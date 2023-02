Hành trình chinh phục nghề người mẫu của chàng trai nghị lực xứ Huế chỉ học hết lớp 6

SVVN - Ben Nguyễn hiện đang được biết đến là một người mẫu trẻ có tên tuổi trong ngành thời trang, hoạt động chính tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy chỉ mới học hết lớp 6, từng trải qua nhiều công việc khác nhau, nhưng Ben Nguyễn đã khẳng định mình, liên tục được ghi nhận tài năng khi hai lần xuất hiện trên tạp chí thời trang Việt Nam, cùng nhiều thương hiệu nổi tiếng khác chỉ trong thời gian ngắn.

Ben Nguyễn tên thật là Nguyễn Văn Quốc Huy (sinh năm 2002) là một người con của xứ Huế. Hiện, cậu bạn đang được biết đến với vai trò là người mẫu, giành được nhiều sự ưu ái của các thương hiệu thời trang. Được biết, nghệ danh Ben Nguyễn được cậu bạn lựa chọn bởi nó gắn liền với tên gọi ở nhà từ thuở nhỏ, mang sự gắn kết, thân thiết và dễ gần. Từng hai lần xuất hiện trên Tạp chí thời trang L’OFFICIEL Vietnam, Ben Nguyễn đang ngày càng khẳng định được tên tuổi của bản thân.

Trải qua nhiều thăng trầm, hành trình để đến được với nghề người mẫu của Ben Nguyễn không hề dễ dàng. Do hoàn cảnh gia đình, cùng nhiều yếu tố khó khăn, Ben Nguyễn chỉ học hết năm lớp 6, sau đó nghỉ học và đi làm. Việc bước chân ra ngoài xã hội tự lập từ rất sớm, khiến Ben Nguyễn không tránh khỏi nhiều sự bỡ ngỡ và cả những nỗi sợ, sự tủi thân. Tuy nhiên, cậu bạn vẫn luôn mạnh mẽ vượt qua tất cả. Từng trải qua nhiều công việc khác nhau, từ năm 2019, Ben Nguyễn bắt đầu làm bếp tại Huế và đến năm 2022, cậu bạn đã quyết định rẽ hướng theo đuổi nghệ thuật.

Cơ duyên đến với nghề người mẫu của Ben Nguyễn cũng rất tự nhiên, trong khoảng thời gian làm công việc bếp chính tại Huế, Ben Nguyễn thường chụp ảnh với phong cách streetstyle đăng lên mạng xã hội và các hội nhóm thời trang. Lúc đó, cậu bạn chỉ xuất phát đăng lên để chia sẻ khoảnh khắc. Do có gu thẩm mỹ, cùng một phong cách riêng, Ben Nguyễn lọt vào “mắt xanh” của nhiều shop thời trang. Cậu bạn cũng nhận được nhiều sản phẩm gửi tặng, chụp feedback thời trang. Sau dần cảm thấy hứng thú, càng chụp lại càng cảm thấy thích công việc này, Ben Nguyễn dần bén duyên với nghề. Đến tháng 2/2022, cậu bạn quyết định từ bỏ hẳn công việc làm bếp, vào Sài Gòn lập nghiệp.

Do trước đó không được tiếp xúc nhiều với nghề người mẫu, vậy nên khoảng thời gian mới vào Sài Gòn, Ben Nguyễn vẫn chưa hoàn toàn hiểu “Nghề người mẫu là gì?” Hay “Thời trang là gì?”. Tuy nhiên, do muốn vượt qua vùng an toàn của bản thân, vì vậy Ben Nguyễn bắt đầu học hỏi, trau dồi và thử sức với nghề.

Ben Nguyễn chia sẻ: “Từ bỏ công việc ổn định lúc đó với mình là một sự liều lĩnh. Tuy nhiên, bản thân mình muốn vượt qua vùng an toàn của bản thân, đi nhiều, biết nhiều. Với số tiền ít ỏi và một chiếc xe máy, khoảng thời gian đầu vào Sài Gòn mình gặp rất nhiều khó khăn. Mới đầu chưa có việc làm, song có cũng chỉ là những job chụp ảnh feedback với giá 50.000 đồng/bộ. Vì vậy đã có lúc, mình phải quay lại làm bếp vài hôm để có tiền theo đuổi nghề. Có lúc, vừa làm phục vụ tạm, vừa kiếm job. Bản thân mình cũng chăm chỉ đi đăng ký, casting, tìm kiếm thêm cơ hội. May mắn sau đó, mình được một thương hiệu có tiếng liên hệ chụp ảnh studio. Đó cũng là lần đầu tiên mình được tiếp xúc với môi trường chuyên nghiệp, cũng nhờ vậy mà mọi người biết đến mình nhiều hơn”.

Từng là một người sống khép kín và ngại giao tiếp, có lẽ bởi lớn lên do thiếu tình cảm gia đình, cũng khiến Ben Nguyễn trở nên nội tâm hơn. Đã có những lúc, cậu bạn cảm thấy buồn, hối tiếc vì không được đi học như bạn bè. Tuy nhiên, bù lại Ben Nguyễn cảm thấy bản thân có được trải nghiệm nhiều hơn so với các bạn cùng trang lứa, thay đổi tính cách và ngày càng trưởng thành. Sau khoảng một năm làm người mẫu, Ben Nguyễn cảm thấy bản thân ngày càng trở nên tích cực và yêu nghề hơn.

Là một nam người mẫu chụp ảnh thời trang, vậy nên Ben Nguyễn không tránh khỏi gặp nhiều dị nghị, những góc nhìn tiêu cực từ mọi người. Tuy nhiên, cậu bạn cũng cho biết, điều đó không làm ảnh hưởng đến Ben, cũng như năng lượng tích cực, đam mê trong con người cậu bạn. Và trong tương lai, Ben Nguyễn mong rằng, bản thân không chỉ dừng lại ở trong nước, mà cậu bạn còn muốn thử sức vươn ra quốc tế, học hỏi và chứng minh năng lực của bản thân.