Hành trình khơi dậy cảm hứng, xóa bỏ rào cản giao tiếp của Quán quân Sinh viên Thế hệ mới 2024

SVVN - Lan Anh, hiện đang là sinh viên năm 4 ngành Ngôn ngữ Anh CLC tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Đồng sáng lập câu lạc bộ (CLB) Sign by Sign, Lan Anh đã cùng nhóm của mình vượt qua hàng loạt đối thủ xuất sắc để giành giải Quán quân tại cuộc thi Sinh viên Thế hệ mới 2024. Đằng sau thành công này là một hành trình đầy cảm hứng từ khi ấp ủ ý tưởng thành lập CLB đến việc dẫn dắt nó đi đến đỉnh cao.

Lan Anh chia sẻ rằng chính môi trường học tập năng động và sáng tạo đã thắp lên trong cô nguồn động lực mạnh mẽ tham gia vào các hoạt động nghiên cứu khoa học và sáng tạo đổi mới từ khi còn là sinh viên. Không chỉ từ bạn bè đồng trang lứa, mà còn từ sự tận tâm của các thầy cô – những người đã trở thành kim chỉ nam trên hành trình trưởng thành của cô. Cô khẳng định, nếu như trước đây, việc tham gia nghiên cứu khoa học hay đổi mới sáng tạo dường như là thử thách vượt tầm, thì giờ đây, dưới sự định hướng tận tâm và tư vấn từ các giảng viên, cô đã đủ tự tin để đặt những bước chân đầu tiên, mở lối cho hành trình thành công hiện tại.

Lan Anh đúc kết những giá trị mà bản thân gặt hái được sau các hoạt động trải nghiệm trong ba từ "3K": kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm. Đây không chỉ là những hành trang quý giá giúp cô trưởng thành hơn mỗi ngày, mà còn là "chìa khóa vàng" mở ra nhiều cánh cửa trong cuộc sống.

Đối với cô nàng, CLB Sign by Sign không đơn thuần là một ý tưởng, mà là nơi khởi nguồn cho những ước mơ lớn lao hơn, là sân chơi để cô và các thành viên cùng nhau hiện thực hóa những giá trị cộng đồng sâu sắc. Chinh phục ngôi vị Quán quân tại cuộc thi Sinh viên Thế hệ mới không chỉ là thành công cá nhân mà còn là minh chứng rõ nét nhất cho tầm nhìn và nỗ lực của cô cùng các cộng sự, mở ra nhiều cơ hội để phát triển mô hình này xa hơn nữa.

Bắc cầu kết nối cộng đồng bằng ngôn ngữ ký hiệu

Được thành lập với sứ mệnh đặc biệt, CLB Sign By Sign nhanh chóng khẳng định dấu ấn với những bước tiến đáng nể, có cơ hội lên sóng trên các chương trình như Sống mới (VTV1) và Café Sáng (VTV3). Sự phát triển mạnh mẽ ấy không chỉ là minh chứng cho sức hút mà còn phản ánh tâm huyết của các thành viên trong hành trình lan tỏa ngôn ngữ ký hiệu (NNKH).

Lan Anh chia sẻ, ý tưởng gắn bó với NNKH bắt đầu từ một trải nghiệm đầy ấn tượng khi tham gia hoạt động tại Làng Ký hiệu (Hà Nội). Là sinh viên ngành ngôn ngữ, khát khao lớn nhất của cô là được kết nối và chia sẻ với mọi người. Tuy nhiên, cô đã cảm thấy vô cùng lạc lõng giữa không gian mà mọi người sử dụng NNKH một cách thành thạo và tự nhiên. “Mọi người trong Làng đều sử dụng thành thạo và trao đổi rất vui vẻ, trong khi mình không hiểu được mọi người đang bàn luận về vấn đề gì”, Lan Anh chia sẻ, “Khi ấy, mình nhận ra rào cản vô hình trong giao tiếp mà mình chưa vượt qua được”.

Từ chính sự khó khăn trong giao tiếp đó, cô nảy sinh mong muốn lan tỏa NNKH đến với cộng đồng, để thu hẹp khoảng cách và xóa nhòa những rào cản. Đối với cô, Sign by Sign không chỉ là một câu lạc bộ mà còn là biểu tượng của sự kết nối và hoà nhập, nơi mà mọi người có thể chung tay thu hẹp khoảng cách, xây dựng sự thấu hiểu giữa những cộng đồng khác biệt.

