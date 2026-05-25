Sinh viên TP. HCM tham gia hỗ trợ kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 2

SVO - Kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) năm 2026, đợt 2, do ĐHQG TP. HCM tổ chức, đã diễn ra trên quy mô lớn, với 64 đơn vị tại 15 tỉnh, thành phố. Tại Khu đô thị Đại học Quốc gia (phường Linh Xuân, TP. HCM) - nơi bố trí 6 điểm thi, đã có hơn 100 tình nguyện viên được huy động để hỗ trợ, tiếp sức cho các sĩ tử tham dự kỳ thi trong sáng 24/5.

Các bạn tình nguyện viên (TNV) hầu hết đều là sinh viên đang theo học tại các Trường đại học trên địa bàn thành phố. TNV có mặt từ lúc 5h15 tại địa điểm được phân công trực, hướng dẫn đường đi tại Khu đô thị Đại học Quốc gia TP. HCM để thí sinh và phụ huynh đến cụm thi kịp thời, hỗ trợ công tác an ninh trật tự, nhắc nhở phụ huynh giữ gìn vệ sinh trước cổng trường. Bên trong các điểm thi, TNV hỗ trợ kiểm tra giấy tờ, giúp thí sinh tìm phòng thi, thí sinh đi muộn.

Nhóm sinh viên tình nguyện trực tại ngã rẽ Marie Curie - Lê Quý Đôn.

Là một TNV có kinh nghiệm, đã tham gia hỗ trợ lần thứ 3, Nguyễn Cao Hạ Vy (năm thứ hai, ngành Xã hội học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) chia sẻ: “Ban đầu, mình có hơi lo lắng vì thời tiết hôm nay khá âm u nhưng rất may là bây giờ đã nắng lên. Mình cũng từng là thí sinh nên hiểu rất rõ sự căng thẳng của các bạn học sinh trước giờ thi. Nhiều khi, nơi các bạn thi không phải là nơi các bạn sống nên có thể sẽ cảm thấy lạ lẫm, nhiều bạn bị lạc đường. Vì vậy, mình muốn được giúp đỡ, động viên tinh thần để các bạn có thể đi thi suôn sẻ, đến đúng nơi, đúng giờ, giữ được bình tĩnh và tự tin hơn khi làm bài”.

Tình nguyện viên kiểm tra giấy tờ thi của thí sinh tại điểm thi Trường Đại học Bách khoa.

Nhiều phụ huynh bày tỏ sự vui vẻ và hài lòng khi đánh giá về thái độ và tác phong làm việc của các bạn TNV. Cô Nguyễn Thị Liệu (phường An Phú Đông, TP. HCM) đưa con đi dự thi tại đơn vị Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, kể lại: “Hai mẹ con tôi đi từ rất sớm để tránh kẹt xe, lên đến đây thì các TNV rất nhiệt tình chỉ đường cho mẹ con tôi đến đúng điểm thi. Chỉ dẫn xong các bạn còn chúc con tôi thi tốt. Tôi và con đều cảm thấy rất vui và thoải mái. Tôi còn thấy một số trường hợp thí sinh đi muộn được các bạn TNV hướng dẫn tận tình và chu đáo. Nói chung là các bạn đều rất năng động và nhiệt huyết”.

Nhóm sinh viên trực ở giao lộ Quảng trường Sáng tạo và đường Lê Quý Đôn hướng dẫn đường đi cho các bậc phụ huynh và học sinh tham dự kỳ thi.

Sinh viên trao đổi với phụ huynh thí sinh về các thông tin của kỳ thi ĐGNL đợt 2.

Sau buổi thi, Lê Phước Đăng Khoa (học sinh lớp 12, Trường THPT Nguyễn Trung Trực), thí sinh của kỳ thi ĐGNL cho biết: “Mình nhận được sự hỗ trợ của các anh chị TNV nên mình cảm thấy khá thoải mái và bình tĩnh trước giờ thi. Các anh, chị ai cũng nhiệt tình, sẵn sàng chỉ đường cho mình nếu mình hỏi địa điểm và phòng thi ở đâu. Nếu được thì trong tương lai, khi đã là sinh viên, mình cũng muốn tham gia tình nguyện hỗ trợ các em học sinh trong các kỳ thi quan trọng giống như anh, chị TNV ngày hôm nay vậy”.

Sinh viên hỗ trợ phụ huynh tại giao lộ Quảng trường Sáng tạo và đường Hàn Thuyên.

Thí sinh Lê Phước Đăng Khoa chia sẻ bạn cùng gia đình di chuyển từ Quận 12 (cũ) đến điểm thi tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn từ sáng sớm.

Sắp tới, nhiều sinh viên đang học tập tại các trường đại học, học viện, cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn TP. HCM tiếp tục tham gia chương trình “Tiếp sức mùa thi 2026”, góp phần tiếp thêm động lực, đồng hành cùng các bạn học sinh trước - trong - sau kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, diễn ra vào ngày 11 và 12/6.