Hàng trăm xe máy của sinh viên phơi nắng dưới trời 40 độ, nỗi ám ảnh giờ tan học

Lê Vượng - Nguyễn Sơn

SVO - Sáng 25/5, nhiệt độ tại Thủ đô Hà Nội tiếp tục duy trì ở mức 38 đến 40 độ C, nhiệt độ cảm nhận thực tế có thể vượt ngưỡng này. Theo ghi nhận của phóng viên Sinh Viên Việt Nam, do tình trạng quá tải tại các bãi giữ xe có mái che, hàng trăm phương tiện của sinh viên phải phơi dưới nắng nóng nhiều giờ liền, trở thành nỗi ám ảnh của các bạn trẻ mỗi khi tan học.

Ghi nhận vào lúc 9h30 phút sáng tại khu vực gửi xe trong khuôn viên Đại học Quốc gia Hà Nội, hàng trăm chiếc xe máy phải đỗ dưới ánh nắng trực tiếp. Mặc dù nhiều xe đã được tận dụng xếp dưới những gốc cây lớn, số lượng phương tiện chịu nắng gắt vẫn rất đông do hết chỗ trong khu vực có mái che.
Khi sử dụng nhiệt kế đo trực tiếp trên bề mặt yên xe phơi nắng, mức nhiệt nhanh chóng vượt ngưỡng kịch khung trên 50 độ C. Nhiều khu vực, nắng nóng chiếu thẳng vào bộ phận lốp xe.
Tại một bãi gửi xe khác thuộc Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, tình trạng tương tự cũng diễn ra. Khi ra về, nhiều sinh viên phải "xuýt xoa" vì yên xe quá nóng. Để đối phó, các bạn buộc phải kê thêm lớp áo chống nắng dưới yên, trùm áo lên đầu xe hoặc dùng khăn ướt lau thật kỹ để giảm nhiệt trước khi ngồi.
Ghi nhận lúc 11 h sáng tại bãi gửi xe Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (ngõ 129 Trần Phú), nhiệt kế nhanh chóng đạt 50 độ C chỉ trong 1 phút. V. A. (năm thứ nhất, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội) chia sẻ: “Mình thường có thói quen để xe dưới mái che để phòng xịt lốp, nhưng gần đây phải để ngoài trời. Cảm giác thực sự như đang bị nóng chảy, nhất là khi chạm vào các chi tiết mạ kim loại trên xe thì như bị bỏng”. V. A. cũng cho biết thêm, do hầm gửi xe của trường đôi lúc quá tải và khu vực ngoài trời tiện thanh toán chuyển khoản nên nhiều người vẫn lựa chọn gửi tại đây.
Khuôn viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội cũng ghi nhận khu vực để xe dưới trời nắng.
Đáng chú ý, ở một số bãi gửi xe, dù lực lượng bảo vệ đã nhắc nhở di chuyển xe vào bóng mát, nhiều sinh viên vẫn để bên ngoài vì tâm lý tiện lấy xe khi ra về.
Việc thường xuyên để xe máy dưới nền nhiệt mặt đường có lúc lên tới 60 độ C tiềm ẩn nhiều rủi ro hư hỏng. Thông tin cảnh báo của các hãng xe máy, để xe lâu dưới trời nắng nóng, lốp xe dễ nứt hoặc nổ do áp suất không khí tăng; động cơ chịu áp lực nhiệt lớn dễ hỏng linh kiện; lớp sơn và vỏ nhựa nhanh giòn, vỡ, xỉn màu. Đặc biệt, thói quen để cục sạc dự phòng, bật lửa, nước có ga trong cốp xe dầm nắng thời gian dài có nguy cơ gây cháy nổ rất cao.
Một sinh viên hỏng xe ngay tại bãi gửi xe. Xe máy là tài sản có giá trị lớn đối với mỗi sinh viên. Bên cạnh việc chờ đợi các trường đại học nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất bãi đỗ, các bạn sinh viên cũng cần chủ động tìm nơi gửi xe hợp lý. Các bạn nên chuẩn bị sẵn áo mưa, tấm lót cách nhiệt hoặc các giải pháp che chắn để bảo vệ phương tiện của mình trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm.