Một trong những thách thức lớn nhất khi thực hiện dự án là việc tiếp cận và giao tiếp với cộng đồng người Điếc/Khiếm thính. Đây là rào cản không nhỏ, đặc biệt khi các thành viên không phải là những người được đào tạo chuyên sâu về NNKH. Đã có những khoảnh khắc mà sự bất đồng ngôn ngữ khiến họ không thể hoàn toàn hiểu và kết nối với cộng đồng này.

Tuy nhiên, hành trình ấy chưa bao giờ là đơn độc. Đồng hành cùng nhóm là các chuyên gia và cố vấn từ Câu lạc bộ, những người luôn sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn tận tình. Không dừng lại ở đó, để đảm bảo tính bền vững cho dự án, CLB cũng đang không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn cho các thành viên, tạo nền tảng vững chắc cho những nỗ lực tiếp theo trong việc gắn kết và làm việc với cộng đồng người Điếc/Khiếm thính.

Hiện tại, Sign by Sign đang phối hợp với các học sinh Trường PTCS Dân lập dạy trẻ Câm điếc Hà Nội. Lan Anh chia sẻ rằng mỗi lần được tham gia giao lưu với các bạn nhỏ đều để lại những kỷ niệm sâu sắc. "Khoảnh khắc các em vui mừng và hào hứng khi giao tiếp được với chúng mình luôn là những giây phút ý nghĩa nhất," cô tâm sự.

Trong khuôn khổ Cuộc thi, Sign by Sign đã thành công chuyển giao mô hình này tới ba đơn vị: Trường THCS & THPT Lê Quý Đôn, Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, và Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Điểm đặc biệt của mô hình này là tính linh hoạt, cho phép các đơn vị điều chỉnh để phù hợp với đặc thù riêng. Đáng chú ý, Trường Đại học Công nghệ còn đề xuất thành lập một câu lạc bộ chuyên sâu thay vì chỉ dừng lại ở mô hình câu lạc bộ sở thích. Sign by Sign cũng cam kết đồng hành, hỗ trợ chuyên môn và tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nối giữa các câu lạc bộ trong mạng lưới. Câu lạc bộ hứa hẹn sẽ tập trung nghiên cứu các giải pháp nhằm thu hẹp khoảng cách giữa người Nghe và người Điếc/Khiếm thính, mở ra hướng đi mới cho việc xây dựng cộng đồng hòa nhập và bền vững.

Khởi nguồn đam mê vươn tới thành công

Khi được hỏi về động lực tham gia cuộc thi Sinh viên Thế hệ mới, Lan Anh cho biết, dự án của nhóm từng thử sức tại nhiều cuộc thi về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp do trường tổ chức. Chính từ những thành công bước đầu và sự ghi nhận về tiềm năng cũng như tác động tích cực của dự án, nhà trường đã khuyến khích, đồng thời hỗ trợ nhóm tiến xa hơn bằng cách tham gia cuộc thi mang tầm vóc quốc gia này.

Lan Anh nhận định, Cuộc thi là sân chơi lý tưởng, không chỉ giúp sinh viên hiện thực hóa các dự án xã hội, phát triển cộng đồng mà còn là nơi để thể hiện tư duy sáng tạo, khả năng làm việc nhóm và mang lại giá trị bền vững. Đó là lý do nhóm quyết định thử sức, với hy vọng lan tỏa sâu rộng hơn mô hình CLB Sign by Sign.

“Chúng mình hoàn toàn tin tưởng vào tiềm năng của dự án”, Lan Anh chia sẻ. “Mô hình này không chỉ mang tính bền vững mà còn rất thiết thực, phù hợp để triển khai và phát triển trong cộng đồng sinh viên”.

Chia sẻ về áp lực lớn nhất ở cuộc thi với Lan Anh chính là vòng thi 48 giờ – một thử thách đòi hỏi không chỉ tư duy sáng tạo mà còn cả sức bền và sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên. Do chưa tối ưu hóa chiến thuật làm việc nhóm, cả đội nhanh chóng rơi vào trạng thái kiệt sức, khiến bầu không khí trở nên căng thẳng.

