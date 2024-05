Hành trình chinh phục học bổng Chính phủ Trung Quốc của nam sinh mê học ngoại ngữ

SVVN - Chuẩn bị hồ sơ từ khi còn là sinh viên năm thứ nhất, Đoàn Đăng Khoa (trường ĐH Văn Lang) đã nhận được học bổng của Hội đồng học bổng Trung Quốc. Đây là một trong những học bổng có mức đãi ngộ tốt nhất dành cho du học sinh khi đến học tập và làm việc tại Trung Quốc.

Vốn là người thích học ngoại ngữ và khám phá những điều mới mẻ, sau khoảng thời gian dài đầu tư học tiếng Anh, Đăng Khoa quyết định rẽ hướng học thêm một ngôn ngữ khác. Để tìm ra thứ tiếng yêu thích của bản thân, Khoa đã thử học các ngôn ngữ như tiếng Hàn, tiếng Thái… nhưng rồi chỉ có tiếng Trung đủ thu hút Khoa: “Khi còn học lớp 12, trong khoảng thời gian học tiếng Trung, tình cờ đọc được những bài viết về học bổng Chính phủ Trung Quốc, mình tự tìm hiểu thêm thông tin về loại học bổng này. Sau khi kết thúc lớp 12, mình quyết định học chuyên ngành Tiếng Trung tại trường ĐH Văn Lang, với đam mê ‘xê dịch’ và thích khám phá điều mới, mình đã đặt mục tiêu đạt được học bổng này sau khi tốt nghiệp đại học. Và điều đó đã đến với mình”.

Để có được hồ sơ đẹp, ngay từ năm thứ nhất, khi mới bước vào giảng đường đại học, Khoa đã chăm chỉ học tập, đặt mục tiêu với từng môn học, kỳ học, năm học. Về tổng thời gian ứng tuyển học bổng, Khoa mất gần 8 tháng, từ tháng 9/2023 đến tháng 4/2024. Khi vừa kết thúc cuối năm thứ ba, Khoa đã bắt đầu lên kế hoạch ứng tuyển học bổng. Khoa mất gần 3 tháng để hoàn tất tất cả hồ sơ, từ việc thi chứng chỉ tiếng Trung, khám sức khỏe du học đến việc xin thư giới thiệu của các thầy cô.

"Sau đó, mình được phỏng vấn. Buổi phỏng vấn xoay quanh các câu hỏi liên quan đến ngành học của mình và hướng nghiên cứu khi mình học thạc sĩ. Sau một tháng kể từ ngày phỏng vấn, mình nhận tin đã trúng tuyển vòng trường và trường sẽ đề cử lên Chính phủ để họ xét duyệt vòng cuối cùng. Sau tất cả nỗ lực, vào ngày 30/4/2024, mình nhận tin hồ sơ của mình đủ điều kiện và Chính phủ Trung Quốc đồng ý cấp học bổng cho mình", Khoa cho biết thêm.

Tháng Chín tới đây, Đăng Khoa sẽ nhập học chính thức hệ thạc sĩ tại Trung Quốc. Khoa cho biết, anh sẽ theo đuổi ngành Giáo dục Hán ngữ quốc tế (Teaching Chinese to Speakers of Other Languages) bậc Thạc sĩ tại trường ĐH Ngoại ngữ Bắc Kinh.

Theo Đăng Khoa, để chinh phục được các học bổng, các bạn học sinh, sinh viên cần phải tin vào năng lực của bản thân và chuẩn bị mọi thứ thật sớm, vì có những loại giấy tờ mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị, có thể kéo dài đến vài tháng khiến cho bạn bị bỏ mất thời hạn nộp hồ sơ của trường. Ngoài ra, biểu hiện lúc phỏng vấn cũng là một trong những yếu tố giúp ứng cử viên ghi điểm với thầy cô tuyển sinh.

Học bổng do Hội đồng Học bổng Trung Quốc (tiếng Anh: China Scholarship Council, tên viết tắt: CSC) tuyển chọn là một trong những học bổng có mức đãi ngộ tốt nhất dành cho du học sinh khi đến học tập và làm việc tại Trung Quốc. Học bổng CSC cấp cho các sinh viên ưu tú trên thế giới có mong muốn học tập tại các trường đại học danh giá của Trung Quốc. Những đãi ngộ mà sinh viên nhận được gồm: Miễn học phí, miễn phí chỗ ở, miễn phí BHYT, và mỗi tháng sẽ được cấp sinh hoạt phí gần 500 đôla trong suốt quá trình theo học tại trường.