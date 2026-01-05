Hai 'nam thần màn ảnh' Huy Khánh và Ma Ran Đô 'đối đầu' khi đi 'mưu sinh' mùa Tết

Chương trình lần này mang đến không khí Xuân ngập tràn, khi cùng các nghệ sĩ trải nghiệm những nghề hối hả vào vụ Tết,2 như làm mứt chùm ruột, chăm hoa Tết, làm đầu lân, múa lân, làm nhang khoanh, bên cạnh các nghề quen thuộc như nung gạch, làm tàu hũ ky…

Điểm cuốn hút của mùa đặc biệt này là câu chuyện mưu sinh ngày Tết từ cuộc sống mưu sinh vất vả, hồn nhiên, chân chất của bà con lao động. Nghệ sĩ làm việc không chỉ để “mưu sinh” mà còn là những trải nghiệm chân thật các nghề truyền thống đang dần mai một.

Diễn viên Huy Khánh tiếp tục đảm nhận vai trò đội trưởng cố định. Anh là người từng giành chiến thắng ở cả mùa 1 và mùa 2. Đồng thời, anh là gương mặt quen thuộc với khán giả của chương trình. Bên cạnh đó, diễn viên Ma Ran Đô lần đầu tham gia vai trò đội trưởng mới, với màu sắc khác biệt trong cách dẫn dắt đội và xử lý thử thách.

Danh sách khách mời của Đệ nhất mưu sinh mùa Tết đặc biệt quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc các lĩnh vực khác nhau như: Đại Nghĩa, Kim Tử Long, các diễn viên Lê Nam, Quỳnh Lý, Hữu Đằng, Nguyên Thảo, Tín Nguyễn, Lâm Thanh Nhã, nhà sáng tạo nội dung Vĩnh Thích Ăn Ngon, cùng các ca sĩ Nicky, Will (365). Sự đa dạng về thế hệ, phong cách và cá tính được kỳ vọng sẽ tạo nên những tương tác thú vị trong quá trình mưu sinh.

Trong Đệ nhất mưu sinh, các nghệ sĩ sẽ đến những vùng đất khác nhau 8 khám phá văn hóa, du lịch, ẩm thực địa phương và tham gia thử thách, từ bán hàng rong, làm nông, đánh bắt, buôn bán nhỏ đến các công việc tay chân đặc thù của từng vùng miền.

Người tham gia phải tự lao động để trang trải chi phí sinh hoạt trong chương trình. Qua đó, khán giả có cơ hội nhìn thấy khía cạnh khác của các nghệ sĩ với vẻ đời thường, giản dị và nhiều nỗ lực.