Tuy nhiên, thay vì để khó khăn đẩy lùi, nhóm quyết định ngồi lại cùng nhau sau ngày quay đầu tiên để chia sẻ thẳng thắn những vấn đề còn vướng mắc. Việc thấu hiểu lẫn nhau không chỉ giúp tháo gỡ áp lực mà còn tạo điều kiện để cả nhóm xây dựng một kế hoạch chi tiết, tái phân bổ công việc hợp lý. Nhờ đó, nhóm từng bước khôi phục tinh thần, tập trung cao độ và tiếp tục chinh phục những thử thách tiếp theo một cách đầy tự tin và gắn kết.

Bên cạnh đó, quá trình hiện thực hóa dự án cũng mang đến những trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ, giúp nhóm trau dồi thêm nhiều kỹ năng quan trọng như sử dụng AI, phản biện, làm việc nhóm, và tư duy đổi mới sáng tạo. Những trải nghiệm này không chỉ nâng cao năng lực cá nhân mà còn tạo tiền đề vững chắc để nhóm đối mặt với những thử thách trong tương lai.

Sinh viên Thế hệ mới là cơ hội để nhóm lan tỏa nguồn cảm hứng mạnh mẽ, khuyến khích các bạn trẻ dấn thân vào những hoạt động xã hội ý nghĩa, góp phần xây dựng cộng đồng bền vững. Quan trọng hơn, Cuộc thi đã chứng minh rằng những ý tưởng sáng tạo, khi được ấp ủ bằng tâm huyết và xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của xã hội, sẽ luôn được ghi nhận và ủng hộ.

Thành công này đối với cô không chỉ là dấu mốc quan trọng đối với bản thân mà còn mang ý nghĩa sâu sắc đối với cộng đồng người Điếc/Khiếm thính. Đây được xem như một bước tiến lớn trong việc xóa bỏ rào cản giao tiếp, mở ra cơ hội hòa nhập và kết nối tốt hơn với xã hội.

Sự sẻ chia tạo nên thành công

Sau những trải nghiệm sâu sắc cùng Sign By Sign và cuộc thi Sinh viên Thế hệ mới, bài học quý giá nhất mà Lan Anh rút ra là sức mạnh của sự kết nối và sẻ chia. Mặc dù thành viên của CLB đến từ những ngành học khác nhau, nhưng chính lòng khao khát kết nối với cộng đồng người Điếc/Khiếm thính đã giúp họ vượt qua mọi rào cản, tạo nên một đội ngũ đoàn kết, thấu hiểu và sẵn sàng sẻ chia. Chính sự kết nối ấy không chỉ giúp nhóm vượt qua khó khăn mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn, mang lại những thành công và ảnh hưởng tích cực.

Chia sẻ về những thay đổi lớn trong bản thân, Lan Anh không ngần ngại thừa nhận rằng hành trình này đã mở rộng tư duy của cô, giúp cô nhìn nhận mọi vấn đề từ nhiều góc độ và trở nên tự tin hơn vào chính mình. Những thay đổi này không chỉ hình thành nên con người hiện tại mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến các quyết định trong tương lai.

Với tầm nhìn dài hạn, cô nàng cho biết sẽ tiếp tục nâng cao kiến thức chuyên môn, phát triển các kỹ năng mềm và tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội. Còn với Sign by Sign, nhóm sẽ mở rộng quy mô hoạt động, kết nối các nguồn lực thiết yếu và đặc biệt chú trọng vào việc phát triển các giải pháp công nghệ, nhằm hỗ trợ quá trình giao tiếp giữa cộng đồng người Điếc/Khiếm thính và người nghe.

"It always seems impossible until it's done" là câu nói nổi tiếng của Nelson Mandela mà cô luôn tâm niệm, mang ý nghĩa rằng mọi việc thường có vẻ là không thể cho đến khi ta hoàn thành chúng. Đây chính là thông điệp mà cô muốn gửi gắm đến những ai đang đứng trước ngưỡng cửa của ước mơ. Đôi khi, thử thách lớn nhất không phải là khó khăn bên ngoài, mà chính là nỗi sợ hãi trong lòng ta – sự hoài nghi về khả năng của chính mình. Hãy tin rằng, ngay cả khi mọi thứ dường như không thể, chỉ cần bạn bắt đầu, những điều tưởng chừng bất khả thi sẽ trở thành hiện thực.

(Ảnh: NVCC)