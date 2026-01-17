Sự trở lại của BTS và cuộc chiến về chỗ ở

SVO - Buổi concert trở lại đầy đủ của nhóm BTS tại Busan vẫn còn vài tháng nữa mới diễn ra, nhưng giá khách sạn tại thành phố cảng phía Đông Nam này đã tăng vọt, làm dấy lên sự phẫn nộ về tình trạng 'chặt chém' giá phòng mỗi khi các sự kiện lớn diễn ra.

BTS trở lại đem theo 'sang chấn' về giá phòng khách sạn

Một số cơ sở lưu trú được cho là đã tăng giá lên đến 10 lần, có nơi tăng gấp 20 - 30 lần và thậm chí yêu cầu khách đã đặt phòng trước đó hủy đặt phòng để họ có thể bán lại với giá cao hơn. Ngày 17/1, Busan thông báo sẽ triển khai "hệ thống báo cáo QR về việc tăng giá quá mức" để chấn chỉnh tình trạng này trên thị trường lưu trú trong thời gian diễn ra các concert thuộc BTS World Tour Busan. Biện pháp này được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Lee Jae Myung lên án việc tăng giá quá cao của một số cơ sở là "sự chuyên chế độc ác" và ra lệnh phải có phản ứng mạnh mẽ. Khi du khách quét mã QR để báo cáo thiệt hại, thông tin sẽ được chuyển ngay lập tức đến chính quyền địa phương có liên quan, thông qua Tổ chức Du lịch Hàn Quốc. Thành phố đã phân phát các nhãn dán và áp phích quảng cáo cho các cơ sở lưu trú và cũng đang cung cấp hướng dẫn về cách sử dụng dịch vụ thông qua trang web và mạng xã hội của mình. Đặc biệt, Chính quyền thành phố Busan dự kiến ​​sẽ thành lập một đội kiểm tra chung với các quận và huyện bắt đầu từ tuần tới để tiến hành kiểm tra thực địa chuyên sâu và các hoạt động giáo dục, tập trung vào các cơ sở đã nhận được báo cáo. Các cơ sở bị phát hiện có hành vi không công bằng, chẳng hạn như thu phí quá cao hoặc đơn phương hủy đặt phòng, sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt hiệu quả, bao gồm cả việc có thể bị ảnh hưởng tiêu cực trong xếp hạng khách sạn trong tương lai.

Nhóm nhạc sẽ trở lại với đầy đủ thành viên, lần đầu tiên kể từ khi tất cả các thành viên hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc, bắt đầu chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới quy mô lớn tại Sân vận động Goyang vào ngày 9/4, trước khi dừng chân tại Bắc Mỹ, châu Âu, Nam Mỹ và châu Á. Trong khi đó, truyền thông quốc tế vẫn tiếp tục quan tâm đến tiêu đề album mới của nhóm, Arirang, sẽ được phát hành vào ngày 20/3: "BTS luôn đặt bản sắc Hàn Quốc làm trọng tâm trong âm nhạc của họ. Tiêu đề album Arirang tượng trưng cho sự trở về cội nguồn sau một thời gian gián đoạn và tiếp nối sứ mệnh quảng bá văn hóa Hàn Quốc ra thế giới".

Sân vận động chính Busan Asiad, nơi BTS tổ chức concert solo vào tháng 10/2022.

Busan là địa điểm tổ chức concert duy nhất trong nước, ngoài Seoul, với các buổi diễn dự kiến ​​vào ngày 12 và 13/6, trong đó, ngày 13 trùng với kỷ niệm ngày ra mắt của BTS và là dịp trở về quê hương của hai thành viên Jimin và Jung Kook, những người sinh ra ở Busan, càng làm tăng thêm nhu cầu từ cả ARMY trong nước và quốc tế, cộng đồng người hâm mộ chính thức của nhóm.

Tính đến 16/1, trên các nền tảng đặt phòng địa phương, nhiều khách sạn tại các khu du lịch trọng điểm như Haeundae, Gwangalli và Gijang đã hết phòng, chỉ vài giờ sau khi lịch trình được công bố. Giá phòng còn lại tăng vọt: Một phòng khách sạn năm sao giá khoảng 330.000 won (224 đôla Mỹ)/ đêm vào tuần trước hiện đang niêm yết giá hơn 1 triệu won (khoảng gần 18 triệu đồng), trong thời gian diễn ra concert, trong khi một khách sạn tầm trung ở Dongnae có giá 68.000 won vào ngày 10/6 hiện có giá 769.000 won vào ngày 12 và 13/6.

Các chỗ ở giá rẻ cũng không ngoại lệ. Một nhà nghỉ ở quận Busanjin thường tính giá khoảng 60.000 đến 90.000 won (khoảng hơn 60 đôla Mỹ)/đêm đã tăng giá lên trên 500.000 won (khoảng gần 340 đôla Mỹ), nghĩa là gấp khoảng gần 9 lần vào những ngày diễn ra concert. Trên các cộng đồng trực tuyến, người hâm mộ đã chia sẻ ảnh chụp màn hình tin nhắn từ các nhà điều hành tour, trong đó nêu rõ "yêu cầu của concert BTS" và kêu gọi khách hủy đặt phòng.

