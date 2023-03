Hành trình bén duyên với nghệ thuật của nàng mẫu ảnh quê Đồng Nai

SVVN - Thanh Hương hiện đang được biết đến là người mẫu ảnh, diễn viên và là một KOL. Bén duyên với nghệ thuật từ năm 19 tuổi, trước đó Thanh Hương từng làm rất nhiều công việc khác nhau, từ công nhân đến công việc văn phòng. Song, để có thể đạt được những thành công như thời điểm hiện tại, Thanh Hương đã phải nỗ lực trải qua nhiều khó khăn.

Vũ Thanh Hương (sinh năm 1998) sinh ra và lớn lên tại Đồng Nai. Với đam mê chụp ảnh và diễn xuất, công việc hiện tại của Thanh Hương đang là người mẫu ảnh, diễn viên và là một KOL tài năng cho nhiều thương hiệu lớn, nhỏ. Từng trải qua nhiều công việc khác nhau trước khi đến với nghệ thuật, Thanh Hương có được cho mình những trải nghiệm và bài học trân quý.

Thanh Hương chia sẻ: “Trước khi đến với công việc hiện tại, mình từng trải qua và làm rất nhiều nghề khác nhau, từ công nhân cho đến văn phòng. Là một người rất thích chụp ảnh, vậy nên vô tình trong một lần chụp ảnh giao lưu. Mình đã có một bộ ảnh có thể gọi là hot trên hội nhóm photo. Khi ấy là năm mình 19 tuổi và cũng từ đó mình bén duyên với nghệ thuật”.

Sau khi bước vào cuộc sống tự lập, Thanh Hương lựa chọn làm việc tại một công ty may ở Thành phố Hồ Chí Minh. Trở thành một người công nhân tuy có vất vả, nhưng đối với Hương khi ấy, công việc này cũng có đủ thu nhập để giúp cô bươn chải tại “thành phố hoa lệ” này. Sau, Thanh Hương chuyển làm công việc văn phòng. So với làm công nhân, công việc văn phòng nhàn hơn rất nhiều. Tuy nhiên, vốn là một người thích đi đây đó, giao lưu, gặp gỡ mọi người, cùng ý chí cầu tiến của bản thân. Thanh Hương không cho phép mình chỉ giậm chân tại chỗ. Luôn cố gắng không ngừng nghỉ, thử sức và tìm kiếm đam mê, Thanh Hương đến với nghệ thuật và phát triển cũng từ đó.

Dành niềm đam mê lớn cho nghề người mẫu ảnh, thời gian đầu, Thanh Hương đã mất rất nhiều thời gian để xây dựng hình ảnh và bản thân ngày càng tốt hơn, mới mẻ hơn nhưng vẫn giữ được nét riêng của bản thân mình. Cô bạn cũng cho biết: “Nghề nào cũng có những khó khăn riêng. Thay vì làm công việc văn phòng chỉ làm 8 tiếng, mệt mỏi với những con số. Thì người mẫu ảnh phải dậy rất sớm, chuẩn bị makeup, trang phục để có một buổi chụp hình đẹp, chỉn chu. Kèm theo nắng mưa thất thường, đứng liên tục vài giờ dưới thời tiết khắc nghiệt khi chụp ngoại cảnh. Không những vậy, việc makeup thường xuyên rất hại cho da và tóc, hay việc ăn uống không được đảm bảo cũng vậy. Riêng bản thân mình có khi làm cả ngày mà không kịp có thời gian ăn. Vậy nên, ngoài việc chăm sóc da, bản thân mình cũng phải chú ý giữ dáng để đảm bảo công việc một cách chuyên nghiệp nhất”.

Trải qua rất nhiều công việc, Thanh Hương nhận thấy rằng, mỗi công việc đều có những cái hay riêng, giúp bản thân Hương có thêm kinh nghiệm hơn trong môi trường làm việc sau này. Mỗi công việc đều giúp Hương học hỏi, tích luỹ thêm cho bản thân nhiều kỹ năng. Ước mơ của Hương sau này là sẽ có thể xây dựng được một thương hiệu váy cho riêng mình.

Và sau bao lần thất bại, khó khăn, có một câu nói mà Thanh Hương rất thích đó là: “Don't cry because it's over, smile because it happened”.