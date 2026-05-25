Ý tưởng khởi nghiệp gắn với phát triển bền vững của sinh viên TP. Hồ Chí Minh

SVO - Tại vòng Chung kết cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp 'SHAPE 2026' vừa diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên TP. HCM, 12 dự án của sinh viên đã được Hội đồng Giám khảo đánh giá là những ý tưởng có tiềm năng phát triển trong thực tế và mang đậm tính nhân văn.

Vòng Chung kết quy tụ sinh viên nhiều trường đại học trên địa bàn thành phố (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học RMIT, Trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Trường Đại học Kinh tế, Đại học FPT và Đại học Western Sydney Việt Nam), với 12 dự án tham dự, lần lượt gồm: ‘SAE Y’, ‘Chạm Việt’, ‘Hue: Craft Master’, ‘GoodViet’, ‘Thẻ y tế thông minh cá nhân’, ‘Vesta Ritual - Healing từ di sản bị lãng quên’, ‘Senlution - Sản phẩm tấm phủ kính xe hơi và giấy dán tường’, ‘SOM - Giày da thảo mộc’, ‘Hệ sinh thái Pet&Safe’, ‘Đa dạng hóa các chế phẩm sinh học từ đu đủ’, ‘CO-MAP’ và ‘Hồi sử”.

Nổi bật tại vòng Chung kết, dự án ‘Senlution’ - sản phẩm tấm phủ kính xe hơi và giấy dán tường từ thân sen đã được Hội đồng Giám khảo đánh giá cao nhờ tính thực tế của ý tưởng. Bản mẫu của tấm phủ kính được sử dụng từ lớp lõi thân sen già kết hợp nền keo sinh học, để tạo khung vững chắc, lớp bề mặt là bột thân sen non giúp tăng tính thẩm mỹ. Qua thử nghiệm ban đầu, sản phẩm cho thấy, tấm phủ Senlution vẫn duy trì mức nhiệt cực kỳ ổn định ở 41.5°C, sau 2 tiếng phơi dưới thời tiết nắng nóng.

Đinh Thụy Thùy Linh thuyết phục Hội đồng Giám khảo bằng những số liệu thực tế về khả năng cách nhiệt của tấm phủ 'Senlution'.

Chia sẻ về lý do thực hiện, Đinh Thụy Thùy Linh (năm thứ nhất, ngành Ngôn ngữ Anh, Trường ĐH KHXH&NV) - chủ nhiệm dự án ‘Senlution’ bộc bạch: “Ý tưởng làm sản phẩm này đơn giản xuất phát từ việc em rất thích hoa sen. Khi nhận thấy phần thân sen vẫn chưa được tận dụng triệt để và thường bị bỏ phí, em đã quyết định bắt tay vào nghiên cứu và thực hiện”.

Chung cuộc, dự án ‘Senlution - Sản phẩm tấm phủ kính xe hơi và giấy dán tường’ đoạt giải Nhất. Giải Nhì thuộc về dự án ‘Đa dạng hóa các chế phẩm sinh học từ đu đủ’. Giải Ba thuộc về hai dự án ‘GoodViet’ và ‘CO-MAP’. Dự án ‘Chạm Việt’ đoạt giải Dự án vì cộng đồng.

Anh Phan Duy Minh Hoàng - Đại diện Hội đồng Giám khảo đưa ra những định hướng thiết thực, giúp sinh viên cân bằng giữa lý tưởng nhân văn và hiệu quả kinh tế.

Ông Phan Duy Minh Hoàng, đại diện Hội đồng Giám khảo đánh giá, các ý tưởng của các bạn sinh viên rất sáng tạo và đậm tính nhân văn. Ông cho rằng, các ý tưởng khởi nghiệp chính là những viên gạch đầu tiên cho hành trình làm chủ của các bạn trẻ, tuy nhiên cần được bồi dưỡng thêm để có thể mang lại hiệu quả kinh tế.

12 đội thi xuất sắc tranh tài tại Vòng Chung kết 'SHAPE 2026'.

Cuộc thi do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP. HCM) tổ chức. Đặc biệt, 12 dự án xuất sắc nhất sẽ được trưng bày, quảng bá sản phẩm tại Không gian Ý tưởng khởi nghiệp nằm trong khuôn khổ Ngày hội Tuyển dụng “USSH Job Fair”, diễn ra vào ngày 30/5/2026.