Ước tính, tối thiểu 110.000 người sẽ đến thành phố để xem sự kiện này. Địa điểm tổ chức hòa nhạc sẽ có sức chứa miễn phí cho 100.000 người, đồng thời cũng được phát trực tiếp qua màn hình khổng lồ tại bãi đậu xe ngoài trời của nhà ga quốc tế cảng Busan cho thêm 10.000 khán giả khác. Tuy nhiên, vị trí xa xôi của địa điểm tổ chức hòa nhạc đặc biệt này đã làm tăng nhu cầu về chỗ ở. Sân khấu sẽ được dựng trên một khu đất trống trước đây là nhà máy sản xuất thủy tinh, cách sân bay Gimhae 38 km, cách ga Busan 38 km và cách ga Ulsan 51 km (nơi có tàu KTX). Do đó, những người muốn tham dự buổi hòa nhạc rất có thể sẽ cần phải ở lại một đêm trước hoặc sau sự kiện và giá chỗ ở đã tăng vọt.

Một người dùng mạng đã chia sẻ trên mạng rằng, các chỗ ở gần địa điểm tổ chức đang tính phí từ 5 triệu won (khoảng 3.725 đôla Mỹ) đến 10 triệu won cho hai đêm lưu trú vào khoảng thời gian diễn ra buổi hòa nhạc. Mức giá này cao gấp 20 đến 30 lần giá phòng trung bình của khách sạn cho hai đêm vào tháng Chín (kỳ nghỉ lễ Chuseok), vốn thường có giá khoảng 300.000 won. Một nhà nghỉ nằm cách địa điểm tổ chức hòa nhạc đặc biệt 10 km có giá 615.000 won (458 đôla)/đêm, cao hơn gấp mười lần so với giá phòng trung bình là 65.000 won (48 đôla).

Các nền tảng đặt phòng di động, bao gồm cả Yanolja, cho thấy hầu hết các chỗ ở xung quanh địa điểm tổ chức hòa nhạc đặc biệt ở huyện Ilgwang đều đã kín chỗ vào thời điểm diễn ra buổi hòa nhạc. Một phòng đôi cao cấp tại một khách sạn ba sao ở Haeundae, cách địa điểm tổ chức hòa nhạc 20 km, có giá hơn 3 triệu won vào đêm diễn ra buổi hòa nhạc. Trong kỳ nghỉ lễ Chuseok vào tháng Chín, cùng một phòng đó có giá khoảng 110.000 won, trong khi phòng đắt nhất có giá khoảng 200.000 won.

Trên mạng xã hội và các cộng đồng trực tuyến, nhiều người dùng Internet đã chia sẻ kinh nghiệm của họ về việc bị hủy đặt phòng và được yêu cầu đặt lại với giá cao hơn đáng kể. Trước tình trạng giá cả leo thang, một số người hâm mộ BTS đã gửi đơn khiếu nại lên Chính quyền thành phố Busan và Ủy ban Thương mại Công bằng.

Một số người hâm mộ khác đã chia sẻ thông tin về các lựa chọn chỗ ở thay thế tại các thành phố lân cận Ulsan và Changwon, nơi các khách sạn không tăng giá giống như ở Busan. Một số người đề xuất thuê xe buýt du lịch khứ hồi giữa địa điểm tổ chức concert và Seoul hoặc Incheon để tránh chi phí lưu trú đắt đỏ.

Đối với nhiều người, sự việc này gợi lên cảm giác quen thuộc

Năm 2022, khi nhóm nhạc BTS tổ chức buổi hòa nhạc miễn phí tại Busan để ủng hộ thành phố đăng cai Triển lãm Thế giới 2030, một số khách sạn gần địa điểm tổ chức sự kiện đã bị phát hiện tính giá cao gấp 20 đến 30 lần so với giá thông thường, với một đêm nghỉ thường có giá khoảng 300.000 won tăng vọt lên tới 7,5 triệu won. Những tranh cãi tương tự gần như xuất hiện hằng năm xung quanh Lễ hội Pháo hoa Busan, khi khách hàng báo cáo về việc hủy đặt phòng đột ngột hoặc yêu cầu thanh toán thêm vào phút cuối.

Chính phủ Hàn Quốc đã lưu tâm đến vấn đề này. Năm ngoái, Tổng thống Lee Jae Myung đã yêu cầu các quan chức đưa ra các biện pháp chống lại việc tăng giá quá mức đối với khách du lịch, cảnh báo rằng những hành vi như vậy làm tổn hại đến du lịch khu vực và hình ảnh của đất nước.

Tuy nhiên, các quan chức thành phố cho biết, họ vẫn bị hạn chế rất nhiều, vì luật hiện hành cho phép các khách sạn và nhà nghỉ tự do định giá, khiến việc xử phạt các cơ sở chỉ vì tăng giá trong thời điểm nhu cầu cao điểm trở nên khó khăn. Chính quyền chỉ có thể can thiệp khi các nhà điều hành đơn phương hủy các phòng đặt đã được xác nhận hoặc ép buộc khách trả thêm phí, điều này có thể dẫn đến các biện pháp xử phạt hành chính.

Trong khi đó, thành phố dự định sẽ một lần nữa cử các quan chức và nhân viên hiệp hội du lịch đến các cụm cơ sở lưu trú để tiến hành hướng dẫn trực tiếp và các chiến dịch "thuyết phục bằng đạo đức" nhằm kêu gọi định giá hợp lý.