia đưa tin Ko Kyung Pyo hiện đang đàm phán để đóng vai nam chính trong phim Original Drug Rice Cake Shop. Đáp lại thông tin này, công ty quản lý CL&COMPANY của anh cho biết: “Anh ấy đã nhận được lời mời tham gia dự án và đang xem xét”.

Theo các nguồn tin, Ko Kyung Pyo được đề nghị vào vai Woo Ho Jae, một người đàn ông khoảng 30 tuổi vướng vào một vụ án liên quan đến ma túy. Cùng ngày, News1 cũng đưa tin Ra Mi Ran cũng đang thảo luận để tham gia bộ phim. Nữ diễn viên được đề nghị vào vai Ahn Bok Ja, chủ một tiệm bánh gạo, mặc dù công ty quản lý của cô vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức.

1988.jpg

Original Drug Rice Cake Shop dựa trên bộ phim Pháp Paulette. Bộ phim gốc kể về một người phụ nữ từng làm thợ làm bánh và cuối cùng vướng vào đường dây buôn bán ma túy, sau khi chứng kiến ​​một vụ giao dịch ma túy. Cô tiếp cận một tổ chức ma túy và đề nghị bán ma túy để đổi lấy một phần lợi nhuận. Trong khi bộ phim gốc tập trung vào bánh mì và ma túy, phiên bản chuyển thể của Hàn Quốc sẽ tái hiện câu chuyện với bánh gạo và ma túy. Việc quay phim dự kiến ​​diễn ra từ cuối tháng Hai đến đầu tháng Năm.

Tuệ Nghi
